17 Ekim günü Merkür ile Venüs arasında olumlu etkileşim var. İletişim konuları ile ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Hoşlandığınız biri varsa, ona duygularınızı ifade etmek için uygun bir günde olacaksınız. Özellikle 18 Ekim sonrası Merkür düz harekete geçeceği için evlenme veya nişanlanma kararı almanız mümkün görünüyor. Ancak iki hafta boyunca Merkür'ün gölgeli günleri devam edeceği için, ağırdan almanızı tavsiye ederim. Acele etmemeniz gereken diğer konular ise sözleşmeler, eğitim, elektronik aletler ve seyahatler... Bu konularda acele etmeyin, makul kararlar almaya çalışın.

GÖLGENİZLE YÜZLEŞİN

17 Ekim günü aynı zamanda Güneş ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Hayatınızda saygı duyduğunuz kişiler ve patronunuz ile iletişim kurarken güç savaşlarından kaçının. Entrika, kıskançlık, kin, intikam gibi negatif olasılıkları bertaraf etmek için kendi gölgenizle yüzleşin. Hırsla ve paranoya ile hareket etmeyin. Akışta ve kabullenici olmaya çalışın. Şartlar zorlasa bile karanlık tarafa geçmeyin. 18 Ekim günü hem Merkür hem Jüpiter düz harekete geçiyor. İletişim, eğitim, haberleşme, seyahatler, hukuk gibi konularda bir nebze olsun rahatlama başlıyor. Aralık ayına kadar dünyada hak, adalet ve hukuk arayışında olan kişilerin protestoları gündemde önemli bir yer tutmaya başlayacak gibi duruyor. 19 Ekim günü Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim. Cesur ve girişken davranabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz.

BAŞLANGIÇ ZAMANI

20 Ekim günü koç burcunda dolunay var. Enerji yüklü bu dolunay ile birlikte başlangıç yapma motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Ancak düşünmeden harekete geçmeyin. Fevri olmayın. Karşı tarafı da düşünerek hareket edin. Kazaya ve belaya mahal verecek edimlerden kaçının. Dünyada patlamalar, yangınlar, kazalar, şiddet, savaş vb. konularla ilgili gelişmeler maalesef gündeme gelebilir. 22 Ekim günü Mars ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Girişimlerinizde krizleri etkin yönetmeniz gerekiyor. Rakipleriniz ve düşmanlarınız saldırgan bir tutum içinde olabilirler. Sükûnetinizi kaybetmeyin. Dünyada oldukça sert gelişmelerin gündeme gelebileceği bu haftada, sizlere aydınlık tarafta kalmanızı ve seçimlerinizin sonuçlarını düşünmenizi öneriyorum.

KOÇ BURCU

Biraz kendinizle başbaşa kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı çevrenizdekilere daha net ifade edebileceksiniz. Duygu durumunuzda değişiklikler, ani iniş çıkışlar olabilir bu nedenle sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yerine akışta kalmalı ve iletişim dilinizi her zamanki gibi naif tarafınız ile dengelemelisiniz. Ayrıca maddi konularınız, kazançlarınız da gündeminizde olacaktır. Harcamalarınızın gerekliliğini bu hafta sorgulamalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Kısa seyahatlerin planlarını yapmaya başlayabilir ve bu seyahatlerinize yakın çevreniz veya kardeşlerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz. Duygusal ağırlıklı olan iletişim şekliniz bu hafta daha da yoğun olacak.

BOĞA BURCU

Hem bedensel, hem de ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua gibi aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylelikle kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.

İKİZLER BURCU

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilir ve geçmişte olan bazı sıkıntılarınızı düşünerek kendi kendinizi dinleyebilirsiniz. Kuşku, öfke, kin, kıskançlık gibi duygularınız ön plana çıkabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle kendinizi dinlememeli ve akışta kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir ve meraklı olduğunuz konularda araştırmalar yaparak zihninizi daha verimli şeylerle meşgul edebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma koşullarınızın duygusal bağlamda daha iyi olacağı bu süreçte üstlerinizle olan ilişkileriniz kuvvetlenecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile yapacağınız sohbetler sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Sosyal çevrenizle verimli zamanlar geçireceksiniz.

YENGEÇ BURCU

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir varolan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Duygusal olarak kendinizi daha rahat ve hoşgörü içinde hissedeceksiniz. Uzun seyahat planlarınız gündemde olabilir. Kariyeriniz ile alakalı motivasyonunuzun daha güçlü olacağı bu hafta da yeni fikirler ortaya atabilir ve iş arkadaşlarınızla daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. İşinize duyduğunuz sevgi ve duygusal bağlılık ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinize bilgi aktarır, öğütler verir, gelecek günler hakkındaki planlarınızı paylaşırsınız. Birlikte çalışmak, ekip oluşturmak adına oldukça istekli davranabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi biraz dinlendirmek adına meditasyon çalışmaları yapabilir ve ruhunuzu besleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın derim. Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

TERAZİ BURCU



İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Mesleki çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sizin tercihleriniz belirleyici olacak. Maddiyata dayalı konularda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız Kazanan siz olacaksınız.

AKREP BURCU

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.

YAY BURCU

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç .Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizde olumlu süreçler söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan bir yay burcuysanız onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.

OĞLAK BURCU

Bu hafta ile birlikte yakın çevreniz, kuzenleriniz ile iletişim dilinizin daha duygu yüklü olduğunu söylemek mümkün. Onlarla daha fazla görüşmek isteyecek ve bilgi alışverişinizin daha verimli olacağı bir haftadasınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece yakın çevreniz değil aile bağlarınızda daha duygusallaşacağı bu hafta eviniz ile ilgili de dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Duygu yoğunluğunu daha coşkulu olacak. Yaratıcılık yönünüzünde fazla olacağı bu hafta da varsa çeşitli hobilerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda da duygusal bağlamda olumlu bir enerjiniz olacak. Partnerinizle spor faaliyetleri, arkadaş toplantıları yapabilirsiniz.

KOVA BURCU

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

BALIK BURCU

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır.