4 Aralık günü Venüs ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Kandırılmanız ve iyi niyetinizin suiistimal edilmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinizde alma verme dengesini kaybetmeyin. Aşırı affedici ve fedakar olmayın. Gerçekler ile hayaller arasındaki farkı görün. Gereksiz maddi harcamalardan da kaçının.

PATAVATSIZ OLMAYIN

6 Aralık günü Merkür ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Karar alırken aşırı risk almayın. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duysun. Patavatsız olmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Kibirli ve dediğim dedik olmayın. Eğitim hayatınızla ilgili riskli kararlar almayın. Seyahat programı yaparken de makul olun. 7 Aralık günü Merkür oğlak burcuna geçecek. Takip eden günlerde mantıklı kararlar almanız mümkün olacak. Daha gerçekçi, analitik ve detaylara hakim olacaksınız. Hayatınızı yeniden yapılandıracak kararlar alabilirsiniz. Özellikle iş hayatınız ile ilgili daha gerçekçi bir tutum içinde olabilirsiniz. Aldığınız kararları zamana yayarak uygulamanız mümkün olabilir. 8 Aralık günü ikizler burcunda dolunay var. Aynı gün Güneş ile geri gitmekte olan Mars arasında olumsuz etkileşim var. Haftanın belki en zorlayıcı günü olabilir. İletişim krizlerine dikkat edin. Empati ile hareket edin. Karşı tarafı iyice anlamadan tepki vermeyin. Laf dalaşına girmeyin. Ani kararlar almayın. Fevri olmayın.

FIRTINA VE KAZALAR

Dünyada kazalar, patlamalar, şiddet içerikli olaylar, siber saldırılar ve şiddetli fırtınalar gündeme gelebilir. Sosyal medyada iftiralar ve bilgi kirliliği had safhada olabilir. Her duyduğunuza inanmayın. 9 Aralık günü Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde gereksiz riskler almayın. Abartılı ve kibirli bir tutum içinde olmayın. Ani ve gereksiz maddi harcamalardan da kaçının. Zorlayıcı etkilerin devreye girdiği bu haftada iyi şans sizden yana olsun.

5 - 11 ARALIK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koçlar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda kariyerinize yön verecek konular üzerinde çalışma veya üstlerle olan birebir ilişkileriniz olabilir. Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayın etkisiyle yakınlarınızla aranızdaki meseleler çözümlenebilir. Uzun zamandır beklediğiniz haberi alabilir veya anlaşma sağlayabilirsiniz. Sadece uzlaşamadığınız bir konu söz konusu olursa, baskıyla isteklerinizi kabul ettirmeye çalışmamalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca fazla talepkar tavırlarınız çevrenizdeki insanlar tarafından yanlış anlaşılmanıza yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğalar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda dinsel amaçlı yolculuğa çıkma, eğitim içerikli gündeminiz veya dış ticaret ile bağlantılı konular olabilir. Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle kazanımlarınızı nasıl değerlendireceğiniz konusunda önemli bir karara varabilir, mevcut kazanç grafiğinizi yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz. Sadece yatırım yapmayı planladığınız alan getiri anlamında fazla risk içeriyorsa tercihinizi değiştirmeniz sizin adınıza en doğru seçim olabilir. Hafta sonuna yaklaşınca aşırıya kaçan harcamalar içerisine girebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda ameliyat gerektiren sağlık konusu, zorluk yaratan bir durum veya dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi kazançlar olabilir. Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayın etkisiyle duygusal hayatınız, mesleğiniz, görünümünüz gibi konularda önemli kararlar alma aşamasına gelebilirsiniz. Sadece konu ne olursa olsun, aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. Hafta sonuna yaklaşınca aşırı iyimser yaklaşım sergilemeniz sizi zor duruma düşürebilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda eşiniz veya sevgilinizle içinde bulunduğunuz durum veya ortaklı işlerin ne yöne ilerleyeceği olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle gizli yürütülen olaylar açığa çıkabilir, kontrolünüz dışında gelişen durumlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisine girebilirsiniz. Sadece bu arayışın sizde öfke ve hırs yaratmasına izin vermemelisiniz.

Hafta sonuna yaklaşınca aşırı yeme arzusu veya aşırı keyifçilik içerisine girebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda yoğun ve detay gerektiren çalışmalar, küçük hastalıklar veya evcil hayvanlarla ilgili konular olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle peşinden gitmek istediğiniz idealiniz hakkında önemli bir karar alabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizi etkileyecek gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Sadece böyle bir durumla karşılaşırsanız insanlarla tartışma içerisine girmemelisiniz. Hafta sonuna yaklaşınca sevdiğiniz kişiye karşı ihmalkar bir tavır sergileyebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda aşk hayatınız, eğlenceli organizasyonlar veya sportif aktiviteler olabilir. Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle gelecek hedeflerinizi ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstlerle ilişkilerinizde gergin bir hava esebilir. Sadece böyle bir durum içerisinde kalırsanız uzlaşmacı tavırlar sergilemeye kendinizi zorlamalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca eğlenceye aşırı düşkün halleriniz eşinizin rahatsız hissetmesine yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda ailevi konular, ev yaşantınızla ilgili durumlar veya miras tarzı meseleler olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayın etkisiyle hukuksal bir süreciniz sona erebilir. Vize, oturum alma gibi konular sonuçlanabilir. Sadece beklemede olduğunuz konularla ilgili gecikmeler söz konusu olursa, bir anda isyankar bir tavır içerisine girmemelisiniz. Hafta sonuna yaklaşınca birlikte çalıştığınız kişilere güvenerek kendi göreviniz konusunda ihmalkar davranabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda eğitim hayatınızı ilgilendiren konular, yazışma veya haberleşmeler, kısa seyahatler olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle kendi imkanlarınızın dışında gelişen maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Sadece bu kazançlardan ortaklaşa faydalanma söz konusu olursa, bu durum uzlaşmanız gereken farklı durumlar yaratabilir. Hafta sonuna yaklaşınca eğlenceli organizasyonlar için yaptığınız harcamalarda ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

YAY VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda maddi gelirinizi veya birikiminizi nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili konular olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle ortaklaşa yapılan işler konusunda bir karar alma isteği içerisine girebilirsiniz. Sadece ortaklık yaptığınız kişi isteklerinizle paralel yaklaşımda bulunmazsa, kendisine karşı agresif çıkışlar yapmaktan uzak durmalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca ev içerisinde rahatına düşkün davranmanız aile bireylerini rahatsız edebilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar bu hafta Merkür Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda bireysel ihtiyaçlarınız, adım atmak istediğiniz konular veya özel hayatınız olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle çalışma ortamınızda gergin bir hava oluşabilir. Ekstra görev üstlenmeniz gerekebilir.

Sadece verilen görev angarya işlerle alakalı ise sinirlenip, tartışma içerisine girmekten kaçınmalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca psikolojik açıdan yalnız hissetmeniz durumunda duygusal yemeye meyilli olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda içinden geçtiğiniz psikolojik süreciniz, gizli yürütülen planlar içerisinde yer alma gibi durumlar olabilir. Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkisiyle partnerinizle birlikte ilişkinizin gidişatını hızlandırma konusunda ortak kararlar alabilirsiniz.

Sadece sizden farklı düşündüğü konularda üzerinde baskı oluşturmadan ikna çabası içerisinde olmalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca sosyal aktiviteler sebebiyle kendinizi zora sokabilecek harcamalar içerisine girebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar bu hafta Merkür ve Venüs'ün burç değiştirmesi nedeniyle odağınızda arkadaşlarınızla planlayacağınız aktiviteler, yardım amaçlı sosyal çalışmalar olabilir.

Hafta içinde gökyüzünde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunayın etkisiyle ailevi konulara bir çözüm getirebilir, ev değişikliği konusunda bir karara varabilirsiniz. Sadece karar aşamasında sabırsızlıktan kaynaklı fazla atak davranmadığınızdan emin olmalısınız. Hafta sonuna yaklaşınca çalışmaya istekli olmayışınız yöneticilerinizin gözüne çarpabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız.