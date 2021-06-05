Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 5 Haziran

KOÇ GÜVEN, BOĞA SEVGİ ARAYIŞINDA

Merkür gerilemesinin etkisi 10 Haziran günü gerçekleşen İkizler Burcu'ndaki Güneş Tutulması'nın etkisiyle birleşiyor. Koç Burcu kendini daha güvende hissedeceği alanlarda bulunmak isterken, alınganlaşması muhtemel Boğa Burcu kalbinin sesini dinlemeyi tercih edecek.

Astrolojik açıdan çok mühim bir haftaya giriyoruz. Merkür gerilemesinin etkisi 10 Haziran günü gerçekleşen İkizler Burcu'ndaki Güneş Tutulması'nın etkisiyle birleşiyor. Tutulma haritasında Güneş ile geri giden Merkür kavuşurken Neptün ile zorlayıcı etkileşim yapıyorlar. Dünyada sular, denizler ile ilgili olumsuz durumlar yaşanabilir. Zehirlenme, boğulma vb. vakalarda artış olabilir. İlaç sektörü ile ilgili skandallar gündeme gelebilir. Bilgi kirliliği, yalan, iftira, siber saldırılar ayyuka çıkabilir.

KARANLIK SIRLAR

Hırsızlık, dolandırıcılık ile ilgili olaylar gündeme oturabilir. Ticaret, ulaşım, turizm, eğitim ve medya ile ilgili hatalı kararlar alınabilir. Bu tutulma aynı zamanda Bellatrix sabit yıldızı ile kavuştuğu için karanlık sırlar ortaya çıkabilir. Bireysel açıdan dalgınlık, unutkanlık, kandırılma ve dolandırılma konularında ekstra özenli olmalısınız. Yanlış anlamalar, yalanlar, dedikodular ilişkilerinize zarar verebilir. Kendi gölge yönleriniz ile yüzleşmek sizi daha başarılı kılacak. Kendini sütten çıkmış ak kaşık sananların bu haftayı geçirmesi daha zor olacak. 5 Haziran günü Mars ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için, güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Takıntılı, paranoyak ve güç delisi olanlar için bu etki zorlayıcı olacak.

CESUR OLUNACAK

Girişimde bulunmaya çalışırken kriz yaşayabilirsiniz. Bu krizleri etkin yönetmeye çalışın. Dünyada patlamalar, yangınlar ve şiddet içerikli olaylar gündeme gelebilir. 11 Haziran günü Mars, Aslan Burcu'na geçecek. 29 Temmuz tarihine kadar bu burçta hareket edecek. Girişimlerde daha cesur, daha yönetken olmanız mümkün olacak. Ancak ego problemleri olanlar için bu durum freni patlamış araba etkisi yapabilir. Bu oldukça yoğun haftada odaklanmak için yalnız vakit geçirmenizi ve meditasyon tarzı çalışmalar yapmanızı öneriyorum.

KOÇ

Bu hafta maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim öğretim gibi konularda girişimde bulunmak ya da sosyal medya ile ilgili konulara yönelmek adına uygun bir süreçtir.Aynı zamanda ailevi konular varsa gayrimenkulle ilgili konular gündeminizde olacaktır. Bu süreçte daha evcimen olabilir ve kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz. Empati kurarak çevrenizdeki insanlara destek olmak size de ruhsal açıdan iyi gelecektir.Bu süreçte evde zaman geçirmek, yemek yapmak ve kendi iç dünyamıza yönelik bir takım çalışmalar yapmak iyi gelebilir.

BOĞA

Duygusal tepkilerinizi fazla saklayamayacak ve iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacaksınız. Aşırı hassas, alıngan ve değişik duygu durumları içinde olabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere ifade ederken endişe duyabilirsiniz. Aynı zamanda finansal konularda girişimde bulunmak veya başlangıç yapmak kazandırabilir. Kısa seyahatler için iletişimle daha fazla ilgileneceksiniz. Merkür gerilemesinden dolayı bazı aksaklıklar olsa da planlarınızı eyleme geçirmek size iyi gelecektir. Hazır pandemi yasakları esnemişken kısa seyahatler yapabilirsiniz. Eğitim almayı düşündüğünüz alanlarda başlamak için uygun bir zaman diyebilirim. Aynı zamanda ailevi gündemlerinizde yoğun olacaktır. Bu süreçte duygusal ve hassas hissedeceğiniz için daha yoğun bir güven ihtiyacı duyabilirsiniz. Empati kurarak çevrenizdekilerin ihtiyaçlarına cevap verme eğiliminde olabilirsiniz.Bu süreçte evde zaman geçirmek, yemek yapmak ve kendi iç dünyamıza yönelik bir takım çalışmalar yapmak mental açıdan size iyi gelecektir.

İKİZLER

Biraz kendinize kalıp dinlenmek isteyecek, hayatınızda olan biteni değerlendirmek için kendinizi izole edeceksiniz. Manevi açıdan kendinizi rahatlatmak isteyeceksiniz. Meditasyon dua gibi çalışmalar ruhunuza iyi gelecektir. Bu dönemde verim alacağınız bu ruhsal çalışmaları mutlaka yapın. Çünkü duygusal açıdan kendinizi ifade etmekte zorlanabilir ve olduğunuzdan fazla alıngan tavırlar sergileyebilirsiniz. Hızlı düşünen ve hızlı karar veren yapınız bu hafta daha yavaş olabilir. Size bunu merkür gerilemesi yapıyor. O nedenle bu geçici süreçte akışta kalmak sizi kazançlı taraf haline getirecektir. Aynı zamanda maddi konularınız da ön planda olacaktır. Alışverişlerinize dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Sonradan pişman olacağınız harcamalar yapmamalısınız.

YENGEÇ

Haftaya grup toplantıları düzenlemekle başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte olmaktan, çeşitli seminerler ve konuşmalar yapmaktan hoşnut olacağınız ve kendinizi daha fazla verimli hissedeceğiniz bir haftadasınız. Pandemi de hepimiz bu tarz aktivitelerden eksik kaldık. Bu eksikliği tamamlamak için uygun zamandasınız. Verimli sohbetlerin olacağı birbirinize bilgi akışınızın fazla olacağı buluşmalar sözkonusu. Sosyalleşmeyi unuttuğumuz bu uzun soluklu dönemde bu hafta size iyi gelecek. Bunun yanı sıra kendinizi de duygusal açıdan daha doyurmakta isteyeceksiniz. Kendinizle başbaşa kalıp biraz ruhunuzu dinlendirmek için meditasyon yöntemlerinden destek alabilirsiniz. Duygularınız da ani geçişler olabilir.Çevrenizdekilere karşı daha güven arayışında olabilir ve bazen ifade biçiminizde yanlışlıklar yapabilirsiniz.

ASLAN

Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz,kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir.İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz.Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler sözkonusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın. Unutmayın ki içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde Merkür geri hareketinde ve yanlış anlaşılmalar, dedikodular, iletişim sıkıntıları sözkonusu. Bu nedenle dikkatli olun. Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek pandemi kurallarının az da olsa esnemesi ile size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizinde sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var.Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Meditasyon,dua vb.yöntemler size bu dönem ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi.

BAŞAK

Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Hukuki süreçte olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, bunu da sizde geri hareketinde olan Merkür düşündürecektir. Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak da her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Hazır pandemi yasakları kısmen esnemişken evlere kapanmanın rehavetini üzerinizden atın ve haftanın tadını çıkartın.

TERAZİ

Gündeminizde daha çok ailenizin veya evliyseniz eşinizin maddi kaynakları olabilir. Duygusal açıdan öncellikleriniz maddi kaynaklar olacak. Aynı zamanda sezgilerinizin de güçleneceği bu dönemde duygusal ilişkilerinizde de iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Fazla sahiplenici ya da kıskanç bir tavır sergileyebilirsiniz. Merkür gerilemesi de söz konusu iken yanlış anlaşılmalardan uzak durmalı ve kendinize odaklanmalısınız. Yurt dışı ile ilgili planlarınız var ise ya da yurt dışı bağlantılı işleriniz söz konusu ise bu hafta bu konular ile ilgili daha yoğun olabilirsiniz. Eğitim, yüksek öğrenim ve akademik kariyer ile ilgili de şanslı bir süreç.Bu süreçte bu konular ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Ayrıca kariyeriniz ile ilgili de kendinizi daha fazla çalışma isteği içinde bulabilirsiniz.Çalışma arkadaşlarınız ve kendi üslerinizle iletişiminizde duygusallık öne planda olacak. Zaten naif yapınız ve iletişim dilinizdeki akış bu dönemde daha fazla iyi olacak. Her zamankinden daha ön planda olacaksınız.

AKREP

Eşiniz ya da partnerinizle olan duygusal durumunuzun daha fazla olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda partneri olmayan bir akrep burcuysanız bu dönemde bir partner edinme arzusunda olabilirsiniz. Yalnız duygularınızı kontrol etmelisiniz. Hem merkür gerilemesi size yanlış başlangıçlar yaptırabilir. Başlangıçlar için 23 Haziran'ı bekliyoruz. Çünkü biraz duygusal olarak tedirginlikler yaşayabilir, geçmişte kalmış üzerini kapadığınız şeyleri tekrar gündeminize getirebilirsiniz. Kuşku,öfke,kıskançlık duygularınızı bastırmalısınız. Ayrıca gündeminizde eşinin ya da başkalarının finansal kaynakları, gelirler ve ödemeler ile ilgili konular olacaktır.Bu dönemde finansal giriş çıkışlar hızlanabilir. Bu süreçte iç dünyanıza dönerek ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir. Geri planda kalmış bir takım gizli meselelerin gündeme gelmesi ile de karşılaşmak mümkündür. Bunun yerine pandemi sürecinden çıkmışken yurtdışı seyahatleri planları yapabilirsiniz. Ya da almak istediğiniz eğitimler var ise onlar için araştırmalar yapmak size iyi gelecektir.

YAY

Rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Ayrıca girişimde bulunmak istediğiniz hukuki bir süreciniz var ise bununla ilgili de planlar yapabilirsiniz. Fakat hatırlatmak isterim ki Merkür Retrosu bitene kadar yazılı evrak işleri ile ilgili başlangıçlar yapmıyoruz. Daha önceden başlatılmış olan süreçler için ise verimli ve anlaşmaya açık bir hafta diyebilirim. Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili olarak değişken koşullar nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Gündeminizde eşinizin ya da başkalarının finans kaynakları, bankalar, krediler, ödemeler olabilir. Size önerim bu dönemde kendinizi içselleştirecek çalışmalar yaparak ruhunuzu beslemeniz. Bu dönem bu konularda verim almanız için çok uygun. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve yolunuza kendi ışığınızla devam etmelisiniz.

OĞLAK

Aşk ilişkilerinde daha romantizm dolu anlar olabilir. Sosyal aktiviteler planlayacak ve kısıtlamaların azalması ile hobilerini eyleme geçirmek isteyeceksiniz. Finansal olarak ta borsa vs. alanlarda zihninizi yoran bir oğlaksanız Merkür gerilemesini de göz önünde bulundurarak dikkatli olmanızı öneririm. Eğlenmek, çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Spora başlamak içinde harika bir zaman. Bu kadar uzun süre kapalı kalmışken bunu kendiniz için yapmalısınız. Hem ruhsal hem fiziksel sağlığınızın buna ihtiyacı var. Günlük rutinlerinizde ve iş hayatınızda bazı gel git durumlar olabilir. Endişelenmemelisiniz. Çünkü biliyorsunuz ki siz sorumluluklarına sıkı sıkıya bağlısınızdır. İş hayatınız ve iş arkadaşlarınız gündeminizde olacak. Çalışma koşullarınız da yeniden düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha fazla ilgileneceğiniz bu süreçte duygusal bağlamda endişeli hissedebilirsiniz. Fazla detaylarla uğraşırsanız bunların altında boğulabilirsiniz. Bu nedenle akışta kalmalı ve düzeninize devam etmelisiniz.

KOVA

Aileniz ve evinizde daha fazla vakit geçirme isteği ile haftaya başlayacaksınız. Geçmiş konulara derinleşebilir ve biraz iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Ayrıca evinizde yapmak istediğiniz değişikler içinde uygun bir haftadasınız. Ev işlerinde, evde öğelerin yeniden düzenlenmesinin de zamanı geldi diyebiliriz. Bu dönemde aidiyet duygunuz fazla olacaktır. Aynı zamanda aşk hayatınız ile ilgili de kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz. Pandemi kurallarının da esnediği bu dönemde sosyalleşmek isteyebilir sosyal aktivitelere katılabilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek sizi biraz bu derinlikten alacak ve daha dengede kalmanızı sağlayacaktır. Uğraştığınız hobileriniz var ise bu dönemde üretmek içinde verimli bir hafta diyebilirim. Günlük rutinlerinizde biraz esnemeler olabilir. Günlük rutinleriniz de ya da iş hayatınızda bazı düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iş arkadaşlarınıza karşı biraz endişeli bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu sizi ruhsal olarak etkiler sonucunda da sağlığınız ile ilgili problem yaşayabilirsiniz. İşte bu yüzden şunu söylemeliyim; siz çok kıymetlisiniz. Akışta kalın. Her şey olması gerektiği gibi.

BALIK

Yakın çevremizle iletişiminizin daha duygu derinliği içinde haftaya başlıyorsunuz. Zihninizin biraz bulanık olabileceğini söyleyebilirim. Bu nedenle önemli kararlarınızı ay sonuna ertelerseniz daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. İletişim ihtiyacınızın artacağı bu süreçte yakın çevreniz ile sürekli kontak halinde olmak isteyeceksiniz. Bu dönemde öğrenmek, bilgi almak ve haberleşmek sizi duygusal açıdan besleyecektir. Fakat unutmamamız gereken Merkür gerilemesi. Yanlış bilgilerin ve yanlış anlaşılmaların da söz konusu olabileceğini de göz ardı etmemelisiniz. Bu süreçte kısa seyahatler size iyi gelecektir. Aynı zamanda duygusal bağlamda hem yakın çevreniz hem aileniz ile birlikte olma arzunuz olacaktır. Evinizde olmak iç dünyanıza dönmek de sizi ruhsal olarak besleyecektir. İkili ilişkilerinizde de duygusal açıdan coşkulu hissedeceksiniz. Sosyal aktiviteler, varsa hobileriniz ile ilgilenmek size daha iyi hissettirecektir. Pandemi kurallarının esnemesi ile bu hafta sonu arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçireceksiniz.