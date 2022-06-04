Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 4 Haziran

RETRO ETKİSİ BİTTİ AMA DİKKAT!

Nihayet Merkür gerilemesi bitti. Hepimiz "oh be" diyebiliriz artık. Ancak Merkür'ün gölgeli günleri hala devam ediyor. Haziran ortasına kadar çok acele etmeyin. Karar alırken ağırdan almaya devam edin.

Mayıs ayının zorlayıcı etkilerinin bittiği bir haftaya geldik. Rahat bir nefes alabiliriz fakat Merkür'ün gölgeli günleri hala devam ediyor. Haziran ortasına kadar çok acele etmeyin. Karar alırken ağırdan almaya devam edin. Eğitim hayatınızda acele karar vermeyin. İletişim kurarken karşı tarafı dinleyin, anlayın, sonra tepki verin. Kendinize vakit ayırmaya da devam edin. Kendi içinizdeki gerçeklerden kaçmayın. Kuru gürültü iç sesinizi bastırmasın.

KISKANÇLIĞI FRENLEYİN

4 Haziran günü Merkür Retro biterken Güneş ile Plüton kontra-paralel olacaklar. Güç savaşlarından kaçının. Şüphe ve saplantı ile hareket etmeyin. Kıskançlık ve intikam arzularınızı frenleyin. Böylece gerçek değişim fırsatını görebilirsiniz. Kendinizi daha bir farkındalığa sürükleyebilirsiniz. Kendi gölgenizdeki özelliklerinizi sevgiyle kabul edin. Ama onlara esir olmayın. 5 Haziran günü Satürn, Kova burcunda geri harekete geçecek. Daha önceden test etmiş olduğu konularla ilgili herkesi yeniden test edecek. Bakalım gerekli dersler alındı mı? Sorumluluklar etkin şekilde taşındı mı? Gerçekler kabul edildi mi? Yeniden yapılanmak için doğru adımlar atıldı mı? Hepimiz bu soruların cevaplarını aramaya ve bulmaya başlayacağız. Bilge olanlar oyunun kazananları olacaklar.

MUTSUZLUK HİSSİYATI

9 Haziran günü Venüs ile Satürn kontra-paralel olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerinizde kendinizi baskı altında ve mutsuz hissedebilirsiniz. Bunu gerçekleri görmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Gelen gelsin, giden gitsin. Hayattan keyif alacağınız aktiviteler içinde yer alın. Ve en önemlisi kendinizi sevin. Siz değerlisiniz. Bunu unutmayın. Aynı gün Mars ile Neptün de kontra-paralel olacaklar. Yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Gerçekçi olun. Mantıksız hedefler peşinde koşmayın. Sınırlarınızı belirleyin. Alma- verme dengesini bozmayın. Haziran ayının hepinizi için harikulade geçmesini diliyorum.

KOÇ

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı bir takım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var. 4 Haziran Cumartesi günü Merkür Retro hareketi bitiyor. Finansal konularda kararlar alabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

BOĞA

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. 4 Haziran Cumartesi günü Merkür Retro hareketi bitiyor. Kendiniz ile ilgili kararlar alabilir, yeni projeler devreye sokabilirsiniz.

İKİZLER

Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca çalışma arkadaşlarınız ve günlük rutinleriniz ile ilgili birtakım kararlar da alabilirsiniz. Evcil hayvan almak isterseniz tam zamanı olabilir. 4 Haziran Cumartesi günü Merkür Retro hareketi bitiyor. Bilinçaltı konuları ile ilgili size sıkıntı yaratan durumlar var ise artık düzelme zamanı. Sağlık konularında kontrolleriniz var ise kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak. 4 Haziran Cumartesi günü Merkür Retro hareketi bitiyor. Sosyal çevre arkadaşlar ile ilgili güzel vakitler. İletişim ve organizasyonlar için harekete geçebilirsiniz.

ASLAN

Haftaya finansal konular ile başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Yakın akraba kuzen kardeş ile daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Aile konularında Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Merkür Retro hareketi bitiyor. Kariyer alanında adım atma zamanı. Toplum önü statü konusunda değişim olabilir.

BAŞAK

Kendiniz ile ilgili kararlar alma zamanı ve bu hafta maddi kaynaklarınız ile ilgili dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdikleriniz ile kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim öğretim gibi konularda girişimde bulunmak ya da sosyal medya ile ilgili konulara yönelmek adına uygun bir süreçtir. Merkür Retro hareketi bitiyor. Ticaret, yurtdışı bağlantılı konular ve eğitim konularınız var ise başlangıçlar yapabilirsiniz.

TERAZİ

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Merkür Retro hareketi bitiyor. Banka kredi nafaka alacak verecek ve finansal durumda kararlar alabilirsiniz. Sağlık konularında kontrol zamanı.

AKREP

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu haftada odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon ,dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Merkür Retro hareketi bitiyor. İkili ilişkiler konusunda sağlıklı iletişime geçme vakti. Anlaşma sözleşme imza konuları var ise harekete geçin.

YAY

Bu hafta gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz, kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu haftada iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın. Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir, biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Merkür Retro hareketi bitiyor. Günlük rutinler, çalışma hayatı ve birlikte çalıştığınız kişiler ile iletişimde güzel zamanlar diyebiliriz. Evcil hayvan almak istiyor iseniz tam zamanı.

OĞLAK

Bu hafta hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreçte olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Merkür Retro hareketi bitiyor. Aşk sahne önü işler ve hobilerinize vakit ayırma zamanı.

KOVA

Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Ayrıca girişimde bulunmak istediğiniz hukuki bir süreciniz var ise bununla ilgili de planlar yapabilirsiniz. Daha önceden başlatılmış olan süreçler için ise verimli ve anlaşmaya açık bir hafta diyebilirim. Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili olarak değişken koşullar nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Gündeminizde eşinizin ya da başkalarının finans kaynakları, bankalar, krediler, ödemeler olabilir. Size önerim bu dönemde kendinizi içselleştirecek çalışmalar yaparak ruhunuzu beslemeniz. Bu dönem bu konularda verim almanız için çok uygun. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve yolunuza kendi ışığınızla devam etmelisiniz. Merkür Retro hareketi bitiyor. Aile, yuva konuları artık daha güzel. Gayrimenkul, ev, emlak işlerinde hareket zamanı olabilir.

BALIK

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecektir. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın .Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza sözleşme gereken işler var ise dikkatli olmanızda fayda var. Merkür Retro hareketi bitiyor. Kardeşler, kuzenler yakın akraba iletişim konuları güzel olacak. Araba ve ticaret işlemleri için de düzenlemeler yapabilirsiniz.