Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 18 Eylül

Akrep enerji, Yay heyecan dolu olacak

21 Eylül günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Özellikle Akrep Burcu kendisini hiç olmadığı kadar enerji dolu hissederken, Yay yeni aşklara yelken açmanın heyecanını yaşayabilir. Tüm burçlar bu hafta hayatınızda alma-verme dengesini koruyun. Fedakarlığın dozunu kaçırmayın!



21 Eylül günü Balık Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Şifa, iyileşme, affetme, akışta olma, teslimiyet ve birlik beraberlik gibi temalarla ilgili olan Balık Burcu'ndaki bu Dolunay'ın etkisi ile beraber içe dönebilir ve hislerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ancak yön kaybetmeyin, gerçekçi olun. Kendinizi kandırmayın. Hayatınızda alma-verme dengesini koruyun. Fedakarlığın dozunu kaçırmayın. Zehirlenme, alerji ve ödem ile ilgili önlemler alın. Dünyada sular ve denizlerle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. İlaç sektörü yoğun eleştiriye maruz kalabilir.

NEŞELİ BİR DÖNEM

Aynı gün Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. 21 Eylül'e yaklaşan günlerde yaratıcılığınız yüksek olacak. Sezgileriniz ile mantık arasında bir denge kurarak karar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahate çıkabilirsiniz. Sözleşme fırsatı çıkabilir. Daha iyimser, neşeli ve coşkulu hissedebilirsiniz. 22 Eylül günü Mars ile düğümler arasında olumlu etkileşim var. Yeni bir girişim fırsatı karşınıza çıkabilir. Kendinizi daha cesur, girişken ve iddialı hissedebilirsiniz. Hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğini tesadüfler sonucu farkına varabilirsiniz. Ancak aynı gün Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim olduğu için, iletişim kurarken güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Aldığınız kararlar yönetmeniz gereken yeni krizleri devreye sokabilir. Merkür'ün gölgeli günleri devam ettiği için, karar alırken acele etmeyin. Karşı tarafı iyice dinleyin, doğru anladığınızdan emin olun.

İLİŞKİLER BİTEBİLİR

23 Eylül günü Venüs ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde beklenmedik gelişmeler ve ani bitişler gündeme gelebilir. Özellikle öz-sevgi sorunu olanlar ilişkilerinde kopma noktasına gelebilirler. Skandallar ortaya çıkabilir. Daha önceden gizlenmiş olanlar bir anda ortaya çıkabilir. Kendini sevenler ve empati gücü olanlar için bu etkiyi yönetmek daha kolay olacak. Aksi takdirde ilişkilerdeki istikrar bozulacak. Dünyada diplomatik ilişkilerde ve sanatçılarla ilgili skandallar gündeme gelebilir.

KOÇ BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte gizli olanın açığa çıkması ve arkanızdan çevrilen bir takım işle var ise önünüze gelmesi olası. Spritüal konular size iyi gelecektir. Meditasyon ve dua zamanı.

BOĞA BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek, onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte sosyal çevreniz de değişimler arkadaşlarınız ile birlikte karar ve yeni başlangıçlar belki de bir takım sonlanma olabilir.

İKİZLER BURÇLARI

Bu hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kariyer toplum önü statünüz önemli olacak. Belki yeni başlangıçlar hazır olun değişim iyidir.

YENGEÇ BURÇLARI

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjinizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz. Dolunay ile birlikte yüksek öğrenim yurtdışı bağlantılı işler akademik kariyer konularında karar zamanı.

ASLAN BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. Dolunay ile birlikte ortaklı işler banka kredi ve finansal durum hakkında bir tamamlanma süreci içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. Dolunay ile birlikte ikili ilişkinizde karar alma zamanı sizi üzen yoran durumları değerlendirin ve yolunuzu çizin

TERAZİ BURÇLARI

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var .Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir,farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte günlük rutinleriniz çalışma arkadaşlarınız ve var ise başlamak üzere olduğunuz yeni bir iş diyebiliriz.

AKREP BURÇLARI

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak bir takım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte aşk zamanı diyecek gökyüzü. Hobileriniz ve sevdiğiniz her türlü duruma başlama veya başlayan işlerinizi sonlandırma vaktidir.

YAY BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gelgit söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Dolunay ile birlikte aile yuva konuları gündeminiz. Taşınabilir veya ev içinde değişim yapabilirsiniz.

OĞLAK BURÇLARI

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişikler yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte yakın çevre, dostlar, arkadaşlar ile ilgili bir takım konular gündem olurken belki bir eğitim veya arabanız ile ilgili konular gündem olabilir.

KOVA BURÇLARI

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alışverişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın, hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. 21 Eylül Salı günü balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte ekonomik konular finans ve para konularında düzenleme yapma vakti.

BALIK BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kendiniz ile ilgili almanız gereken veya aldığını kararları hayata geçirme zamanı. Projelerinizi gözden geçirin ve planlarınızı uygulamaya başlayın.