Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 23 Nisan

RUH İKİZİNİ BULMANIN TAM ZAMANI

27 Nisan günü Venüs ile Neptün kavuşuyor. Ruh ikiziniz ile karşılaşmanız mümkün. Aşkı ilan etmenin tam zamanı. Nişanlanmak ve evlenmek için de gayet uygun bir gün.

24 Nisan günü Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Karamsar olmayın. Olayları şekline göre değil geniş perspektiften bakarak değerlendirin. Kaygı ile değil umut ile harekete geçin. Zor bir karar almanız gerekiyorsa hem kalbinizi hem mantığınızı dinleyin. Eğitim hayatınızda daha çalışkan ve disiplinli olun.

KIRGINLIKLARI AŞIN

25 Nisan günü Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayallerinize yönelik bir karar alarak harekete geçebilirsiniz. Sezgileriniz size yol gösterecek. Kırgınlıkları aşmanın, affetmenin tam zamanı. Hayalinizdeki seyahati yapmak için girişimde bulunabilirsiniz. 26 Nisan günü Venüs ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda hem sosyal ilişkilerde olumlu rüzgarlar esecek. Karşınıza çıkacak olan kişiler hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için size yardımcı olacaklar.

27 Nisan günü Venüs ile Neptün kavuşuyor. Ruh ikiziniz ile karşılaşmanız mümkün olacak. Çok romantik bir gün geçirebilirsiniz. Aşkı ilan etmenin tam zamanı. Nişanlanmak ve evlenmek için de gayet uygun bir gün. Ancak ilişkilerde alma-verme dengesini koruyun. Kendi sınırlarınızdan aşırı ödün vermeyin. 28 Nisan günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Karar alırken derinlemesine analiz etmeniz mümkün olacak. En ince detayları bile farkına varabilirsiniz. Ayrıca kendi gölge yönleriniz ile yüzleşmenin tam zamanı. Kendinize bile itiraf etmediğiniz yönlerinizi kabul edin ve dönüşün.

GERÇEKLERİ GÖRÜN

Daha başarılı ve daha güçlü olmaya giden yol bu şekilde ortaya çıkacak. Hayatınızda değişim yaratacak bir seyahate çıkabilirsiniz. Size zenginlik getirecek bir sözleşmeye imza atabilirsiniz.

30 Nisan günü boğa burcunda Uranüs kavuşumu içeren parçalı güneş tutulması olacak. Aynı gün Venüs- Jüpiter- Neptün kavuşumun etkileri de devrede. Bütün bir hafta boyunca hayatınızı kökten değiştirecek fırsatlar elde edeceksiniz. Uyanın ve gerçekleri görün. Fırsatları sonuna kadar değerlendirin. Değişimden korkmayın. Mevcut dengeyi bozup yeni bir denge için çabalamak size iyi gelecek. İyi niyet tohumu atın, bakın ne güzel meyveler toplayacaksınız. Ya nasip, ya kısmet...

KOÇ BURÇLARI

Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. 30 Nisan Cumartesi saat 23.28'de Boğa burcunda Güneş tutulması olacak. Koç Burçları bu güneş tutulması ile birlikte maddi konular gündem olurken geleceğe dair planlarınız hakkında da net kararlar vermeye başlıyorsunuz. Para, maddi kaynaklar, kazancınız, gelir gider dengesi bütçeniz kısacası sahip olduğunu tüm kaynaklar ile ilgili durumlarınızın tetiklenmesi olası.

BOĞA BURÇLARI

Hem bedensel, hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu haftada odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. 30 Nisan Cumartesi saat 23.28'de Boğa burcunda Güneş tutulması olacak. Boğa Burçları bu güneş tutulması ile birlikte dış görünümünüz, sağlığınız, giyim tarzınız, meziyetleriniz kısacası kendinize dair yapmak istediğiniz neler var ise harekete geçme zamanı. Bırakmayı düşünüp bir türlü cesaret edemediğiniz alışkanlıklar var ise 'tam bırakma zamanı' diyor gökyüzü.

İKİZLER BURÇLARI

Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var. Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Boğa burcunda Güneş tutulması ile birlikte kontrolünüz dışında gelişen bir takım olayların gün yüzüne çıkması, korkularınız ile yüzleşmek, gizemli konular ve bilinçaltına hapsolmuş bazı duyguların önünüze çıkması olası. Kendinize ve sağlığınıza ekstra dikkat etmeli ve özverili bazı davranışları sizi yoran duygu durumlarını geride bırakmalısınız

YENGEÇ BURÇLARI

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Yengeç Burçları bu güneş tutulması ile birlikte umutlar, geleceğe dair planlar, organizasyonlar, işten elde edilen gelirlere dair yatırım ve bir amaç uğruna hareket etme, sosyal çevrede olan değişim dönüşüm gibi konularınız tetikleniyor

ASLAN BURÇLARI

Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Süreç te olan konularınız var ise bu konular ile ilgili durumlara daha da yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda birebir seyahat etmeseniz bile zihninizde uzak yollar düşünebilir, farklı kültürlere yakınlık hissedebilir ve araştırmalar yapabilirsiniz. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. 30 Nisan Cumartesi saat 23.28'de Boğa burcunda Güneş tutulması olacak. Aslan Burçları bu güneş tutulması ile birlikte kariyer konularında önemli kararlar, köklü değişim ve kadersel birtakım döngüler olabilir. İş meslek toplum önü statü belki tanınma belki yaptığınız iş ile bağlantılı olarak göz önünde olmak adınızdan söz ettirmek gibi konularda saygınlık kazanabilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI

Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. 30 Nisan cumartesi saat 23.28'de Boğa burcunda Güneş tutulması olacak. Başak Burçları bu güneş tutulması ile birlikte maneviyatınızın daha yükseldiği, ilahi konular, astroloji, felsefe, ahlak konuları, yüksek öğrenim ve eğitim hayatınız ile ilgili konularda tetiklenmeler yaşayacaksınız. Eğitim konularında genişlemek, ufkunuzu açmak, belki farklı olana yönelmek ile ilgili plan ve projeleri hayata geçirmek isteyecek ve bu konularda destekler alacaksınız.

TERAZİ BURÇLARI

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza, sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var. 30 Nisan Cumartesi Güneş tutulması olacak. Bu güneş tutulması ile birlikte maddi veya manevi anlamda birtakım sıkıntılar, ortaklı işler finans konuları dolaylı yollardan gelen paralar, banka, kredi veya nafaka, vergi ve ailenizden kalabilecek miras konuları gündeminizi meşgul edebilir.

AKREP BURÇLARI

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Akrep Burçları güneş tutulması ile birlikte ikili ilişkiler, evlilik, ortaklı bir takım işler, açık düşmanlıklar, sen-ben diyalogları, uyum ve birlikte yaşadığınız insanların hayatlarına dair durumlar öncelikli gündeminiz olacak. Bu dönemde imza yolu ile yapılan her türlü anlaşma, sözleşme, kontrat gibi durumlar da söz konusu.

YAY BURÇLARI

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan yengeç burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. Bu güneş tutulması ile birlikte günlük rutinleriniz, çalışma ve iş hayatınız, düzen tertip, hijyen ve sağlığa dair konular gündem olmaya başlarken, yararlı ve faydalı işlere imza atmak için kolları sıvayabilirsiniz. Uzmanlaşmak istediğiniz bir konuda eğitim almak isterken doğru karar verdiğinizden emin olmalısınız.

OĞLAK BURÇLARI

Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Aile yuva konuları gündem olurken hobileriniz ve sahne önü gerektiren işler için de uygun zamanlar diyebiliriz. Güneş tutulması ile birlikte parlamak, sahne önü işler, yaratıcılık gerektiren işler, aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınıza dair gündemleriniz olabileceği gibi hayattan keyif almak için hareket zamanı diyecek bu tutulma.

KOVA BURÇLARI

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Bu güneş tutulması ile birlikte aile yuva konuları ön plana çıkacak. Aile bağları, ebeveynlere dair her türlü durumun netlik kazanması, belki taşınma yer değiştirme ve evinize dair yapmayı planladığınız tadilat gibi durumlarda söz konusu olabilir.

BALIK BURÇLARI

Maddi kaynaklarınız ile dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Araba ya da yolculuk var ise gündeminiz olabilir. Güneş tutulması ile birlikte kardeşler kuzenler yakın akraba ilişkilerinde iletişim konusu gündem olacak. Kısa seyahatler eğitimler ve ticaret konularında da girişimler ve düşündüklerinizi hayata geçirme konusunda destek alacaksınız Öğrenme ve öğretmeye dair konularda da planlarınız var ise harekete geçebilirsiniz.