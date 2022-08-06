Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 6 Ağustos

Kin ve intikam rüzgârları esebilir

9 Ağustos günü Venüs ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Mars ile Uranüs ise aynı deklinasyonda olacaklar. İhanet, kıskançlık, kin, intikam ve paranoya rüzgârları esebilir. İlişkilerde güç savaşlarından uzak durun. Fevri olmayın.

7 Ağustos günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim, Mars ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Korkularınıza rağmen harekete geçin. Önünüzdeki engelleri aşacağınıza inanın. Bunu yaparsanız hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerde avantajlı olacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Yaratıcılığınızı ortaya koyarak hayatınızdaki sorunları çözebilirsiniz. Dünyada yangınlar, patlamalar, kazalar gündeme gelebilir. Bazı ülkelerin arasında gerilim yükselebilir.

ANİ KARAR YOK

9 Ağustos günü Venüs ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Mars ile Uranüs ise aynı deklinasyonda olacaklar. İlişkilerde güç savaşlarından uzak durun. İhanet, kıskançlık, kin, intikam ve paranoya rüzgârları esebilir. Siz objektif olmayı deneyin. Fevri olmayın. Ani kararlardan kaçının. Maddi açıdan harcamalarınızı abartmayın. Riskli yatırımlardan uzak durun. 11 Ağustos günü Güneş ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Hayatınızdaki düzeni değiştirmek için şartları fazla zorlamayın. Değişime ayak uydurun. Yerinde ve zamanında hareket edin. Acele etmeyin. Özgürlük ihtiyacınızı abartmayın. Aynı gün Venüs aslan burcuna geçiş yapacak. 5 Eylül gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde daha cesur ve atak olmak mümkün olacak. Ancak ilişkileri yönetirken ego sorunlarınıza yenik düşmeyin. Dediğim dedik olmayın. karşı taraf ile empati kurun. Sanat ile ilgileniyorsanız yaratıcılığınızı müthiş bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

VURGULU DOLUNAY

12 Ağustos günü Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün kova burcunda Satürn vurgulu bir dolunay gerçekleşecek. Hayatınızda değişim yaratacak adımlar atabilirsiniz. Ancak planlı ve disiplinli olmalısınız. Değişimin getireceği sorumlulukları almaya hazır olun. Sınırlarınızı doğru belirleyin. Korku ve karamsarlık ile harekete geçmeyin. Hayallerinizi gerçeklerle buluşturun. Ondan sonra gerekli hamleleri yapın.

KOÇ

Aşk hayatınız, yatırım amaçlarımız ve çocuğunuzla olan ilişkiniz ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde maddi konularda dikkatli olmalısınız. Yanlış bir yatırım tercihi ani bir kayıp yaratabilir. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle keyif alacağınız aktivitelerde bulunabilir, partnerinizle birlikte sosyalleşebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle sosyal çevrenizde belirsiz durumlar netlik kazanabilir.

BOĞA

Geçmişinizle ilgili meseleler, ailevi, ev yaşantınız ile ilgili konular ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde ailenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Beklenmedik bir çıkış yapmanız durumunda aile büyüklerinin ters tepkisiyle karşılaşabilirsiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapabilir, keyifli hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle yetkili mercilerden veya idarecilerden beklentilerinizin karşılığını alabilirsiniz.

İKİZLER

Kardeş veya yakın akrabalarınızla ortak konularınız, ticari yaşamınız ile ilgili gündeminiz ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde gelebilecek olan bir haber beklenmedik bir çıkış yapmanıza neden olabilir. Özgür hissedememek bunaltabilir. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle kısa bir seyahat planı yapabilir, yakınlarınızdan da destek görebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle hukuksal konular, vize alımı, yurtdışı bağlantılı işler ile ilgili sonuca varabilirsiniz.

YENGEÇ

Maddi koşullarınız, kazanımlarınız veya birikimleriniz ilgili konularınız ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde çevrenizin söylemiyle herhangi bir yatırıma dahil olmak isteyebilirsiniz. Ani kayıp riskinden dolayı bu girişimden uzak durmalısınız. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle kendi çabanızla kazancınızı arttıracak fırsatı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle miras, alacak, ortaklaşa kaynaklar gibi kendi çabanız dışında gelişen imkanlardan faydalanabilirsiniz.

ASLAN

İstek ve arzularınız, fiziksel görünümünüzde yenilik yapma ile ilgili girişiminiz ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde kişiliğinizin baskın yönünü fazlasıyla ortaya koymanız üstlerle olan ilişkilerinizde beklenmedik tepki almanıza yol açabilir. Uyumsuz görünmemelisiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle etrafınızdaki kişilerin ilgisini üzerinizde toplayabilir, her zamankinden daha çekici görünebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklığınızda çözülmeyen konular netlik kazanabilir.

BAŞAK

İçe dönük bir enerjiye sahip olacağınızdan kendinize özel zaman yaratabilmek ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde perde arkasında dönenleri fark etmek uzun zamandır ısrarcı olduğunuz konulardaki inancınızı sarsabilir. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle daha hassas bir ruh halinde olup, yakınlarınızın ilgi göstermesini bekleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle iş ortamınızda değişiklik söz konusu olabilir.

TERAZİ

Yakın çevrenizle sosyalleşmek, yeni ortamlara katılmakla ilgili girişimleriniz ön planda olacaktır.

Haftanın ilk günlerinde şansınızı hiçbir konuda çok zorlamayın. Aksi durumda aniden içsel endişeleriniz tetiklenebilir. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle eğlenceli organizasyonlara katılabilir, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle partnerinizle aranızdaki ilişkinin gidişatı netlik kazanabilir.

AKREP

İş yaşamınızdaki gelişmeler, üstlerle olan ilişkilerinizin ne yöne gittiği ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde özel yaşamınızdaki durumlar iş yaşamınıza yansıyabilir. Arada kalmanız durumunda kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle iş yaşamınızda bulunan kadınlardan destek görebilir, bu destek sayesinde sosyal avantajlar elde edebilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle ev yaşantınızla ilgili huzursuz hissettiğiniz konulara çözüm getirebilirsiniz.

YAY

Hafta genelinde yurtdışı bağlantılı iş, eğitim gibi gündemler, bunun yanı sıra hukuksal konular ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde ön görüsel danışmanlık alma rutin yaşamınıza olan bakış açınızı değiştirebilir. Ertelediğiniz her konuyla ilgili sabırsız bir tavır içerisine girebilirsiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle uzun seyahat planı oluşturabilir, yabancı insanlarla tanışabilirsiniz. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle fikirlerinizi net bir şekilde ortaya koyarak çözümsüz gibi duran konuları netleştirebilirsiniz.

OĞLAK

Dış kaynaklarla bağlantılı maddi konular ve sağlığınızın son durumu ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde kendinizi yeteri kadar ortaya koymamanız durumunda partnerinizin öfkeli çıkışına maruz kalabilirsiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle eşinizin maddi durumundan, miras payından veya ortaklıktan elde edilen kazanımlardan ötürü yüzünüz gülebilir. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle kazancınızla ilgili geçici bir istikrarsızlık yaşayabilirsiniz.

KOVA

Hafta genelinde ilişkiniz, evliliğiniz veya ortaklık gibi ikili ilişkilerdeki durumunuz ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde partnerinizle birlikte aklınızda taşınma varsa alternatif yerleşim alanları bulabilirsiniz. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle aşk ve evlilikte şansınız dönecek. Partnerinizle birlikte olmaktan haz duyacaksınız. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle bireysel anlamda yeni başlangıçlar adına kararlar alabilirsiniz.

BALIK

Günlük rutinleriniz ve çalışma ortamınız ön planda olacaktır. Haftanın ilk günlerinde detaylı çalışmalar zihnen kendinizi esir alınmış gibi hissetmenize neden olabilir. Ani kararlardan uzak durmalısınız. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle yeme içmeye düşkünlük yaşayabilirsiniz. Günlük yaşamınızı renklendirecek gelişmeler oluşabilir. İlerleyen günlerde Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisiyle psikolojik olarak kaygılı hissedebilirsiniz. Etkinin geçici olduğunu unutmayın.