Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 23 Temmuz

YENİAY VAR! KELİMELERİ DOĞRU SEÇİN

28 Temmuz günü Aslan burcunda Yeniay gerçekleşecek. Ay ile Jüpiter arasında olumlu etkileşimin de enerjisi devreye girecek. Karar alırken acele etmeyin. Detayları gözden kaçırmayın. İletişim kurarken patavatsızlık yapmayın.

23 Temmuz günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi daha iyimser ve umutlu hissedeceksiniz. Hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz. Seyahat programı yapabilirsiniz. Sözleşmeler bağlamında olumlu bir gün olacak. Olaylara geniş perspektiften bakabilir, daha toleranslı olabilirsiniz. Bardağın dolu yarısını görme zamanı. 25 Temmuz günü Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerde kibirli ve fevri olmayın. Aşırı risk almayın. Gönül maceralarına kendinizi kaptırmayın. Aşırı para harcamaktan da kaçının. İlişkilerinizde abartılı beklentiler içinde olmayın.

KENDİNİZE GÜVENİN

26 Temmuz günü Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim var. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Kırıcı olmayın. Ani karar almayın. Öfkenizi etkin bir şekilde yönetin. Aynı gün Uranüs ile kuzey ay düğümü kavuşacaklar. Hayatınıza yeni bir yön vermek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özgürleşmek için adım atabilirsiniz. 28 Temmuz günü Aslan burcunda Yeniay gerçekleşecek. Ay ile Jüpiter arasında olumlu etkileşimin de enerjisi devreye girecek. Yaratıcılığınızı ve liderlik becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize almak mümkün olacak. Kendinize güvenin. Onaylanma ihtiyacınızı abartmayın. Alkış olmadan da başarılı hissedebilirsiniz. Ego sorunlarınıza yenik düşmeyin.

KARAR ALIRKEN DİKKAT

29 Temmuz günü Merkür ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Karar alırken acele etmeyin. Detayları gözden kaçırmayın. Daha önceden almış olduğunuz kararları aniden değiştirmek isteyebilirsiniz. İletişim kurarken patavatsızlık yapmayın. Merkür açılarının yoğun olduğu bu haftada karar alırken makul olun. Acele etmeyin. Olaylara geniş perspektiften bakın. Takıntılı ve şekilci olmayın. İletişim kurarken de kelimeleri doğru seçin. Doğru iletişim ile pek çok sorunu çözebilirsiniz. Karşı tarafı dinleyin. Anlamaya çalışın.

KOÇ

Hafta boyunca kiminizin aşk hayatı, kiminizin sosyal yaşantısı kiminizin de çocuklarıyla olan gündemi hareketli geçecek. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle ailenize yönelik harcamalarınızda tutumlu olmanız gerekebilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, yatırım amaçlı harcamaların bugünlerde yanlış tercih olabileceğini gösteriyor. Hızlı kararlar almamalısınız. Aynı gün içinde Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Kendinize has yeteneklerinizi kullanmanız durumunda ileriye dönük kazanç sağlayacak yeni iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sadece farklı olmak adına ütopik planların peşinden sürüklenmeyin. Perşembe günü Aslan burcunda Yeniay meydana gelecek. Bu Yeniayda yeni bir aşka adım atabilir, var olan ilişkinizi daha ciddi bir boyuta taşıyabilirsiniz. Keyifli organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle kazancınızı riskli yatırımlar için kullanmaktan uzak durmalısınız. Aksi taktirde ani bir kayıp yaşayabilirsiniz. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zor açı; partnerinizle arkadaşlarınız arasında kalmanıza sebep olabilir. Karamsarlığa kapılarak hareket etmeyin.

BOĞA

Ailenizle aranızda var olan konular, evinizle ilgili durumlar veya miras tarzı kazanımlar gündeminizi belirleyebilir. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle yakınlarınızla ilgili beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Yalnız vakit geçirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, ailenizin önerilerine önyargılı yaklaşabileceğinizi gösteriyor. Gergin hissetseniz de ani çıkışlardan uzak durmalısınız. Aynı gün içinde Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Hayatınızın bir çok alanında ileriye dönük fayda sağlayacak, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken değişimden korkmamak olmalı. Yeniayda ev konularında hareketlenme olabilir. Uzun zamandır aradığınız evi bulabilir, taşınma kararı alabilir veya mülk sahibi olmak adına kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ailevi konularda ani kararlar vermemelisiniz. Bu aralar kararlarınız değişkenlik gösterebilir.

İKİZLER

Psikolojinizi güçlü tutacak şekilde davranmalısınız. Çözemediğiniz olaylarla ilgili perde arkasında neler döndüğünü öğrenebilirsiniz. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle sosyalleşmek adına müsrifçe harcamalar yapmamalısınız. Çevrenize karşı fazla cömert olmanız sonradan maddi anlamda sıkıntı çekmenize yol açabilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, yakın akrabalarınızla aranızda geçen konuşmalar öfkelenmenize sebep olur. Fevri çıkış yapmamaya özen göstermelisiniz. Ruhunuzu özgürleştirecek spritüal çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Sadece bu aralar ani gelişen durumlara adapte olmanız zaman alabilir. Yeniayda yeni bir eğitime başlama kararı alabilir, yakın yerlerde kısa ve keyifli bir tatil fırsatı yakalayabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle ticari hayatınızda beklenmedik bir sözleşme iptali veya ertelenme durumu söz konusu olabilir. Bu durum gerilmenize yol açabilir. Telaşa kapılarak hareket etmemelisiniz. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, hukuksal konularda beklediğiniz haberin gecikebileceğini göstermektedir.

Karamsarlığa kapılmadan sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

YENGEÇ

Kariyer hayatınızla ilgili durumlar odağınızda olacaktır. Maddi kazancınızın değişimi ile ilgili beklenti içerisine girebilirsiniz. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle çalışma isteğinizde düşüş hissedebilirsiniz. Bu durumda kendinizi toparlamalısınız çünkü üstlerinizin dikkati üzerinizde olabilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, çevrenizle sürekli maddi konulardan konuşmanız; bu durumu patavatsızlık olarak algılamalarına yol açabilir. Sıra dışı denilebilecek insanlarla tanışabilirsiniz. Bu kişilerin mutlaka hayatınızda yol gösterici yanları ortaya çıkacaktır. İleriye dönük hedeflerinizde ise temkinli ilerlemeye devam etmelisiniz. Yeniayda yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak fırsatları kullanarak, etrafınızın ilgisini üzerinize çekebilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle maddi konuların değişkenlik göstermesi hayal kırıklığı yaratabilir. Durumun geçici olduğunu unutmamalısınız. Pazar günü, dışarıdan gelen kazanımları nasıl değerlendireceğiniz konusunda ikileme düşürebilir. Bu durumda şartların gelişmesini beklemeniz en doğrusu olacaktır.

ASLAN

Bireysel isteklerinize yönelik hareket edebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmamalısınız.

Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle etrafınıza karşı yabancı gibi algılayabilir, duygusal açıdan kendinizi yalnızmış gibi hissedebilirsiniz. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, kendi isteklerinize ters düşen durumların iş ile ilgili konularda motivasyon eksikliği yaşamanıza sebep olabileceğini gösteriyor. Geleceğin trendlerini belirleyen bir proje içerisinde yer alabilirsiniz. Bazılarınız içinse yeni bir sektöre geçiş söz konusu olabilir. Sadece her iki durumda da adaptasyon süreci zaman alabilir. Yeniayda hayatınızın her alanında cesurca girişimlerde bulunarak taze adımlar atabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle üstlerle olan ilişkilerinizle ilgili ani kararlar almaya kalkışabilirsiniz. Böyle bir durumda sabırsız davranmamanız gerekmektedir. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, ilişkiniz veya ortaklığınızdaki pürüzler yüzünden sizi şüpheciliğe itebilir.

Başak

Hafta boyunca nafaka, kredi alımı, pay paylaşımı gibi dış kaynaklardan gelebilecek kazanımlar gündeminizi belirleyebilir. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle çevresel faktörlerden olumsuz etki almanız maddi konularda içsel korkularınızı tetikleyebilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı; inanç kalıplarınızın sarsılması durumunda mental yorgunluk içerisine girmenize yol açabilir. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Yurtdışı bağlantılı eğitim, yaşam, yabancılarla iş yapma açısından önünüz açılabilir. Beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sadece koşulların ne kadar istikrar içerdiğinden emin olmalısınız. Yeniayda inzivaya çekilip, yeni adımlar atmak için enerji depolama ihtiyacı duyabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle aldığınız eğitimden memnun kalmama durumunda bitirme kararı almak isteyebilirsiniz. Fikriniz ruh halinize göre değişebileceği için ani karar almamanızda fayda var. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, günlük rutin koşturmaca içerisinde bunalıp dinlenme ihtiyacı duymanıza neden olabilir.

TERAZi

Sosyal hayatınızda hareketlilik artabilir. Evliliğinizde veya ortaklığınızla ilgili gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak zorlu açı nedeniyle özel hayatınızdaki çatışmaların iş yaşamınızdaki veriminizi düşürmesine izin vermemelisiniz. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, çevrenizdeki kişilerin fikriyle maddi kaynağınızı harekete geçirmenize yol açabilir. Bu girişimden uzak durmalısınız. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Korkularınızdan özgürleşerek kendinizi yeniden yapılandırma şansı yakalayabilirsiniz. Yeni koşullara uyum sağlamak için kendinize zaman tanıyın. Yeniayda hayallerinizi gerçekleştirmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle ani harekete geçmek konusunda dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızın anlık görüşlerine kapılmayın. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, partnerinizin sosyal yaşamınıza ayak uyduramaması yüzünden karamsarlığa kapılabileceğinize işaret edebilir.

Akrep

İş yaşamanızda ve özellikle iş arkadaşlarıyla olan ilişki durumunuz gündeminizi kaplayabilir. Rutininizde canlanma hissedebilirsiniz. Pazartesi rutin yaşamınızdaki yüklü harcamalar uzun bir tatil ihtiyacınızın önünde engel olabilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, iş konusundaki bazı fikirlerinizin iş birliği içersinde bulunduğunuz kişiler tarafından ters algılanmasına yol açabilir. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Özgün yönünüzü yeniden canlandırmaya sebep olacak danışmanlıklar almaya yönelebilirsiniz. Partnerinizle ortak yaşamınızda ileriye dönük değişim süreci başlayabilir. Konfor alanını kaybetme şüphesine yenilmeyin. Yeniayda üstlerle olan ilişkilerinizde daha cesur bir tutum sergileyebilirsiniz. Dikkatler üzerinizde toplanabilir. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle yoğun çalışma koşullarınız yüzünden partnerinizle ilişkinizin zemini kayganlaşabilir. Bu durumda ani tepkilerden kaçınmalısınız. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, ailenizin yaptığınız işi onaylamaması yüzünden ne yapacağınız konusunda ikilem yaşayabileceğinizi gösteriyor.

YAY

Rutin yaşamınızdaki gelişmelere odaklı olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı eğitim, iş gündeminiz oluşabilir.

Pazartesi günü eğlenme, keyif yapma adına yapılabilecek aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, iş ortamındaki gerginlikten kaynaklı düşüncelerinizin karışabileceğine işaret ediyor. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. İleriye dönük koşulların değişime uğramasıyla rutin hayatınızda yeni bir düzen oluşturma şansı elde edebilirsiniz. Sabırsız davranmamaya özen göstermelisiniz. Yeniayda ruhsal konularda danışmanlıklar alabilir, uzak yerlere yolculuk kararı alabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle kurulu düzeninizi değiştirme adına ani kararlar almaya kalkışabilirsiniz. Şartlar değişkenlik gösterebileceği için zamanlama yanlış olabilir. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, alım satım konularında hukuksal bir konunun engeline takılabileceğinizi gösteriyor. Çözüm zamanla oluşacaktır.

OĞLAK

Ailevi ve maddi konular gündeminizi işgal edebilir. Yatırımlarla ilgili gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Pazartesi günü ev için yapabileceğiniz aşırı harcamalar partnerinizin gözüne batabilir. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, dışarıdan edinebileceğiniz herhangi bir maddi kaynağı hızla bir yatırım aracına dönüştürmemeniz gerektiğini gösteriyor. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Aşk hayatınız ani tanışmalara açık olacaktır. Eğlence anlayışınız bu dönem değişebilir, sıradışı şeylere ilginiz artabilir. Yeniayda miras, nafaka, alacak gibi konularda olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle korkularınızın eğlenmenizin önüne geçmesine izin vermeyin. Ani çıkışlardan kaçının.

Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, para yönetimi açısından kötümserliğe kapılmadan hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor.

KOVA

Partnerinizle veya iş birliğinde bulunduğunuz kişilerle yoğun bir gündeminiz olabilir. Ev, ev içindeki koşullar, miras veya ailevi konularla ilgili de hareketlilik yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü aşırıya kaçan tavırlarınız yüzünden çalışma arkadaşlarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, ailenize olan kızgınlığınızın partnerinize yansımasına yol açabilir. Öfke yönetimini iyi sağlamanız gerekebilir. Aynı gün Uranüs ise Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. İleriye dönük size avantaj sağlayacak ev, arsa alımı, miras konuları beklenmedik hızda gelişme gösterebilir. Yaşantınız ile ilgili beklediğiniz yeni koşulların düzene oturması için biraz daha sabır göstermeniz gerekiyor. Yeniayda ilişkinizle ilgili yeni başlangıçlara hazır olun. Zaman içerisinde sizi tanınır yapabilecek iş birlikleri için girişimde bulunabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle partnerinizle ev içinde ani belirebilecek anlaşmazlık huzursuz hissetmenize yol açabilir. Pazar günü Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, ilişkinizin gereksinimleri ile bireysel ihtiyaçlarınız arasında ikilemde kalmanıza sebep olabilir.

BALIK

Gündeminizde kazancınızla ilgili konular öne çıkabilir. İş ortamında sıcak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Pazartesi günü çocuklarınız, hobiniz veya yatırımınız için ekstra harcamada bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Salı günü Merkür ve Mars arasında oluşacak zorlu açı, yakınlarınızla olabilecek tartışmaların günlük hayatınıza yansıması olabileceğini gösteriyor. Yepyeni bir eğitim fırsatı yakalayabilir, ticaret yaşamınızda ileriye yönelik sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yeniayda çalışma arkadaşlarınızla birlikte yeni girişimler için ilk adımı atabilirsiniz. Cuma günü Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek zorlu açı nedeniyle kısıtlanmışlık düşüncesiyle rutin düzeninizi aniden bozmaya kalkışabilirsiniz. Bu dönem şartlar stabil olmadığından dolayı fevri davranışlardan uzak durmalısınız. Merkür ve Satürn arasında oluşacak zorlu açı, monotonluk yüzünden psikolojik olarak bıkkınlık hissedebileceğinize işaret ediyor.