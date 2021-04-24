Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları

Yengeç yenilik Yay heyecan peşinde olacak

27 Nisan günü Akrep Burcu'nda Dolunay var. Astrolojik açıdan zorlu bir döneme giriyoruz. Bu süreçte Yengeç Burcu yeniliğe kendini açarken Yay Burcu ise heyecan arayışına geçebilir.

Astrolojik açıdan oldukça zorlu bir haftaya giriyoruz. 27 Nisan günü Akrep Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay'ın hem Satürn hem Uranüs ile zorlayıcı etkileşimi olduğu için, dünyada beklenmedik şoke edici durumlar, skandallar vb. gündeme gelebilir. Kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili mevzular ön plana çıkabilir. Çeşitli ülkelerde protestolar ve isyanlar yaşanabilir. Bireysel açıdan krizleri etkin yönetmeniz gereken günler başlıyor.

KORKULARLA YÜZLEŞİN

Korkularınızla yüzleşmeniz ve soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Güç savaşlarından kaçının. Takıntı, korku ve paranoya ile hareket etmeyin. Sırlar ortaya çıkabilir. Gizli saklı işler yapıyorsanız, bu hafta zararlı çıkabilirsiniz. İlişkiler de bu hafta kopma noktasına gelebilir. Krizleri dönüşüm fırsatına çeviremeyenler yarı yolda kalabilirler. 24 Nisan günü Merkür ile Uranüs kavuşacaklar. Yeni fikirlere açık olacaksınız. Cesur ve yenilikçi kararlar alabilirsiniz. Ancak iletişim kurarken ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ayrıca kararlarınızda istikrarlı olmalısınız. Dünyada sürpriz açıklamalar gündeme gelebilir. Ulaşım, ticaret, eğitim konuları ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Fırtınalar ve kazalar söz konusu olabilir. 25 Nisan Satürn hem Merkür hem Venüs ile zorlayıcı etkileşim içinde olacak. Hem zihinsel bağlamda hem de ilişkilerinizde kendinizi baskı altında, mutsuz, karamsar, endişeli hissedebilirsiniz. Önünüzdeki engelleri makul bir şekilde aşmanız gerekebilir. Özellikle kontrol delisi olanlar oldukça zorlanabilirler. Dünyada sanatçılar, kadınlar ve çocuklar ile ilgili konular gündeme gelebilir.

ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

30 Nisan günü Güneş ile Uranüs kavuşacak. Hayatınızda değişim yaratmak isteyebilirsiniz. Ancak koşullar tutarsız olabilir. Özgürleşmek ile ilgili motivasyonunuz yüksek olabilir. Kısıtlandığınız için öfkeli hissedebilirsiniz. Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim olduğu için, aradığınız huzuru manevi dünyanızda bulabilirsiniz. Dünyada liderler ile ilgili beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Bu haftadan başlayarak Haziran ayının ortalarına kadar astrolojik açıdan zorlu bir döneme giriyoruz. Savrulmamak için dengenizi korumanızı öneriyorum.

KOÇ

Mars'ın yengeç burcuna geçişi ile birlikte içinde dünyaya geldiğimiz yuva, atalar, babanızın imajı, ev, aile, varoluşumuzun temeli, ailenin psikolojik etkisi gibi konularda harekete geçme enerjileri içerisinde olmanız mümkün. Aşk ilişkilerinde bazı eski durumların önünüze gelmesi mümkün olabilir. Devam eden eğitimleriniz var ise bu konular hakkında güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili olarak ta güzel gelişmeler olabilir. Size üzen ve size sıkıntı veren durumlar var ise sizin hayrınıza olduğunu fark edeceksiniz. 27 Nisan Akrep dolunayı ise finansal durumlarınızda hareketlilik doğuracak. Beklediğiniz nafaka, miras ya da yatırım varsa sonuçlarını alıyorsunuz.

BOĞA

Günlük zihinsel model, otomatik düşünme ve konuşma tarzı, akıl, algılama, mantık, öğrenme, öğretme, her tür haberleşme gibi durumlarınızda hızlanma ve aktif olma durumları yaşanacaktır. Günlük işler, günlük hayatın düzeni ve ritmi, maddesel dünyanın zorunlulukları, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı yanınızda çalışan kişiler hakkında bazı konuların da gündem olması olasılıklar arasında. Ortalı işler alacak verecek miras nafaka işleri ve güvenlik konuları ile ilgili durumlara da dikkat etmelisiniz. Akrep dolunayı ilişkiler evinizde meydana gelecek. İmza temelli ortaklık düşündüğünüz ya da evlilik olarak bir durum var ise dönemde netlik kazanacak. Mevcutta bir ilişkiniz var ise net sonuçlar alma zamanı.

İKİZLER

Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi konfor, refah düzeyi, mali konular, kazançlar ve kayıplar elde olan maddi kaynaklar için atılım zamanı olabilir. İkili ilişkiler aşk hayatı çocuklarınız ve hobileriniz ile ilgili olarak bazı durumların karşınıza çıkması olası. 27 Nisan'da Akrep burcunda yaşanacak dolunay ise sağlık, hizmet ve üretim evini tetikliyor. Bu dönem yeni bir iş ya da mevcutta devam eden işiniz var ise karar zamanı olabilir.

YENGEÇ

Başlangıçlar, kendinin farkına varmak, dünyaya yaklaşım, ilk karşılaşmada başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, birincil motivasyonlarınız eylemle geçme için istek ve arzularınız daha da baskın ve görünür olacağı bir zamanlar. Aşk ilişkiniz hobileriniz ve parlamak isteğiniz ile birlikte güzel zamanlar sizi bekliyor değerlendirin kaçırmayın. Kilo vermek dış görünüşünüz ile ilgili değişimlerde yapabilirsiniz. 27 Nisan Akrep dolunayı aşk, partner ilişkilerinizde gerçekleşecek. Bu yüzden ikilem ya da belirsizlik yaşadığınız her ne varsa gelişmelere hazır olun. Evli olanlar çocuk sahibi olma isteğiniz varsa bu alanda da gelişmeler güzel haberler alabilirsiniz.

ASLAN

Mars'ın yengeç burcuna geçişi ile birlikte inzivaya çekilme, kendinizi yalnız ve hareketsiz hissetmenizi sağlayan her şey, bazı gerçeklerle yüzleşmekten kaçma ve sağlık konularında dikkat edip ihmalkarlık yapılmaması gereken zamanlar hijyen, küçük hayvanlarınız, günlük rutinleriniz de devrede olacak. Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerilmeden yolunuza devam etmelisiniz. 27 Nisan'da akrep dolunayı ile birlikte ise aile yuva konuları belki evinizde tadilat veya ev değişimi gibi konular gündem olabilir.

BAŞAK

Arkadaş grupları, tanıdıklarınız sizin ile aynı idealleri paylaşan kişiler, organizasyonlar, birlikler, sosyal ilişkilerinizin biraz daha hareket enerjisi barındıracağı bir döngü. Çocuklarınızın bazı konularının olması ve onlar ile vakit geçirmek de isteyebileceğiniz ve hatta eğlenceli olabilecek bir takım hobilerinizi de hayata geçirme zamanı diyebiliriz. 27 Nisan'da akrep dolunayı ile birlikte kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarla görüşmeler ve hatta kısa seyahatler olabilir. Uzun zamandır görmek istediğiniz bir arkadaşınız ile hoş vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Saygınlık, sosyal statü, ün, otorite, zafer, takdir, kariyer de yükseliş, kariyerde amirler, patronlar ile daha farklı diyaloglar ve beklediğiniz bir terfi belki ve itibarlı pozisyonlara atanma gibi sizi bir üst basamağa taşıyacak durumlar için hareket enerjisi yüksek zamanlar. Bununla birlikte belki kısa seyahatler ve arabanız ile ilgili değişim veya bakım zamanı. Aile yuva konularında da bazı durumların netlik kazanması ev değişimi gibi konularda söz konusu olabilir. Akrep dolunayı ile birlikte ise para konuları her türlü finansal durumunuz ve kazançlarınız ile ilgili sorgulama yeni projelere başlangıç durumlarınız olabilir.

AKREP

Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, uzak kültürler, farklı ufuklar, yüksek öğrenim varsa hukuksal süreciniz daha da hızlanacağı ve hareketinizin daha aktif olacağı bir zaman dilimi içerisine girdiniz. Bu dönem arkanızdan çevrilen bazı durumlar var ise önünüze dökülebilir. Ruhsal olarak içe çekilebilir ve kendiniz ile yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu hafta Burcunuz da yaşanacak dolunay ile birlikte hayatınızdan çıkarmanız veya bitmesi sonlanması gereken tüm sizi aşağı çekenleri bırakma zamanı. Dolunay ile birlikte ise kendinize döneceksiniz ve yapmak istediklerinizi hayata geçireceksiniz. Dış görünüş ile ilgili değişim kendinize yatırım yapmak konuları gündeminiz.

YAY

Krizler, derin dönüşümler, miras, vergi, sigorta, borçlar, paylaşılan kaynaklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları ve paraları, ortak paralar gibi konularda hareketlenme zamanları diyebiliriz. Biraz yorulabilirsiniz dikkatli olmakta ve sağlığınızı ihmal etmemekte fayda var. Birincil motivasyonlarınızın önceliğiniz olacağı da bir hafta sizi bekliyor. Gezmek eğlenmek isteseniz de pandemi biraz kısıtlama getiriyor tabi. Dolunay ile birlikte ise arkanızdan çevrilen birtakım işlerin olduğunu görecek ve bunların önünüze geldiğini fark ederek hayatınızdan bazı insanları çıkarmak isteyeceksiniz.

OĞLAK

Evlilik ve tüm ortaklık türleri, bire bir ilişkiler, taahhüt altına girme isteği ve yeteneği, eş, ortak, açık düşmanlar, yasal kontratlar, danışmanlık gibi durumlarda hareket söz konusu geleceğe yönelik beklentiler ve projeler, açık seçik tanımlanan öncelikler, bu önceliklere göre hedefini belirlemek ve kendinizi yönlendirmek konuları ile birlikte amaçlarınızı gerçekleştirmeye yönelik gruplarla çalışmalar da yapabilirsiniz. 27 Nisan'da akrep dolunayı ile ise sosyal çevreniz arkadaşlarınız belki sahne önünde olmak ve başlatmak istediğiniz projeler var ise adımlar atabilirsiniz.

KOVA

Mars'ın yengeç burcuna geçişi ile birlikte Günlük işler, günlük hayatın düzeni ve ritmi, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı, çalışma tarzı ve yöntemleri, çalışmanın sonuçları, çalışanlar, hizmetliler, gündelik iş yaşamı, iş arkadaşları, fiziksel sağlığınız sağlık bilinciniz gibi konuların da ekstra dikkat zamanları diyebiliriz. Çok fazla çalışıp sağlığınızı ihmal etmeyin ve bir takım zihinsel konularda bilinçaltınızı yormayın. Kariyerinizde değişim dönüşüm belki yeni bir iş başlangıcı belki de toplumsal statünün değişimi gibi olaylar yaşanabilir.

BALIK

Kendini yaratıcı biçimde ortaya koyma ve ifade etme keyif ve zevk; eğlence ve oyunlar; oyunculuk tüm eğlence, spor sahne sanatları hobiler aşk, flört, cinsellik, erotizm, gönül maceraları gibi konularda aktif olacağınız hem dikkatli adımlar atmanızı gerektirecek bir takım durumlar hem de hayatın tadını çıkartmak isteyeceğiniz zamanlar diyebiliriz. 27 Nisan'da akrep dolunayı ile yurtdışı bağlantılı işler ticaret veya hukuksal süreciniz ile alakalı durumlar yaşanabilir ve sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz.