Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 01 Haziran

OĞLAK: GEÇMİŞTE KALAN AMA SİZE ZARAR VERMEK İSTEYENLERE DİKKAT

TERAZİ: SAĞLIK SORUNLARINI İHMAL ETMEMESİ GEREKEN BİR DÖNEM

YAY: DUYDUĞUNDA ŞOKE OLACAĞI İTİRAFLARLA KARŞILAŞABİLİR

BOĞA: YARIM KALAN HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN ÇABALAYACAK

Koç Burcu: Bugün biraz sivri dilliyiz. Küslükler oluşmaması için özen göstermeliyiz. Önemli bir davanın çözümünü bekliyorsanız şans sizden yana. Kardeşinizin hayatında değişiklik gösterecek olan konuların zemini hazırlanıyor. Şehir dışına taşınmak istiyorsanız hazırlıklar başlamış olabilir.

Boğa Burcu: Bugün parasal konulardaki sırlarınızı kimseyle paylaşmamanız gereken özel bir gün. Gökyüzü sizi desteklerken, maddi kazançlarınızı gözetleyenler olabilir. Biraz kendinizi düşünmeniz gereken, rakiplerinize karşı fark katacağınız özel bir süreçten geçmektesiniz. Yeni bir gayrimenkul planlıyorsanız bugün işlemleri başlatmış olabilirsiniz.

İkizler Burcu: Bugün biraz kendinizi düşünmek isteyeceğiniz bir gün olacak. Uzunca zamandır hakkınıza girilen pek çok konu hakkında buraya kadar diyeceksiniz. Size dost gibi görünen zarar vermek isteyen kişilere karşı İlahi bir korumanız bulunuyor. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Şanslı etkiler geçmişi düşünmezseniz sizinle birlikte olacak.

Yengeç Burcu: Bugün gizli düşmanlıklara aman dikkat. Dost sandığınız kişilerin ikinci yüzünü fark edebilir, duyduklarınız karşısında şaşırabilirsiniz. Ruhsal dünyanızda dengede olmaya çalışırken, uzak yerlerden edineceğiniz bir mülk, eşinizin işi vesilesiyle yapmayı planladığınız değişiklikler gündeminizde olacak gibi görünüyor.

Aslan Burcu: Bugün eski dostlarınızın arasında çıkan tartışmaları duyabilirsiniz. Ortamdaki konulara karışmamanız sizin için daha iyi olacaktır. Maddi anlamda hayalini kurduğunuz bir yatırımın zemini hazırlanıyor olabilir. Eğer ki şuan tatildeyseniz gün içerisinde yeni tanıştığınız kişilere karşı biraz temkinli yaklaşmanız ileride size sıkıntı yaşatmasını engelleyecektir.

Başak Burcu: Bugün kariyer hayatınızdaki konularda atakta olacağınız, yarım kalan haklarınızı tekrar almak için çaba göstereceğiniz bir günü gösterirken, artan enerjiniz kazalara biraz açık olduğunuzu gösteriyor. Daha sakin adımlar atmak, pek çok konunun değişken nitelikte olduğunu fark ederek ilerlemek daha yerinde olacaktır.

Terazi Burcu: Bugün mahkemelerden alacağınız bir konu bulunuyorsa adım atabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim ve projeleriniz sebebiyle yer değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Gökyüzü sizi desteklerken uzak akrabalarınızdan alacağınız haberlere karşı dikkatli olmalı. Görünmeyen enerjilerin altındaki konuları fark etmeye çalışmalısınız.

Akrep Burcu: Bugün beraberliğinizde tamam mı devam mı kararı gündeminizde olabilir. Geçmiş problemler gün yüzündeyken aslında uyumlu olan enerjiniz size destek veriyor. Pek çok konuyla ilgili gizli bir konunun iç yüzünü öğrenirken, sağlığınıza ve sinirlerinize lütfen dikkat ediniz.

Yay Burcu: Bugün açık düşmanlarınızın keyifli olduğu bir gün olabilir. Bugün karşılaştığınız konuları bir yere not etmeye özen gösterin, çünkü ileride ders çıkarmazsanız daha farklı enerjiler altında olabilirsiniz. Eşinizle ben- sen kavgası yerine bir olduğunuz fark ederek ilerlemek sizi mutlu kılacaktır.

Oğlak Burcu: Bugün iş hayatınızda, kazanç kapılarınızda arkanızdan iş çevirenlere karşı temkinli olmanız gereken özel bir gün. Projelerinizi gelir kapılarınızı lütfen paylaştığınız kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Aile büyüklerinizin ve kendi sağlığınıza özen göstermeniz gereken önemli bir gün.

Kova Burcu: Bugün evliliğinizde şanslı etkiler altındayken, geçmişte kalan sizlere zarar vermek isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Çocuğunuzun hırçınlaştığı bazı konular bulunuyorsa özel ilgilenmeli, özellikle sağlık problemi bulunuyorsa mutlaka önemsemelisiniz.

Balık Burcu: Çekirdek ailenizin ya da iş yerinizdeki çalışma ortamınız içerisinde size sıkıntı vermek isteyen akrabalarınıza karşı mesafe koyacağınız önemli bir gün. Aile içindeki gerilimlerden uzak durmaya hassas davranıp, kendiniz veya aile bireylerinizin sağlık sıkıntısı bulunuyorsa sonradan pişman olmamak için kontrollerini yaptırmalısınız.