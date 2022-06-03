Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Haziran

ASLAN: ESKİ BİR DOSTUNDAN GELECEK HABERE SEVİNEBİLİR

OĞLAK: BİR SÜRE SAKİN KALMASI OLUMLU SONUÇLAR DOĞURUR

TERAZİ: PARA KAZANDIRACAK ÖNEMLİ ATILIMLAR YOLDA

KOVA: SEVDİĞİ KİŞİ İLE GELECEĞE DAİR PLANLAR KURACAK

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Dış görünüşünüzün oldukça samimi ve güven teşkil eden hali katıldığınız pek çok ortamda insanların sizi kıskanmasına sebep oluyor. Özellikle iş yerinizdeki kişiler ile ikili ilişkinize biraz mesafe koymalısınız. Dengeli beslenmek ve kronik rahatsızlıklarınızı kontrol ettirmek için harika bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sağlığınızı zorlayabilecek ve ani gelişebilecek kazalara dikkat etmelisiniz. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir firmada çalışıyorsanız, yöneticilerinizin sesinizi duyacağı bir süreçten geçmektesiniz. Ruhsal anlamda yorgun olsanız da ilahi bir destek sizinle birlikte olacak. Gün içerisinde yoksul birine yardım etmeniz parasal enerjilerinizin artmasına sebep olacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün eskilerde kalmış bir aşk veya dargın olduğunuz bir arkadaşınızdan sürpriz bir şekilde haber alabilirsiniz. Bu durum içsel anlamda biraz dengenizi bozabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek isteyen enerji içinizde ancak öncelikle zihninizdeki karmaşık soruları yanıtlamalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Ruhsal anlamda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar zihninizde canlanırken dışarıya yaralarınızı anlatırken kendinizi bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızdaki çıkmaz sorular içinde dolaşırken, beraberliğinizdeki kişinin size yakın davranışları ve geleceğe dair planlarını duymaya hazırlandığınız günlerden geçmektesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Eleştirilirken bulabilirsiniz kendinizi. Gelen eleştirilerin karşısında siz de sakinliğinizi pek koruyamayabilirsiniz. Kızdığınız ne varsa pek çok ortamda bu kişiler canınızı yakmak isteyebilir. Siz kendi özel hayatınıza odaklanıp ve ben merkezde kalmayı tercih edebilirseniz günün olumlu enerjileri sizinle birlikte olacaktır.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün aşk ve arkadaşlıklarınızda karşınızdaki kişiyi sözlerinizle yaralama ihtimaliniz bulunuyor. Zor günlerinizde yanınızda olan kişilerin bu süreç içerisinde kırılma ihtimallerini önemsemelisiniz. Gider tablonuza ve kredi kartı masraflarına karşı aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yaz aylarından kalma aklınızdaki pek çok sorunun yanıtını bulacağınız günlerden geçmektesiniz. Ruhsal anlamda sizi mutsuz eden kim varsa bugün itibariyle hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yeni iş tekliflerine hazırlanın, güçlü birinden gelecek haber ile çok mutlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sizden saklanan bazı sırları öğreneceğiniz bir gün. Fark ettikleriniz karşısında fevri hareketler göstermeniz sonucunda hayatınızdaki bazı kişiler ile yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Bugün ayrıca yaralı olan sırlarınızı başkalarıyla dertleşirken de oldukça temkinli olmalısınız, pek çok konu önümüzdeki ay karşınıza çıkıp sizi zorlayabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Beraberliğinizdeki sorunları sevdiğiniz kişi ile paylaşmak yerine aile bireyleriniz ile paylaşırsanız içsel anlamda huzur bulmak yerine biraz daha gerilebilirsiniz. Kendi içinizde olası problemler olsa da sevdiğiniz kişinin size değer veren yanını fark edeceğiniz sürprizler yakında. Kalbi boş olanlar için güven duyabilecekleri, arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek kişilerden gün içerisinde haber alabilirler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Emeklilik ve hobilerinizi kazanca döndürebilecek girişimlerde bulunmak istiyorsanız bugün itibariyle atılım yapabilirsiniz. Yakın akrabalarınızla veya yakın arkadaşlarınızla olası küslüklere zemin hazırlayan konular bugün gündeminizde olabilir. Geçmişi hatırlamak kimseye huzur vermeyecektir, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Evinizin içerisinde sürpriz bir şekilde bozulan elektrikli eşyanız için masraf oluşabilir. İş yerinizde yöneticilerinizden almanız gereken destekleri alamayıp, beklediğiniz primi almakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş arama sürecindeyseniz çok da acele etmemelisiniz. Çocuklarınızla ilgilenmek enerjinize güç katacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İçsel anlamda yaralı olduğunuzu hissettiğiniz ne varsa gün içerisinde tekrar zihninizde canlanabilir ve sizi ruhsal anlamda gerebilir. Geçmişteki kayıplarınızı ve acılarınızı düşünerek kendinize yüklenmek yerine, bugün benzer acılarda olan kişilere yardım edebilirseniz acılarınızın dindiğini fark edeceksiniz. Yeni tanıdığınız kişilere hemen güvenmemeli, birbirinize biraz zaman tanımalısınız.