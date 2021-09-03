Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Eylül

BOĞA: KENDİSİNE UZANAN YARDIM ELİ SAYESİNDE SEVİNEBİLİR

BAŞAK: HER ZAMANKİNDEN DAHA POZİTİF OLACAĞI BİR GÜN

YENGEÇ: OLUMSUZ GÖRDÜĞÜ BİR ÇOK KONU HAYRINA OLACAK

KOVA: GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERİN SAMİMİYETİNDE EMİN OLMALI

Koç Burcu: Ailenizin, çocuklarınızın sağlığıyla ilgilenirken, iş yerinizdeki konumunuzda ciddi ivme kazanacağınız enerjiler altındasınız. Sağlığınızla ilgili önemli bir programa başlamak için yukarıdan destek alıyorsunuz. Taşınmak istiyorsanız, pek çok konu ile uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz.

Boğa Burcu: Kendinizi ciddi anlamda göstermek için büyük destek görüyor olacaksınız. İş hayatınızda özel hayatınızı kimseye açmamaya özen göstermelisiniz. Hiç ummadığınız kişilerin sizin hakkınızda yöneticilerinize söyleyeceği şeyler sizi çok da mutlu etmeyebilir, başarınıza ket vurabilir, aman dikkat.

İkizler Burcu: Maddi anlamda hasta bir çocuğu mutlu etmeniz, birinin ihtiyacına merhem olmanız, önümüzdeki 5 gün içerisinde özellikle evinizin içerisinde ve iş hayatınızda size pek çok güzel enerji ile geriye dönecek. Yakın arkadaşlarınızla özellikle akşam saatlerinde vakit geçirmeniz size çok iyi gelecek.

Yengeç Burcu: Kendinizle ilgilenmelisiniz. Saç bakımı, boya yaptırmak için Ay'ın karanlık yüzünden faydalanabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili önemli bir durum yaşıyorsanız operasyon geçirmeniz durumunda hızlıca toparlayacaksınız, endişe etmeyiniz.

Aslan Burcu: İçsel sesinizi dinlerken yukarının desteğini almanın keyfini yaşayacaksınız. Gizli düşmanlarınız, özellikle parasal konularda size sıkıntı yaratabilecek kişilerin bir anda açık düşmanınız olduğunu fark edebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Gizli saklı konulara dikkat, sırlarınızı kiminle paylaştığınıza dikkat ediniz.

Başak Burcu: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürürken, arkadaş grubunuzdan alacağınız kıymetli destek sizi adeta şifalandıracak. İş hayatınızda dönen gizli saklı olayları ilahi bir yardım ile aşarken, yükselişinizi imzalayın derim.

Terazi Burcu: Bugün iş hayatınızdaki konular sizi biraz zorlayabilir. Kendinizi ifade ederken, her zaman ki nazik tutumunuz karşısında anlamsız davranışlarla karşılaşmanız durumunda artık benden buraya kadar diyebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği planlıyorsanız gökyüzü sizin yanınızda.

Akrep Burcu: Bugün ilahi anlamda gökler sizi destekliyor. Eşinizin ailesiyle ilgili olabilecek geri dönüşü mümkün olmayan konular bulunuyorsa, bu ille bir tartışma değil, sağlık konuları da olabilir biraz sıkıntı yapmanız muhtemel olsa da, birbirinizi destekleyeceğiniz enerjiler ile kısa sürede frekansınız değiştireceksiniz.

Yay Burcu: Bugün önemli bir operasyon geçiriyorsanız kısa sürede toparlanacağınızı söyleyebilirim. Eşinizden alacağınız destekler sizi mutlu ederken, iş hayatınızda değişen enerjilere ayak uydurmanız size iyi gelecek. Yeni fırsatlar için Ay küçülüyor, önümüzdeki haftaya kadar beklemeniz size daha fazla fayda sağlayacaktır.

Oğlak Burcu: Eşinizden ve dostlarınızdan destek alırken, birlikte geçirmeyi düşündüğünüz bir tatil organizasyonu, eğitim aktivitesine katılmak için düşünceler zihninizden geçebilir. Maddi anlamda rahatlarken, evinizin içerisinde değiştirmek istediğiniz, atmak istediğiniz yıpranmış eşyalar varsa bugün onlardan arınabilirsiniz.

Kova Burcu: Kendinizi ifade ederken azıcık ortalığı yakar yıkar konumda olabilirsiniz, çünkü haksızlıklar karşısında artık tahammül sınırınız kalmamış olabilir, ancak akşam vakitlerinde daha eğlenceli olacaksınız. Bugün her ne olursa olsun hemen hızlı kararlar vermeden ve kendinize yüklenmeden ilerlemek faydalı olacaktır.

Balık Burcu: Çocuğunuzun sağlık konularının çözümü, bebek bekliyorsanız kontrollerinizin güzel geçmesi mümkün. Gün içerisinde şanslı etkiler altındasınız. Evinizin içerisinde biraz sesler yükselse de daha gerçekçi olmak için bazen bu enerjiler faydanıza sonuçlanması için gerçekleşiyor olabilir. Yalnız olanlar, Ay küçülüyor, yeni ciddi beraberliklere başlamadan önce biraz kendilerine zaman tanırlarsa daha iyi olacaktır.