Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumu - 9 Temmuz

Hırs ve öfke duygularından arınma zamanı

Oğlak burcunda Süper Dolunay gerçekleşecek. Plüton ile kavuşan Ay bizlere hayatımızdaki krizleri etkin yöneterek bir yeniden yapılanma sürecini başlatacağımızı söylüyor. Kin, kıskançlık, hırs, öfke, intikam, paranoya ve güç deliliği ile yüzleşeceğiz.

Önemli bir hafta bizleri bekliyor. 13 Temmuz günü oğlak burcunda süper dolunay gerçekleşecek. Ay dünyaya en yakın konumunda olacak. Plüton ile kavuşan Ay bizlere hayatımızdaki krizleri etkin yöneterek bir yeniden yapılanma sürecini başlatacağımızı söylüyor. Kendi gölge yönleriniz ile yüzleşin. Kin, kıskançlık, hırs, öfke, intikam, paranoya ve güç deliliği ile yüzleşerek bunlardan arınma zamanı. Hayatın getirdiği gerekli sorumlulukları alarak yeni bir düzen inşa etmek gerekiyor. Sabırlı, sakin ve gerçekçi olun.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

Aynı gün Venüs ile Satürn arasındaki olumlu etkileşim ilişkileri gerçekçi bir şekilde analiz etmenizi sağlayacak. İradenizi doğru yönde kullanırsanız ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Maddi konularda da istikrara kavuşmanız mümkün olabilir. 14 Temmuz günü Venüs ile Neptün arasında olumsuz etkileşim, Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Merkür aynı zamanda düğümlere destek veriyor. İlişkilerinizde sınırlarınızı belirleyin. Alma verme dengesini koruyun. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki ayrımı farkına varın. Affetmek ile katılık arasındaki dengeyi kurun. Bunu yaparsanız farkındalığınız artacak. Hayatınızda değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Sorunları sıra dışı yöntemlerle çözebilirsiniz. 16 Temmuz günü Merkür ile Güneş kavuşacak. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olduğu saatlerde yaratıcılığınız yüksek olacak. İlham ve hayal gücü sayesinde zihninize yeni fikirler düşebilir. Olayları daha derin kavrayabilirsiniz. Dilek dileyebilir, meditasyon yapabilirsiniz.

İLETİŞİM ZAMANI

17 Temmuz günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için karar alabilir, hatta bunlarla ilişkin olarak iletişim kurabilirsiniz. Kendinizi daha akışta ve kabullenici hissedebilirsiniz. Sevgilinize romantik cümleler sarf edebilirsiniz. Sanatsal projeler için olumlu bir gün olacak. Bu haftanın sizlere harikulade fırsatlar getirmesini diliyorum.

KOÇ

Hafta boyunca genel olarak odağınızda ev, aile konuları olacak. Aile içi önemli kararlar alma durumunuz olabileceği gibi ev içerisinde de hareketlilik söz konusu olabilir. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı emlak, arsa sahibi olma tarzı konularda maddi olanak yaratabileceğinize işaret ediyor. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay etkisini kariyer yaşantınız üzerinde gösterecektir. Üstlerle olan ilişkilerinizde çıkabilecek krizlere karşı daha temkinli davranmanızda fayda var. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Bu açı partneriniz veya kardeş, yakın akrabalar tarafından etki altında kalabileceğinize işaret ediyor. Ne olursa olsun, günün sonunda kendi kararlarınızı kendi iradenizle almalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum yaşadığınız yer, eviniz ile ilgili yeni planlar içerisine girmenize sebep olabilir. Ailenizle ortak kararlar alabilirsiniz. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde hafta sonunu sakin ve huzurlu geçirerek kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.

BOĞA

Hafta boyunca hem iş hem özel yaşamınızda iletişim kanallarını nasıl yönettiğiniz odağınızda olacak.

11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı yaşamınızın her alanında daha cesaretli hamleler yapabileceğinize işaret ediyor. Önceliği kendinize vermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay etkisini yurtdışı bağlantılı işler, ticari veya eğitim hayatınız üzerinde gösterebilir. Davası olan kişiler bu dolunay ile birlikte bir sonuç elde edebilirler. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Maddi konularda dolandırılma riskine karşı oldukça uyanık olmanız gerekecek. Özellikle bilmediğiniz internet sitelerinden alışveriş yapmamalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşumun yaratacağı etkiyle yeni bir eğitim programına yazılabilirsiniz. Kardeş veya yakın akrabalarınızla ortak kararlar alma durumunuz olabilir. Dalgınlıktan ötürü trafiğe çıkmanız durumunda ekstra dikkatli olmalısınız. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı yaratıcılığınızı kullanarak sosyal medya üzerinde daha etkin olmanıza sebep verebilir.

İKİZLER

İş yaşamınız ve ona bağlı maddi kazancınızdaki hareketlilik odağınızda olacak. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki açı kazancınızda olabilecek bir artışın psikolojik olarak size olumlu yansıyabileceğine işaret ediyor. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay etkisini dış kaynaklardan gelebilecek maddi fırsatlar konusunda gösterecektir. Beklediğiniz miras, kredi, nafaka gibi alanlardan sonuç alabilirsiniz. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Bu açı sayesinde iş yaşamınızın maddi, manevi beklentilerinizi karşılayamadığını fark edebilirsiniz. Bu durum sizi yeni bir arayış içerisine sokabilir. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum size kazanç sağlayacak yeni planlar içerisinde olabileceğinize hatta iletişim becerilerinizi kullanarak yeni kaynaklar yaratabileceğinizi göstermektedir. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açının etkisiyle yeteneklerinizi göstermeniz durumunda iş yaşamında kendinizi ön plana çıkaracak fırsatı yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ

Hayatınızın her alanında hareketlilik sizleri bekliyor. Odağınızda kendi istek ve ihtiyaçlarınızı gerçekleştirme arzusu olacaktır. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde ideallerinize ulaşmak için farklı ve yeni yöntemlere başvurabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmaya açık günlerdesiniz. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisini ilişki, evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkilerinizin olduğu alanda gösterecektir. Krizli durumlar söz konusuysa artık bu anlamda bir sona geldiğinizi fark edebilirsiniz. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. İnandıklarınızı sorgulamanıza sebep olacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. İlginizi bir çok farklı alana aynı anda yönlendirebilirsiniz. Dalgınlık veya unutkanlığa dikkat. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde yurtdışı bağlantılı yeni bir eğitim programına katılabilir veya manevi anlamda sizi besleyecek türde danışmanlıklar almayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Ruhunuzu besleyecek çalışmalara, kendinizle baş başa kalmaya yönelebilirsiniz. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde kariyer hayatınızda önünüze gelecek yeni ve denenmedik fırsatlar moral, motivasyonunuzun artmasını sağlayabilir. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisini iş ortamı üzerinde hissedebilirsiniz. Bazı çalışma arkadaşları veya yanınızda çalışanlarla yol ayrımına gelme durumunuz olabilir. Sağlık açısından da stres kaynaklı mide sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Çok iyi planlanmamış istekleriniz için maddi yatırım yapmamalısınız. Sosyal çevreniz için aşırıya kaçan fedakar tavırlarınızdan vazgeçmeniz gerektiğiyle yüzleşebilirsiniz. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum gizli saklı planlar oluşturmaya meyilli olabileceğinize işaret ediyor. Özellikle ailevi konular üzerine yalnız kalıp düşünmek isteyebilirsiniz.

17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde sahip olduğunuz maddi gücü sezgilerinizin ışığında kendinizi yeniden yapılandırma adına değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK

Sosyal yaşamınız ön planda olacak. Arkadaşlarınızla birlikte yeni programlar yapmaktan keyif alabilirsiniz. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde yeni bir eğitim,iş fırsatı veya tatil bir anda hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisi aşk hayatınızın üzerinde olacak görünüyor. Belirsizliğini koruyan ilişkiler netliğe kavuşurken, bir süredir kaos içinde devam eden ilişkiler sonlanabilir. Ebeveynlerin gündeminde ise çocuklarıyla ilgili gelişmeler olabilir.

14 Temmuz Perşembe günü Venüs Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Ortaklı işlerin getirisi hayal kırıklığı yaratabilir. Bazı Başaklar bu durumu evliliklerinde yaşayabilirler.

16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. İdeallerinize ulaşmaya yardımcı olacak bir anlaşma yapabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında yıldızınız parlayabilir. Sadece ne paylaştığınıza dikkat edin. Dalgınlıkla bir kazaya kurban gitmeyin. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde partnerinizi sosyal çevrenize dahil edebilir veya siz onun çevresiyle bir araya gelebilirsiniz. Bu tanışmalardan ileriye dönük iş birliği yapma fırsatları da doğabilir.

TERAZİ

Odağınız kariyer hayatınız,üstlerle olan ilişkilerinizin üzerinde olacaktır. Bayram tatili içerisinde olsanızda bir yandan da çalışmaya devam edebilirsiniz. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde dış kaynaklardan gelecek maddi kazançla kendiniz yeni bir iş kurmaya karar verebilirsiniz. Bu fırsatı partnerinizde size yaratabilir. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisi ev,aile konularında kendini gösterebilir. Özellikle aile içinde çözüm bulunamayan konular bir netlik kazanabilir.

14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Aşırı yeme hali alerjik reaksiyon göstermenize neden olabilir. Tatil planları sağlık nedeniyle suya düşmesin.

16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum ileriki günlerde iş anlamında yeni projeler içerinde yer alabileceğinizi gösteriyor. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde çalışma ortamınızda daha sakin ve huzurlu bir döneme girebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınız,çocuğunuzla ilgili gündemler ön plana çıkacaktır. Keyifli tatil planları sizi bekler.

11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde partnerinizle birlikte yurtdışı planları yapmaya başlayabilirsiniz. Sosyal medya ile bağlantılı iş birlikleri içerisine girebilirsiniz. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisiyle ticari hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Kardeş,yakın akrabalarla ilişkilerinizde önemli gelişmelerde yaşanabilir. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Korkularınızın tetiklenmesi yüzünden aşk hayatınızda geçici bir çalkalanma olabilir. Sorgusuzca hiçbir şeye kapılmamalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum sizi yurtdışı odaklı işlere yönlendirebilir. Dil eğitimi almak isteyenler için doğru zaman diyebilirim. Ailevi konularda bazı düşünce kalıplarınızı sorgularken kendinizi bulabilirsiniz. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde sosyal medya aracılığı ile yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hobi amaçlı sanatsal aktiviteler içerisine girebilirsiniz.

YAY

Gündeminizde maddi konular ön planda olacak. Kendi kazancınız dışında başka kaynaklardan gelebilecek parasal fırsatlarda sizi bekliyor olabilir. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde maddi kaynağınızı rutin yaşamınızı iyileştirme yönünde kullanabilirsiniz. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay kazanç evinizde gerçekleşeceği için süre gelen krizleri çözüme ulaştırma fırsatı elde edebileceksiniz. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Partneriniz veya eşinizle ev yaşantısından veya miras tarzı bir konudan kaynaklı sürtüşme yaşayabilirsiniz. Bu durumda sağduyulu davranmaya çalışmalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Hakkınız olan miras,nafaka,alacak veya krediye sahip olmakla ilgili beklediğiniz haber gelebilir. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde ev yaşantınızla ilgili sizi oldukça mutlu edecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK

Odağınız aşk veya evlilik hayatınızın üzerinde olacak. İş birliklerine çok açık bir süreçte olacaksınız.

11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde partnerinizle keyifli planlar içerisinde olabilirsiniz. Daha önce hiç denemediğiniz bir aktiviteye de başlama potansiyeliniz var görünüyor. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisini en çok sizler hissedeceksiniz. Hayatınızda netleşecek konular aracılığıyla duygusal bir dönüşümden geçebilirsiniz. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. İş ortamınızdaki bazı hal ve tavırlar sizde akıl karışıklığı yaratabilir. Alım satım işlerinden uzak durulması gereken bir gün diyebilirim. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bu sayede yeni iş birlikleri için anlaşmaya varabilirsiniz. Partnerinizle aile olma yolunda önemli kararlar alabilirsiniz.

17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde yakınlarınızla güçlerinizi birleştirecek planlar içerisinde olabilirsiniz.

Kova

Rutin yaşamınızı nasıl hareketlendireceğiniz konusuna odaklanabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişebilecek olayları kontrol altına alma çabasına girerek kendinizi lütfen yormayın. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde ev içi rutininizde canlanma olabilir. Emlak işleri ile ilgilenen Kovalar tatmin edici sonuçlar elde edebilirler.

13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisiyle arkanızdan çevrilen gizli işler varsa, herşey açığa çıkabilir. Gelecek kaygısı tetiklenebilir. Bu yüzden odağınızı sizi rahatlatabilecek alanlara çevirin. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Yanlış yatırım büyük kayıp getirebilir. O yüzden hem aşk hem maddi konularda kendinizi kandırmadan yol almalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Çalışma hayatınızda yoğun bir dönem başlayabilir. İletişim ağlarınızı genişletme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bugünlerde çok yöne dağılmamaya çalışın. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde rutin çalışmalarınızın karşılığını iyi kazanarak elde edebilirsiniz.

Balık

Sosyal yaşamınız hareketli olacak. Bir çok keyifli organizasyon içerisinde yer alabilirsiniz. 11 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu açı sayesinde yatırım amaçlı alım satım işleri içerisine girebilirsiniz. 13 Temmuz Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkisini hayalleriniz üzerinde görebilirsiniz. Karmaşık olan durumlar netlik kazanabilir. 14 Temmuz Perşembe günü Venüs Neptün arasında zorlu bir açı gerçekleşecek. Ev, taşınma ile ilgili konularda kararsızlık içerisinde olabilirsiniz. Hayallerinizin gerçekçiliğini sorgulamalısınız. 16 Temmuz Cumartesi günü Yengeç burcunda Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Aşk hayatınızda güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İletişime geçiş şekliniz sayesinde karşınızdaki kişiyi etki altında bırakabilirsiniz. 17 Temmuz Pazar günü Merkür Neptün arasında oluşacak olumlu açı sayesinde aşk hayatınız yaratıcılık anlamında motivasyonunuzu yükseltebilir. Sezgileriniz size her zamankinden daha güçlü seslenebilir.