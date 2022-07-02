Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumu 2 Temmuz

DUYGULARINIZLA DEĞİL MANTIKLA KARAR VERİN

5 Temmuz günü önemli bir gün çünkü Merkür Yengeç burcuna geçerken, Mars da Boğa burcuna geçiş yapacak. 19 Temmuz'a kadar, karar alırken duygularınıza yenik düşmeyin. Mantıklı düşünün, gerçekçi kararlar alın.

Temmuz ayının ilk haftası önemli astrolojik etkilerle başlıyor. 2 Temmuz günü Mars ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Aynı gün Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim, Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim de mevcut. Ayaklarınız yerden kesilmesin. Mantıklı düşünün, gerçekçi kararlar alın. Hırsızlık, dalgınlık, unutkanlık ve dolandırıcılık karşısında önlem alın. Aldığınız kararların sorumluğunu taşıyın. İmza atacağınız belgeleri iki kere okuyun. Seyahat programı yaparken temkinli olun. Eğitim ile ilgili konularda mantıklı hamleler yapın. Ayrıca rakiplerinizin hilelerine karşı hazırlıklı olun.

KİN VE İNTİKAM DUYGUSU

Kin, intikam ve paranoya ile harekete geçmeyin. Güç savaşlarından uzak durun. Kişisel hırslarınıza yenik düşmeyin. Saplantılı olmayın. Hele güç delisi hiç olmayın. Biliyorum çok şey istiyorum ama tüm bunlara dikkat ederseniz, Temmuz ayına güzel bir başlangıç yaparsınız. Dünyada denizlerle ilgili sorunlar, kazalar, patlamalar ve şiddet olayları gündeme gelebilir. Ülkeler arası gerilim yükselebilir. Bazı devletler güç savaşına ağırlık verebilirler.

5 Temmuz günü önemli bir gün çünkü Merkür Yengeç burcuna geçerken, Mars da Boğa burcuna geçiş yapacak. Aynı gün Merkür ile Mars arasında olumlu etkileşim de var. 5 Temmuz- 19 Temmuz arasında karar alırken duygularınıza yenik düşmeyin. İletişim kurarken daha fazla empati ve tolerans devrede olacak. Duygularınızı ifade ederken daha rahat olacaksınız. Geçmişi daha fazla düşünmeniz de mümkün. Aile, ev ve evlilik ile ilgili etkin kararlar alabilirsiniz. Mantığınızı da devreye sokmayı unutmayın.

RİSK ALMAKTAN KAÇININ

5 Temmuz- 20 Ağustos arasında Mars Boğa burcunda hareket ederken, girişimlerinizde risk almaktan kaçınmanız mümkün. Ancak değişimden korkmayın, konfor alanınızdan çıkın ve gerekli riski alın. Aksi halde hedefinize ulaşmak için geç kalabilirsiniz. Öfkenizi de bastırmayın. Yerinde, zamanında ve dozunda dışa vurun.

Bu haftayı iyi değerlendirmenizi öneriyorum, böylece takip eden haftalarda daha rahat edersiniz.

KOÇ

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişikler yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınımızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Aileniz ile duygusal iletişi zamanı. İçinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak. Aile, yuva konularında güzel gelişmeler yaşayacağınız gibi gayrimenkul veya bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

BOĞA

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklımızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Kardeş kuzen yakın arkadaşlar ile duygusal iletişi zamanı. İçinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak kısa seyahatler gündem olurken yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Arabanız ile ilgili değişim yapmak istiyorsanız biraz beklemekte fayda var. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Finansal konularda duygusallığa yer yok unutmayın. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak finansal konular ve kazanımlarınız konusunda hareket zamanı olabilir. Bu vakitlerde harcamalarınıza dikkat edin. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alışverişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Önemli olan siz ve kendi değerleriniz. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak sahne sizin olacak. Hareket ve yeni başlangıç zamanı. Projeler hayata dair yenilikler sizi bekliyor. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

ASLAN

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. İş çevreniz ile iletişim bu vakitlerde duygusal olabilir ..içinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak meditasyon ve ruhsal olarak kendiniz ile kalma vakti olabilir. Sağlık konularında tetiklenen durumlar var ise kontrolleri ihmal etmeyin. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. İlk amiriniz ile duygusal iletişi zamanı. içinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak sosyal çevre ve arkadaşlarınız ile plan ve bir arada olma vakti olabilir. Gezmek hayatı keşfetmek zamanı. Kazanımlarınız da artışların da olması olası. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER;

Sevgili Teraziler, kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. .içinizden gelen sese kulak verin.6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak Kariyer konularında değişim olabilir beklediğiniz bir terfiyi alabilirsiniz. Toplum önü statünüzü önem kazanabilir Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

AKREP

Sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız.5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklınızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Uzak akrabalar ile duygusal iletişi zamanı. İçinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak yurtdışı bağlantılı konular ve ticarette yenilik olabilir. Hukuksal süreçleriniz var ise sonuçlar sizi mutlu edecektir. Eğitim konularında da başlangıç yapabilirsiniz. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

YAY

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjinizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklımızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Ortaklı işler ve iletişim zamanları. İçinizden gelen sese kulak verin. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak Banka alacak verecek ve ortak kazanımların ön planda olduğu ve ortaklı işlerden yana bir takım karar zamanı olabilir. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak birtakım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir.5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklımızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Eşiniz sevgiliniz ortağınız ile duygusal iletişi zamanı. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak ikili ilişkilerde güzel bir zaman olabilir. İmzalı ve sözleşmeli işleriniz var ise güzel sonuçlar alınabilir. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

KOVA

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gel gitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak. Bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Evcil hayvanlarınız ile duygusal iletişi zamanı. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak çalışma hayatınız günlük rutinler ve birlikte çalıştığınız kişilerin hayatına yönelik güzel vakitler olabilir. Yeni bir evcil hayvan sahiplenmek isterseniz güzel bir vakit. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.

BALIK

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. 5 Temmuz Salı günü Merkür yengeç burcu seyri başlıyor olacak sezgilerin aklımızın üstüne geçtiği bu zamanlarda başkalarını anlamak için zaman harcayın. Çocuklarınız ile duygusal iletişi zamanı. 6 Temmuz Çarşamba günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak sahne önü işler hobileriniz ve çocuklarınızı hayatına dair güzel bir vakit olabilir. Aşk ilişkilerinde ise sorunlu olan kötü giden ilişkinizi gözden geçirin. Bu zamanları meditasyon ve kendinize zaman ayırarak değerlendirebilirsiniz.