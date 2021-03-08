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08 Mart 2021 Pazartesi 07:33:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 10:24:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile 8 Mart burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 8 Mart Pazartesi günlük burç yorumları: Aslan sevdiği kişiyle önemli kararların eşiğinde, Başak umulmadık şans ve fırsatlar kapıyı çalacak. Terazi alacağı haberlerle kalbini neşeyle artırabilir. Akrep uzun zamandır olmadığı kadar iyi... İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Maddi gelirinizdeki artışlarınız için özellikle günün öğleden sonrasında adım atacağınız konular hakkında verim elde edebilirsiniz. Görüşmelerinizin yoğun olacağı bir süreçten geçerken, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızın sizi olan ihtiyacını görmezden gelmeyiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Gün içerisinde eski arkadaşlarınızdan gelen haberler karşısında içsel anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parasal konularda güvenilir olmayan yatırım veya projelerin altına imza atmamalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdaki parasal kazançlarınızın arttığı bir süreçten geçmektesiniz. Avantjlı yatırımlar için riskli adımlar atmadan ilerlemeniz önemli.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşinizin ailesinin ve kendi akrabalarınızın biraz manüpilasyonuna uğrayabileceğiniz bir gün. Önemli bir sözleşme veya sınava hazırlanıyorsanız bugün isminizden söz ettirebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Beraberliğinizdeki kişiyle önemli bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Yol ayrımı yaşamak üzereyseniz önümüzdeki bir kaç hafta sonraki gelişmeleri takip etmenizi önerebilirim.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Önemli ortaklık ve projelere önümüzdeki aylarda imza atabilirsiniz. Bugün tüm bunların gelişmeleri hakkında haberler alabilirsiniz. Umulmadık şans ve fırsatlar bugün sizinle olurken dostlarınızdan alacağınız destekler karşısında mutlu olacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Taşınmak gibi önemli bir karar almak üzereyseniz olumlu bir gün. Kalbinizi neşe ile attıracak haberler ve sevdiğiniz kişiden alacağınız bir sürpriz ile çok mutlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün aile büyükleriniz ile aranızdaki kırgınlıkları gidermek için gökyüzü sizi destekliyor. Kendinizi anlatırken geçmişi düşünmek biraz üzücü olabilir. Sağlık açısından uzun zamandır olmadığı kadar iyi olacak kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Gün içerisinde parasal kaynaklarla alakalı iş hayatınızda atılımlar yapabilirsiniz. Belirsiz iş konularınızın açılması için olumlu şartlar sizinle birlikte olabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün önemli sözleşmelerinizi ve araştırmalarınızı tamamlamak için güzel atılımlar yapabilirsiniz. Detaylıca çalışacağınız konular hakkında isminizden söz ettireceksiniz. Kardeşlerinizden haberler biraz canınızı sıkabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Gün içerisinde biraz takıntılı olabilir ve içsel huzursuzluğunuz artabilir. İş hayatınızda sizi manüpile etmek isteyen pek çok kişi karşısında öfkelenmeden önce parasal kaynakları düşünmek önemli .

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bulunduğunuz topluluklarda isminizden söz ettirebilirsiniz. Gizli tutmak istediğiniz önemli bir iş görüşmesini açıklamadan önce biraz daha zamana yaymanızı önerebilirim.

Etiketler : burç yorumları özlem recep günlük burç yorumları
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