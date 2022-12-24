Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 24 Aralık

YILIN SON HAFTASI OLUMLU BİR HAVA ESECEK

Merkür ile Neptün arasında yarın olumlu bir etkileşim var. Aranızın açık olduğu kişilerle barışabilirsiniz. Hayalinizdeki sözleşme fırsatı önünüze gelebilir. Manevi değerlerinizin ön planda olduğu bir gün olacak.

25 Aralık günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayal gücünüzü kullanarak yeni projeler üretebilirsiniz. Yaratıcılığınız çok yüksek olacak. Aranızın açık olduğu kişilerle barışabilirsiniz. Kendinizi akışta hissedeceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Hayalinizdeki sözleşme fırsatı önünüze gelebilir. Deniz aşırı seyahat programı yapabilirsiniz. Manevi değerlerinizin ön planda olduğu bir gün olacak. Alacağınız kararlarda sezgilerinize güvenin.

ROMANTİK ZAMANLAR

28 Aralık günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Aşk hayatınızda romantizm rüzgarları esecek. Sevdiklerinizle harika vakit geçirebilirsiniz. Sanatla uğraşanlar için ideal bir gün olacak. Hayattan keyif aldığınızı hissedeceksiniz. Maddi konularda da avantajlarınız olacak. Hayalinizdeki ilişki kapınızı çalabilir. İlişkilerinizde affedici ve fedakar olacaksınız.

30 Aralık günü Merkür oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak. 20 Ocak gününe kadar iletişim kurarken temkinli olun. Bilgi kirliliği ve yanlış anlaşılmalar yüzünden iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Karşı tarafın dinleyin, anlamaya çalışın. İyice anlamadan her lafa atlamayın. Karar alırken acele etmeyin, sonuçları değerlendirin. Eğitim hayatınızda daha dikkatli olun. Unutkanlık ve dalgınlık karşısında önlem alın. Elektronik alet satın alırken mutlaka önce deneyin. Sözleşmeleri iki kere okuyun, bir bilene danışın. Seyahat programı yaparken ortaya çıkabilecek aksilikler karşısında temkinli olun. Her duyduğunuza inanmayın. Emin olmak için iyi araştırın. Dedikodu, yalan, iftira ve yalan bilgi karşısında gözünüz açık olsun.

SİBER SALDIRI OLABİLİR

12 Ocak gününe kadar dünyada siber saldırılar gündeme gelebilir. Devletlerarası iletişim sorunları pik noktasına çıkabilir. Liderler hatalı kararlar alabilir. Ulaşım ile ilgili aksamalar ve kazalar meydana gelebilir. Sosyal medya ile ilgili aksamalar yaşanabilir. Yılın son haftasında hepinize iyi şans diliyorum. 2023 yılı size en güzel seçenekleri sunsun, mucizelerle dolu olsun.





KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın başlamasıyla kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir proje çalışması için üstlerinizi ikna etme çabası içerisine girebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilmeniz durumunda bu kişiler sizi destekler bir tutum sergileyebilirler. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre boyunca dalgınlık veya konsantrasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu yüzden işinize odaklanma konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Haftanın sonunda çıkabilecek bir aksilik karşısında karşınızdaki kişiyle çekişme içerisine girmeden yolunuza devam etmelisiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın başlamasıyla uzak akrabalarınızla veya yabancı kişilerle aranızdaki ilişkiyi ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Bir süredir yurtdışı bağlantılı bir iş veya eğitim konusunda bir sürecin tamamlanmasını bekliyorsanız, sizi mutlu edecek haber bugünlerde gelebilir. Vize, pasaport alımı süreci de olumlu anlamda netleşebilir. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre boyunca ticari işler yaptığınız kişilerle aranızda bağlantı kopukluğu yaşanabilir. Bu yüzden daha uzlaşmacı olmaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda eğlenceli bir etkinliğe katılmanız durumunda sınırlarınızı çok zorlamadan tadını çıkartmalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın başlamasıyla dış veya ortaklaşa kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi konularda karşınızdaki kişilerle aranızda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Elde edeceğiniz geliri uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir iş için kullanmayı düşünebilirsiniz. Hatta bu geliri kariyerinize yeni bir yön vermek adına kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre boyunca düşünsel anlamda enerjiniz içe dönebilir. Sizi korkutan düşünceleri çevrenizle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bu yüzden endişe hissettiren duyguların üzerinde durmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda gelirinizi dengeli harcamalı, bu konuda savurgan davranmamalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın başlamasıyla eşiniz, sevgiliniz veya işbirliği yaptığınız kişilerle aranızdaki iletişimi ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Bir süredir hayalini kurduğunuz bir konuda sevdiğiniz kişi sizden önce harekete geçerek sizi mutlu edebilir. Bu tavrı karşısında ilişkiniz ile ilgili daha ciddi kararlar alma isteği duyabilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde davalık bir durumunuz varsa ertelenme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden attığınız adımlarda temkinli davranmaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda eşinizle romantik bir plan kurmak isterseniz, onun da nelerden hoşlandığını göz ardı etmemelisiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın başlamasıyla günlük yaşantınızda veya çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Bir süredir arzu ettiğiniz ekip çalışması içinde yer almak motivasyonunuzu oldukça yükseltebilir. Yanınızda çalışan kişilerin desteğiyle angarya işlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde sağlığınıza özen göstermelisiniz. Bu yüzden çok kalabalık yerlerde bulunmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda çalışma arkadaşlarınızın desteğiyle kendinizi güçlü hissetseniz de, bu gücü dengede tutmayı başarmalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar özel hayatınızda, çocuğunuzu veya çevrenizi ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Eşinizin yönlendirmesi sonucunda uzun zamandır hayalinizdeki yatırımı gerçekleştirme şansı yakalayabilirsiniz. Buna bağlı olarak hayat genel anlamda sizin için çok daha fazla anlam kazanabilir. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde sevgiliniz veya çocuğunuzla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden daha anlayışlı davranmaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda hatırı sayılır kişilerle bir arada olmaktan mutlu olabileceğiniz etkinliklere katılsanız da, dayanıklı görünmeniz gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler aile içi meselelerde, evinizi veya ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Ailevi bir olayın çözüm bulması sonucunda maddi anlamda hak sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu durum günlük yaşam kalitenizin artmasına oldukça katkı sağlayabilir. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde ev içinde bazı sakarlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden aynı anda birden fazla işle ilgilenmemeye dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda yaşlı akrabalarınızı istekleriniz doğrultusunda etki altına alma şansınız olsa da, bunu baskı yapmadan başarmalısınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler kardeş veya en yakınlarınızla aranızda, ticari bağlantılar içerisinde olduğunuz kişileri de ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Uzun zamandır takip ettiğiniz bir eğitim programına katılma fırsatını elde edebilirsiniz. Bu eğitim öğretici olduğu kadar eğlenceli de olabilir. Aynı zamanda yakınlarınızla birlikte kısa bir tatil planı oluşturabilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde beklediğiniz bir haberin gecikmesi sinirsel gerilim yaşamanıza yol açabilir. Bu yüzden daha sakin olmaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda ilgi çekici bir konuşma yaparak karşınızdaki kişiyi etki altına alma şansınız olabilir ; fakat bunu yaparken manipülasyona başvurmamalısınız.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar ek gelir elde etme, birikimleri yatırıma çevirme gibi maddi konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Yaratıcı fikirlerinizi sunarak hayalini kurduğunuz projenin başına geçme şansını yakalayabilirsiniz. Doğru yerde, doğru hamleyi yaparak bu projeyi destekleyecek sponsorluk anlaşması da sağlayabilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde değişkenlik gösteren şartlar karşısında kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden duygusal kararlar almamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda sevdiğiniz kişiyle aranızdaki ilişkiyi kontrol altına almaya çalışmak isteseniz de, bu isteği üstünlük kurmaya çalışarak yapmamalısınız.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar duygusal ihtiyaçlarınızı, ilişkilerinizi, kariyer hayatınızı ilgilendiren konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Sezgilerinizin yolunda ilerleyerek önemli kararlar alma aşamasına gelebilirsiniz. Aşk hayatınızın canlanabilir olması yaşam motivasyonunuzun da yükselmesine yol açabilir. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde harekete geçmek istediğiniz herhangi bir konuyu ertelemeniz gerekebilir. Bu yüzden çevrenizdeki kişilere dönülmez sözler vermemeye dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda maddi anlamda güçlenmenizi sağlayacak bir fırsatla karşılaşsanız da, ne kadar istikrarlı şekilde devam edebileceğini sorgulamalısınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar sağlığınızı veya psikolojik sürecinizi ilgilendiren konular da keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Elde edebileceğiniz yüklü kazanç sayesinde kendinizi çok daha huzurlu ve tatminkar hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu sayede kazancınızla spritüal çalışmalara katılma şansı yakalayabilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde sezgileriniz yüksek tonda sizinle konuşmaya başlayabilir. Bu yüzden o ses endişe bile hissettirse, yok saymamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda gizli saklı sürmesi gereken bir ilişkiye çekilseniz de, kontrollü davranıp uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar sosyal çevrenizle, yakın arkadaşlarınızla veya iş birliği yaptığınız kişilerle aranızda süregelen konularda keyifli ve ılımlı bir hava esmeye başlayacak. Eğlenceli aktiviteler organize ederek etrafınızda yer alan herkesin ilgi ve beğenisini üzerinize çekebilirsiniz. İdealist yönünüzü öne çıkartarak, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü şekilde çalışmaya karar verebilirsiniz. Haftanın devamında yılın son Merkür retrosu başlayacak. Retronun devam ettiği süre içerisinde yanlış anlaşılma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlarınızla aranızdaki konuşmaların içeriğine, sosyal medyada neler paylaştığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Haftanın sonunda dış faktörlerin yaratabileceği zorluklar karşısında ne kadar dayanıklı bir duruş sergileseniz de yine de şartları çok zorlamamaya özen göstermelisiniz.