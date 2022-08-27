Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 27 Ağustos

Akışın getirdiği fırsatları iyi değerlendirin

1 Eylül'de Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Haftanın tek olumlu etkisini iyi değerlendirin. Fırsatları iyi değerlendirin, neşeli olun. Gerekli riskleri alarak kendi sınırlarınızı aşın.

27 Ağustos günü oldukça önemli astrolojik etkilere sahip. Venüs ile Uranüs ve Güneş ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerde ani ve rahatsız edici gelişmeler olabilir. Siz gözlemci olun. Fevri olmayın. Olayları tarafsız değerlendirin. Değişime açık olun. Daha iyi bir denge için mevcut dengenin bozulmasına hazır olun. Konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın. Ancak düşünmeden hareket etmeyin. Çözümü zamana yayın. Güç savaşlarından kaçının. Kazaya belaya sebebiyet vermemek için özen gösterin. Hırslarınıza ve öfkenize yenik düşmeyin. Empati kurun, karşı tarafı dinleyin. Ani ve gereksiz harcamalardan da kaçının.

SERT AÇIKLAMALAR

Dünyada diplomatik ilişkiler ile ilgili şok edici gelişmeler olabilir. Liderlerin arasında güç savaşları yaşanabilir. Sert açıklamalar gündeme gelebilir. 28 Ağustos günü Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Aynı zamanda Merkür ile Neptün paralel olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde kendinizi baskı altında, yalnız ve mutsuz hissedebilirsiniz. Bazı ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Aşılması gereken önemli engeller çıkabilir. Daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle öz-sevgi sorunları olanlar bu etkiyi daha fazla hissedecekler. Kendinizle olan ilişkinize yatırım yapın. Kendinizi sevin. İçsel yalnızlığınızı kimsenin gideremeyeceğini unutmayın. Karar alırken gerçekçi olun. Büyük resmi görün. Sonradan pişman olacağınız kararlar almayın. Dalgınlık ve unutkanlık karşısında önlem alın. Neye imza attığınıza dikkat edin. Kendinize ve başkalarına karşı anlayışlı ve şefkatli olun.

ZORLAYICI BİR HAFTA

1 Eylül günü Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Haftanın tek olumlu etkisini iyi değerlendirin. Bu zorlayıcı haftada bir nefes almanızı sağlayacak. Kendinize ve hayata güvenin. Akışın getirdiği fırsatları iyi değerlendirin. Neşeli olun. Gerekli riskleri alarak kendi sınırlarınızı aşın. Hayata uzaktan bakmak için seyahate çıkın. Veya mevcut ortamdan uzaklaşın. Zorluklar karşısında gülümseyerek yola devam edin. Yol sizin, yolculuk sizin... Bu haftayı en olumlu şekilde geçirmenizi diliyorum.





KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde yakın akraba ilişkilerinize, haberleşmelere, kısa yolculuklara dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla partneriniz veya iş birliği içinde bulunduğunuz kişilere karşı orta yolu bulacak adımlar atmak isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde fazla iddialı çıkışlarınız çalışma arkadaşlarınız veya yanınızda çalışan kişilerle aranızda sorun oluşmasına sebep olabilir. Haftanın sonuna doğru eşiniz veya partnerinize karşı gereksiz sözler sarf etmemeye dikkat etmelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde maddi koşullarınıza, birikim veya yatırımlarınıza dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla zihinsel anlamda enerjik hissetmeniz yoğun çalışma gerektiren işlerinizde kolaylık sağlayabilir. İlerleyen günlerde yatırım yapma konusunda fazla cesur davranmanız maddi kayıp getirebilir. Bu nedenle ani girişimlerde bulunmamalısınız. Haftanın sonuna doğru iş düzeninizde her detaya takılmanız sinirsel gerginlik yaşamanıza yol açabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde bireysel isteklerinize, sağlığınıza, görünümünüze dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla hoşlandığınız kişiyle iletişimi ilerletmeniz kendinizi çok daha enerjik ve canlı hissetmenizi sağlayabilir. İlerleyen günlerde aile bireylerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu kişilere karşı dikbaşlı tavırlar sergilememelisiniz. Haftanın sonuna doğru patavatsızca çıkışlar yapmaya meyillisiniz. Sevgiliniz ve arkadaşlarınız arasında kalmamak adına bu duruma dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde kontrol dışı gelişen durumlara, gizli kapaklı ilerleyen işlere, ruhsal sağlığınıza dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla ailenizden gelecek olan destek sayesinde ruhsal motivasyonunuzun yükseldiğini hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde alım satım tarzı konularda veya karar almanız gereken durumlarda aceleci davranmak olumsuz sonuç oluşturabilir. Haftanın sonuna doğru işiniz ile ilgili doğru bir sistem kurmalısınız. Aksi durumda ev, iş arasında zamanlama sorunu yaşayabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde sosyal yaşamınıza, dış faktörlere, ekip çalışmalarına dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla eğitim veya ticari yaşamınız aracılığıyla karşınıza çıkabilecek fırsatlar sayesinde idealleriniz için harekete geçebilirsiniz. İlerleyen günlerde inatla sürdürebileceğiniz fazla harcamalar sosyal yaşamınıza kısıtlama zorunluluğu getirebilir. Haftanın sonuna doğru yanlış değerlendirmelerde bulunmak hukuksal veya eğitim ile ilgili güncel durumunuzu zora sokabilir. Bu yüzden hiçbir konuya önyargıyla yaklaşmamalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde itibarınıza, kariyer hayatınıza, üstlerle ilişkilerinize dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla iletişim yeteneklerinizi sergilemeniz durumunda işinizde yükselme fırsatı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde aceleci şekilde girişimde bulunmanız yüzünden hedef şaşırabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru fazla iyimser yaklaşım sergilemek dış kaynaklar konusunda hakkınızın yenmesine sebep verebilir. Uyanık olmalısınız.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde seyahatlere, yabancılarla yapılan işlere, eşin akrabalarına dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla öngörüsel danışmanlık almak için girişimde bulunmak bireysel yaşantınızla ilgili sorguladığınız konulara cevap getirebilir. İlerleyen günlerde içsel endişeleriniz yüzünden inandığınız konuda aşırı savunmacı davranmaya yatkın olabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru bencil tavırlar sergilemeniz durumunda partneriniz veya eşinizle iletişim sıkıntısı yaşayabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde paylaşılan kaynaklara, elde ettiğiniz imkanlara, tehlikelere, sağlığınıza dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla miras, hakkını alma gibi maddi konularda hareketliliğin oluşması içsel endişelerinizin yatışmasını sağlayabilir. İlerleyen günlerde tehlike içeren girişimlerde bulunmanız kendi elinizle umutlarınızı söndürebilir. Risk içeren her durumdan uzak durmalısınız. Haftanın sonuna doğru oluşabilecek unutkanlık hali detay gerektiren işlerinizin aksamasına neden olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde evliliğe, ortaklığa, rekabet gerektiren durumlara dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla umulmadık kazanımlar elde ederek yeni iş birlikleri kurma fırsatı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde partnerinizi gelecek hedeflerinize ortak etmeye baskılarsanız, umulmadık bir çıkışla karşı karşıya kalabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru ayrıntılara aldırış etmeden hareket etmeniz özel yaşamınızla sosyal yaşamınız arasında dengesizlik oluşturabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde detaylı çalışmalara, sorumluluklara, günlük işlere, evcil hayvanlara dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla zihinsel enerjinizin ortaya çıkması çalışma ortamınızda daha iyi görev üstlenmenizi sağlayabilir. İlerleyen günlerde yurtdışı bağlantılı konularda aşırı risk almanız rutin düzeninizde dengesizlik yaratabilir. Haftanın sonuna doğru özensiz davranmanız durumunda ev ile iş hayatınız arasında gelgitli durumlar belirebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde aşk hayatınıza, çocuklara, sportif aktivitelere, hobilere dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla yeni hobi edinme, yabancı dil eğitimi veya öngörüsel danışmanlık almak için harekete geçebilirsiniz. İlerleyen günlerde ortaklı paylaşımlarınız olan kişilerle tartışma hali içerisinde olmanız iyi bir yatırım fırsatı yakalamanızı geciktirebilir. Haftanın sonuna doğru ayrıntılara önem vermemeniz durumunda eğitim veya ticari yaşamınızı ilgilendiren konularda yanlış seçim yapabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde ailenize, yuvanıza, yaşlı akrabalarınıza, miras ve mülke dair konular ana gündeminiz olabilir. Haftanın başlamasıyla dış kaynaklardan elde edeceğiniz maddi imkanlar sayesinde mülk edinmek için girişimde bulunabilirsiniz. İlerleyen günlerde eşinize karşı öfkeli çıkışlar yapmanız ev içi huzurunuzun bozulmasına yol açabilir. Haftanın sonuna doğru başladığınız işi yarım bırakmanız durumunda maddi kayıp yaşama ihtimaliniz oluşabilir.