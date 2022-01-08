Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları: Yanılgı zamanı, karar alırken iki kez düşün

14 Ocak günü başlayacak olan kova burcundaki Merkür gerilemesine doğru yol aldığımız bu haftada iletişim, eğitim, seyahatler, elektronik aletler, sözleşmeler, ticaret ve ulaşım ile ilgili aksamalar gündeme gelmeye başlayacak. Sosyal medyada bilgi kirliliği had safhaya çıkabilir. Bilim, teknoloji, uzay ve insan hakları ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Siber saldırılar gündeme gelebilir.



İÇE DÖNME ZAMANI



Bireysel açıdan içe dönmek gerekiyor. İçsel diyaloglarımızda karamsarlık, takıntı, önyargı ve şekilcilikten arınmak işe yarayabilir. Unutkanlık, dalgınlık ve yanlış anlama sonucu iletişim ve karar alma süreçlerinde zorlanabiliriz. Karşı tarafı iyi dinleyip ne dediğinden emin olmaya çalışın. Her lafa atlamayın. İyice düşünmeden karar almayın. İmza attığınız belgeleri iki kere okuyun. Sınavlarda dikkatsizlik hataları yapmamak için iyi odaklanın. 9 Ocak günü Güneş ile Venüs kavuşacaklar. Aşk, sevgi, sosyal ilişkiler, sanat ve eğlence hayatı açısından olumlu bir gün olacak. Venüs gerilemesine rağmen ilişkilerinizde işleri yoluna koymak için bir fırsatınız olması mümkün. 11 Ocak günü Güneş ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Merkür ile Satürn ise paralel olacaklar. Hayallerinizi somutlaştırmak ve gerçekleştirmek için karar alabilirsiniz. Bu kararları uygulamaya geçirmeden önce kar-zarar hesabını iyi yapın.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM



12 Ocak günü Mars ile Neptün olumsuz etkileşimde olacaklar. Haftanın en zorlu etkileşimi olan bu günde girişimde bulunmak ve harekete geçmek bağlamında zorlanabilirsiniz. Net bir hedef belirlemek de zor olabilir, kendinizi yön kaybetmiş ve dağılmış hissedebilirsiniz. Rakipleriniz tarafından kandırılmanız da mümkün olabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminiz zayıf düşebilir. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Hem fiziki hem ruhsal açıdan güçlü kalmaya çalışın. Moralinizi bozan enerji vampirlerinden uzak durun. Zorlayıcı etkilerin ön planda olduğu bu haftada gerçeklerle bağınızı koparmayın. Bilgi kirliliğine karşı büyük resmi görerek mücadele edin.

KOÇ BURÇLARI



Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

BOĞA BURÇLARI



Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var.Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir ,biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Meditasyon, dua yoga gibi yöntemler size bu dönem ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi.

İKİZLER BURÇLARI



Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon ,dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.

YENGEÇ BURÇLARI



Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedecğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

ASLAN BURÇLARI



Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. süreçte olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir.

BAŞAK BURÇLARI



Bu hafta kendinizi daha rahat, daha iyimser ve hoşgörülü hissedeceksiniz. Daha uyumlu ve pozitif bir tavır sergileyeceksiniz. Dini duygularınız, adalet, hak anlayışımız artacaktır. Eğer varsa hukuksal konulardaki sorunlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı sorumluluk dürtünüzün artacağını söylebilirim. İşinize daha sıkı sarılacağınız bir hafta. Aynı zamanda sosyal çevreniz ile birlikte bir araya gelerek çeşitli grup etkinliklerine dahil olabilirsiniz. Yoğun geçen haftanın ardından haftasonu kendinize kalmak ve dinginlik isteyeceksiniz. Kendi kapalı alanınızda kitap okumak, rahatlatıcı müzikler dinlemek size iyi gelecektir.

TERAZİ BURÇLARI



Sevgili Teraziler eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı bir takım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var.

AKREP BURÇLARI



Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Ayrıca girişimde bulunmak istediğiniz hukuki bir süreciniz var ise bununla ilgili de planlar yapabilirsiniz. Daha önceden başlatılmış olan süreçler için ise verimli ve anlaşmaya açık bir hafta diyebilirim. Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili olarak değişken koşullar nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Gündeminizde eşinizin ya da başkalarının finans kaynakları, bankalar, krediler, ödemeler olabilir. Size önerim bu dönemde kendinizi içselleştirecek çalışmalar yaparak ruhunuzu beslemeniz. Bu dönem bu konularda verim almanız için çok uygun. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve yolunuza kendi ışığınızla devam etmelisiniz.

YAY BURÇLARI



Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın. Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

OĞLAK BURÇLARI



Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan terazi burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.

KOVA BURÇLARI

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir .Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Çocuklarınız ve hayatlarına dair birtakım gelişmeler yaşanabileceği gibi hobiler ve aşk hayatınıza dair de güzel gelişmeler diyebiliriz.

BALIK BURÇLARI



Bu hafta maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtıyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdilerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim öğretim gibi konularda girişimde bulunmak ya da sosyal medya ile ilgili konulara yönelmek adına uygun bir süreçtir. Aynı zamanda ailevi konular varsa gayrimenkulle ilgili konular gündeminizde olacaktır. Bu süreçte daha evcimen olabilir ve kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz.Empati kurarak çevrenizdeki insanlara destek olmak size de ruhsal açıdan iyi gelecektir. Bu süreçte evde zaman geçirmek, yemek yapmak ve kendi iç dünyamıza yönelik bir takım çalışmalar yapmak iyi gelebilir.