Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları!

13 Kasım günü Merkür ile Uranüs arasında zorlayıcı etkileşim var. Aynı gün Merkür ile Mars ve Jüpiter paralel olacaklar. Bundan dolayı iletişim kurarken fevri olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Hızlı ve düşünmeden karar almayın. İmza attığınız belgeleri iyice okuyun. Elektronik alet alacaksanız iyice kontrol edin. Eğitim hayatınızla ilgili aksamalara karşı önlem alın. Hırs, öfke ve intikam arzularınızdan arının. Karşınızdakilerle empati kurmaya çalışın. Haklı olsanız bile tepkilerinizi makul düzeyde tutun. Dünyada ulaşım ile ilgili aksamalar ve kazalar gündeme gelebilir. Liderlerin ve yöneticilerin sert çıkışları ve hatalı kararları olabilir. Sosyal medya ve internet şirketleri ile ilgili sarsıcı gelişmeler de yaşanabilir.

AŞIRI RİSKTEN KAÇININ

15 Kasım günü Güneş ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Aynı gün Mars ile Jüpiter paralel olacaklar. Bundan dolayı harekete geçerken ve hayatınızı organize ederken aşırı risk almaktan ve abartılı tutumlardan kaçınmanız gerekiyor. Gereksiz bir maceraya atılmak yerine biraz gözlem yapın, havayı koklayın. Kibir ve fanatizm ile hareket etmeyin. 17 Kasım günü Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün Mars ile Uranüs zorlayıcı etkileşimde olacaklar. Değişim için bir adım atmak isteyebilirsiniz. Ancak koşulların henüz istikrarlı olmadığını göz önünde bulundurun. Karşınıza çıkacak beklenmedik gelişmeler daha sonra yön değiştirmenize sebep olabilir. Gerçekçi olmaya ve kabul edilebilir riskler almaya çalışın. 18 Kasım günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayallerinizi gerçekçi temellere oturtmanız mümkün olacak. Sezgileriniz ile mantığınızı dengelemeyi başarabilirsiniz.

KISKANÇLIK VE İNTİKAM

19 Kasım günü senenin en mühim ay tutulması gerçekleşecek. Boğa burcunda Algol vurgulu bu tutulma ile birlikte Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim olacak. Hırslarınıza yenik düşerseniz, kıskançlık ve intikam arzusu ile hareket ederseniz bedel ödemeniz kaçınılmaz olabilir. Eğer bunlardan arınarak kendinizi ve diğerlerini koşulsuz sevmeyi başarırsanız, bu tutulma ile beraber kendinizi aydınlanmış ve bilgeleşmiş hissedebilirsiniz. Yani seçiminiz sonucu doğuracak. Aydınlığı seçmenizi diliyorum.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile yuva konuları kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler kuzenler yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aşk cinsellik çocuklar yani üretme alanında dair her noktada sizin gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Kısa seyahatler planlasak ta yasaklar var gidemiyoruz evde vakit geçirme zamanı .Arabanız ile ilgili birtakım işler yapabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR

Spor, iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz bir takım değişim dönüşme ve finansal durumların düzelme zamanları diyebiliriz. Bu dönemde kendiniz ile güzel zamanlar yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnisiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yüksek öğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir. siz hangi durumun içerisinde iseniz orada yürümeye devam edin.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER



Bu hafta disiplinli, iş bitirici, tazminat, nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER



Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR



İkili ilişkiler, keyif, mutluluk, huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi kararlarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olanlar çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Herşey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmeler var değerlendirin.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR



Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kardeş kuzen yakın akraba ilişkileri ve kendiniz ile ilgili bir takım gündemler söz konusu olabilir. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile kariyer toplumsal statü arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR



Maddi anlamda güzel ve ayrıca dikkatli olmanız gereken bir dönem sizi bekliyor. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz dönemlerden geçiyorsunuz.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

