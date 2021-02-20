Uzman Astrolog Barış Özkırış'ın değerlendirmesiyle haftalık burç yorumları

Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yeni haftanın şanlı burçları hangileri? İşte Uzman Astrolog Barış Özkırış yorumuyla haftalık burç yorumları... Hayatlarımızda yeniden yapılanma ve değişim süreci başlıyor. Adeta geçmişe ait olan bazı eşyalarınızı yanınıza alıp geleceğe doğru bir yolculuğa çıkacaksınız.



Başak ve Boğalar değişimde

Hafta genelinde inişli çıkışlı bir döngü var. 22 Şubat'ta Merkür Retro bitiyor. 27 Şubat'ta Başak Burcu'nda Dolunay olacak. Dolunay tamamlanma enerjisi taşır. Başak ve Boğa burçları önemli kararlar alıp hayatının akışını değiştirebilir.

Nihayet astrolojik açıdan rahatlatıcı bir haftaya adım atıyoruz. 21 Şubat günü Merkür yeniden düz harekete geçiyor. Böylece iletişim sorunları ortadan kalkmaya başlıyor. Almış olduğunuz kararları anons etme ve uygulama zamanı geliyor. Dünyada ve ülkemizde eğitim, ticaret vb. konularla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. 23 Şubat günü Venüs ile Uranüs kontra-paralel olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde beklenmedik ve rahatsız edici gelişmeler olabilir. İlişkiler aniden bitebilir. Çeşitli skandallar gündeme gelebilir. İstikrarı korumak için özen göstermenizde fayda var.

NORMALE DÖNECEĞİZ

25 Şubat günü Venüs balık burcuna geçeceği için, ilişkilerdeki akış normale dönecek. Kendinizi akışta hissedebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk almaya başlayabilirsiniz. Takip eden haftalarda sosyalleşmek de daha fazla mümkün olacak. 25 Şubat günü Mars ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Girişimde bulunmak ve hedefe yönelik harekete geçmek için ideal bir gün olacak. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Öfkenizi ve hırslarınızı olumlu bir yere yönlendirerek dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendinizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırabilirsiniz. 26 Şubat günü Güneş ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Hayatınızda değişim yaratabilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekleri fark ederek uyanabilirsiniz. Dünyada özgürlük adına eylemler gündeme gelebilir.

DETAYCI VE TAKINTILI

27 Şubat günü başak burcunda dolunay olacak. Dünyada sağlık sektörü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşılara dair haberler gündemde önemli bir yer tutabilir. Ayrıca tarım ve para piyasaları ile ilgili mühim gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi daha detaycı ve takıntılı hissedebilirsiniz. Büyük resmi görmeye çalışın. Detaylarda kaybolmayın. Astrolojik etkilerin farklılaştığı bu haftada sizin de hayatınızda olumlu yönde gelişmeler olmasını diliyorum.

KOÇ

Aile iş ve çocuklar ile konular gündeminiz. Bitirme enerjisi taşıyan durumlar söz konusu olduğu için iş yaşamınızda üzerinizde yük olan bir konu var ise üzerine gidebilirsiniz. Yenilenme enerjileri var. Yanınızda çalışan veya birlikte çalıştığınız kişiler ile sıkıntılar yaşanabilir. Rüyalarınız haberci olabilir. Dolunay zamanında netlik kazanacak durumlarınız olabilir. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Maddi konularda risk almayın. Yatırımlar konusunda mutlaka akıl danışacağınız birileri olmalı.

BOĞA

Hayatınız ile ilgili kararlar aşamasında net sonuçların çıkacağı bir dönem diyebiliriz. İkili ilişkilerinizde fayda görebileceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle ilişkilerden destek alacağınız bir zaman dilimi. Kadın figürlerinden yana şanslı olacağınız bir dönme olacağı gibi yatırım zamanı diyerek yeni adımlar atabilirsiniz. Genel olarak iniş çıkışlı bir dönem. Lütfen akışına bırakın ve biraz rahat olun.

İKİZLER

Ev ve yuva konuları, taşınma durumları söz konusu olabilir. İş konusunda yeni bir süreç başlayabilir. Kariyer anlamında görünebileceğiniz, parlayacağınız durumlar söz konusu olabilir. Aileden destek alabilirsiniz. 'Ben buradayım' deyip kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Güçlü kararlar alma zamanı ve ciddi anlamda güzel döngüler yaşıyorsunuz. Para konusunda şanslı bir hafta, finansal durumunuzu gözden geçirecek ve yeni projeler üzerinde çalışacaksınız.

YENGEÇ

Kısa seyahatler, eğitim başlangıçları gibi durumlar söz konusu. Kardeş, akraba hayatında olan durumlar size yansıyabilir. Duygularınızı net ifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. İçe çekilmeyin ve geçmişe takılmayın. Para finansal durumun konusunda gerçekten ihtiyacınız olan durumlar için para harcayın. Kardeşler kuzenler konusu bu hafta gündem olabilir. Aracınız ile ilgili bakım var ise ihmal etmeyin.

ASLAN

Maddi konular iş konusunda uzun süredir beklediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Başkaları ile yapılan işlerden destek alabileceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanma zamanı. Güçlü kararlar alma zamanı ruhsal olarak biraz içe çekilmek isteyebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Dolunay zamanı başlatmak istediğiniz ve ertelediğiniz kısa bir seyahat gündeme gelebilir.

BAŞAK

Sizin burcunuzda olacak Dolunay ile birlikte sonuç alma zamanı. Biriken bazı durumlar var ise Dolunay'da bazı durumlar sonuçlanabilir. Ortaklı işlerden destek alacaksınız. Dış görünüş ile alakalı değişim yapmak isteyebilirsiniz. Duyguların yoğun olduğu bir hafta. İlişkilerde karar alma zamanı. Kariyer konusunda kendinizi net ifade edeceğiniz ve çok çalışacağınız bir zaman. Dolunayda kendiniz ile ilgili net kararlar alma zamanı. Güçlü etkiler var değerlendirin.

TERAZİ

Dolunay 12. evinizde olacak ve kaygı ve üzüntü duyduğunuz bir konu veya bir proje var ise bunun bitme durumu söz konusu. Rüyalarınız haberci. Sağlık konularında dikkatli olmanızda fayda var. Dolunay ruhsal olarak sizin biraz içe çekilmenize neden olabilir. Meditasyon yapın ve ruhunuzu sıkan ne var ise uzaklaşıp rahatlayın. Kariyeriniz toplum önü statünüz ve iş konusunda karar zamanı

AKREP

Zorlu süreçlerden geçiyorsunuz. Kontrolü biraz bırakıp akışta kalmaya gayret edin. Arkadaşlık dostluk konusunda yanlış anlaşılma durumu olabilir. Kaygı ve endişeyi bırakın lütfen. Uzun süren ve sizi yoran bir ilişki var ise bırakma enerjileri dolu. Ortaklı işler banka finans alacak verecek dengesi önem kazanacak. Uzak bağlantılı işler veya yüksek öğrenim ile ilgili gündeminiz olabilir.

YAY

İş konusunda bir sonuç alma durumunuz söz konusu. Arkadaşlarınız ile fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bazı Yayların taşınma durumu olabilir. Geçmişte yaşanan bir gündem var ise etkilerini yaşayabilirsiniz. İçinize kapanacağınız ve kendinizi yalnız hissedeceğiniz bir dönem olacak gibi. İkili ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar yaşansa da çözüme kavuşacak. Birbirinize zaman ayırın ve dinleyin.

OĞLAK

Şehir dışı yolculuk veya eğitim konularında bir karar almak durumu olabilir. Yakın akraba veya en yakınlarınızdan destek alabilirsiniz. Odağınız yakınlarınız olsun. Uzak bağlantılı işler, yüksek öğrenim almak istediğiniz bir eğitim için başlatma enerjiniz olabilir. Kariyer ve iş konusunda sonuçlanması gereken durumlar olabilir ve bu durum size çok iyi gelecektir.

KOVA

Para konusunda karar verme durumu olabilir. Ortaklı işlerde karar vermeniz gereken bir dönem. Emek verdiğiniz işlerde kazanımlarınız söz konusu. Dolunayda gelgit yaşama durumu olabilir. Ortaklı işler alacak verecek banka miras konuları gündem olabilir ve bu işler zamanınızı alabilir. Uzak bağlantılı işler ticaret mahkeme veya sonuç almak istediğiniz durumlar var ise sonlanma ve yeni işler için adımlar olabilir.

BALIK

Dolunay sizin ikili ilişkiler evinizde sonlanması gereken nasıl bir ortaklı durum var ise karar aşamasında olacaksınız. Odağınız kendiniz olun ve uzun zamandır karar veremediğiniz bir durum var ise netleşecek. Aşktan yana şanslı olacağınız bir dönem, tadını çıkarın. Aile konuları taşınma veya evinizde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmekte fayda var.