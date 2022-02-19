Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 19 Şubat

Dargınların barışma zamanı

Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilir, önceden kırgın olduğunuz bir kişi ile aranızı düzeltebilirsiniz.

23 Şubat günü Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Girişimde bulunmak için doğru zamanı size iç sesiniz söyleyecek. Yön kaybetmeden hedefe ulaşmak için detaylara hâkim olun. Önceden kırgın olduğunuz bir kişi ile aranızı düzeltmek de mümkün olacak.

ÖNEMLİ ADIMLAR

Aynı gün Mars ile Plüton paralel olacaklar. Atacağınız adımlar ileride hayatınızda büyük bir değişime sebebiyet verebilir. Rakiplerinizin hamlelerini ustalıkla bertaraf etmeniz mümkün olacak. Olayları derinlemesine analiz ederek, gerçekleri su yüzüne çıkaracaksınız. Öfkenizi harekete geçmek için kullanın. Kin ve intikam arzunuzdan arının. 24 Şubat günü Venüs ile Neptün olumlu etkileşimde olacaklar. Hem aşk hayatınız hem sosyal ilişkileriniz bağlamında şanslı olacaksınız. Sevgilinizle romantik saatler geçirebilirsiniz. Aşkı ilan etmek için uygun bir günde olacaksınız. Yeni bir aşk ilişkisinin başlaması da mümkün görünüyor. Sosyal çevrenizden hayallerinizi gerçekleştirme yolunda destek görebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için de uygun bir gün olacak. Özellikle sanat ile ilgileniyorsanız eserlerinizi bugün yaratabilirsiniz.

25 Şubat günü Merkür ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Aksi halde iletişim sorunları devreye girebilir. Kırıcı ve fevri olmayın. Karar alırken iyi düşünün. Hemen karar vermeyin. Karşı taraf ile empati kurmaya çalışın. Eğitim hayatınızda beklenmedik zorlayıcı gelişmeler olabilir. Ticaret yapıyorsanız beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Sözleşmeleri dikkatli okuyun, sonra imzalayın.

ŞÜPHEDEN ARININ

Dünyada fırtınalar, elektrik kesintileri, kazalar ve sosyal medya ile ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinin genel olarak olumlu aktığı bu haftada, fırsatları iyi değerlendirin. Hayallerinizin gerçek olması için şüphenizin sesini kısın, neyi gerçekten arzuladığınızı farkına varın.

KOÇ

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.

BOĞA

Sevdiğiniz kişi ile birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız.

İKİZLER

Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

YENGEÇ

İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Mesleki çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sizin tercihleriniz belirleyici olacak. Maddiyata dayalı konularda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kazanan siz olacaksınız.

ASLAN

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç .Aynı zamanda aile bağlarınızda kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizde olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan bir yay burcuysanız onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız.

BAŞAK

Bu hafta ile birlikte yakın çevreniz, kuzenleriniz ile iletişim dilinizin daha duygu yüklü olduğunu söylemek mümkün. Onlarla daha fazla görüşmek isteyecek ve bilgi alışverişinizin daha verimli olacağı bir haftadasınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece yakın çevreniz değil aile bağlarınızda daha duygusallaşacağı bu hafta eviniz ile ilgili de dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Duygu yoğunluğunu daha coşkulu olacak. Yaratıcılık yönünüzünde fazla olacağı bu hafta da varsa çeşitli hobilerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda da duygusal bağlamda olumlu bir enerjiniz olacak. Partnerinizle spor faaliyetleri, arkadaş toplantıları yapabilirsiniz. Hobileriniz sahne önü işler ve çocuklarınızın hayatlarına dair gelişmeler olacaktır.

TERAZİ

Bu hafta biraz kendinize kalmak isteyebilir ve kendi iç dünyanızda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı çevrenizdekilere daha net ifade edebileceksiniz. Duygu durumunuzda değişiklikler, ani iniş çıkışlar olabilir bu nedenle sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yerine akışta kalmalı ve iletişim dilinizi her zamanki gibi naif tarafınız ile dengelemelisiniz. Ayrıca maddi konularınız, kazançlarınız da gündeminizde olacaktır. Harcamalarınızın gerekliliğini bu hafta sorgulamalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Kısa seyahatlerin planlarını yapmaya başlayabilir ve bu seyahatlerinize yakın çevreniz veya kardeşlerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz. Duygusal ağırlıklı olan iletişim şekliniz bu hafta daha da yoğun olacak.

AKREP

Hem bedensel hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylelikle kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm.

YAY

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilir ve geçmişte olan bazı sıkıntılarınızı düşünerek kendi kendinizi dinleyebilirsiniz. Kuşku, öfke, kin, kıskançlık gibi duygularınız ön plana çıkabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle kendinizi dinlememeli ve akışta kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir ve meraklı olduğunuz konularda araştırmalar yaparak zihninizi daha verimli şeylerle meşgul edebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma koşullarınızın duygusal bağlamda daha iyi olacağı bu süreçte üstlerinizle olan ilişkileriniz kuvvetlenecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile yapacağınız sohbetler sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Sosyal çevrenizle verimli zamanlar geçireceksiniz.

OĞLAK

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi daha rahat ve hoşgörü içinde hissedeceksiniz. Uzun seyahat planlarınız gündemde olabilir. Kariyeriniz ile alakalı motivasyonunuzun daha güçlü olacağı bu hafta da yeni fikirler ortaya atabilir ve iş arkadaşlarınızla daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. İşinize duyduğunuz sevgi ve duygusal bağlılık ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinize bilgi aktarır, öğütler verir, gelecek günler hakkındaki planlarınızı paylaşırsınız. Birlikte çalışmak, ekip oluşturmak adına oldukça istekli davranabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi biraz dinlendirmek adına meditasyon çalışmaları yapabilir ve ruhunuzu besleyebilirsiniz.

BALIK

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın derim. Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.