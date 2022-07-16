Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 16 Temmuz

BU HAFTA 'HAYALDİ GERÇEK OLDU' DİYECEKSİNİZ

Güneş ile uzun zamandır Balık burcunda transit eden Neptün arasında olumlu açı meydana geliyor. Bu açı sayesinde 'Hayaldi gerçek oldu' dedirtecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs ise Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu geçiş ilişkilerde güzel bir dönemin habercisi!

18 Temmuz Pazartesi günü Yengeç burcunda ilerleyen Güneş ile uzun zamandır Balık burcunda transit eden Neptün arasında olumlu açı meydana geliyor. Bu açı sayesinde hayaldi gerçek oldu dedirtecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İdealleri niz için insiyatif almaktan çekinmeyeceksiniz.

Aynı gün Venüs ise Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu geçiş ilişkilerde güzel bir dönemin oluşacağının habercisi. Bu dönem sevdiğiniz kişinin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz ve bu ihtiyacın karşılığını alabilirsiniz.

YÖNETME ZAMANI

19 Temmuz Salı günü Merkür Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu ilerleme süresince otoriter ve sözünü geçiren bir iletişim tarzı sergileyebilirsiniz. Düşüncelerinizi dile getirmeniz halinde olaylara damganızı vurabilirsiniz. Beklenti ve standartlarınızı yüksek tutmaya meyilli olabilirsiniz. 20 Temmuz Çarşamba günü Yengeç burcunda ilerleyen Güneş ile Oğlak burcunda uzun zamandır transit eden Plüton arasında ikilem yaratabilecek bir açı oluşacak. İçinizdeki güç arzusunun sizi esir almasına izin vermemelisiniz. Kendinizi her durumda haklı görmeniz sonucunda karşınızdaki kişi veya kişiler üzerinde baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Gururunuza verdiğiniz önem takıntı boyutuna gelmesin. 22 Temmuz Cuma günü Güneş Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Bugünlerde hiç olmadığı kadar kendinden emin ve kararlı olabilirsiniz. Başkalarının üzerinde üstünlük kurma isteğiniz kendini net şekilde göstermeye başlayabilir. Çevrenize karşı cömert tavırlar sergileyebilirsiniz.

KALBİNİZE DİKKAT

Sağlık açısından kalp, tansiyon veya dolaşım rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmak gerekebilir. 23 Temmuz Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında olumlu bir açı meydana gelecek. Eğitim, ticaret ve iletişim alanlarında şans sizden yana olabilir. Farklı şeyleri bir araya getirebilme kabiliyetiniz sayesinde popüler işlere imzanızı atabilirsiniz. Bu açı neşeli, hayat dolu, iyimser hissetmenize sebep olabilir.

KOÇ

Ev içi düzeninizde yenilikler yapabilir, ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geri kalan zamanlarda özel hayatınıza odaklanıp, keyif alacağınız aktivitelere yönelebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde uzun zamandır hiç olmadığı kadar ev içinde huzurlu hissedebilirsiniz. Bu da psikolojik açıdan rahatlamanıza sebep olacaktır. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi ailenizle birlikte keyifli günler geçirmenize neden olacaktır. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede partnerinizle beraber eğlenceli planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı,ev ve iş hayatı arasında denge kuramadığınız yerde krizle karşılaşabileceğinizi göstermektedir. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız tamamen özel hayatınız üzerinde olmaya başlayacaktır. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde yapacağınız keyifli organizasyonlar genel anlamda her konuya daha iyimser bakmanıza neden olabilir.

BOĞA

Hafta genelinde kardeş veya yakın akrabalarınızla birlikte hareket etmenize sebep olacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda ticari hayatınızına fayda sağlayacak yeni bağlantılar içerisinde bulunabilirsiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde idealleriniz için harekete geçecek iletişim fırsatları yakalayabileceğiniz gibi yakınlarınızdan da bu konuda destek alabilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi yakın akrabalarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede ev içerisinde küçük değişiklikler yapmak için plan oluşturabilirsiniz. Bir süreliğine evden çalışma düzenine geçebilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı, planladıklarınızla motivasyonunuz arasında ikileme düşmeniz halinde krizli bir durumla karşılaşabileceğinizi göstermektedir. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız ailevi konularınız üzerinde olacaktır. Bazı durumları kendiniz yönetmek isteyebilirsiniz. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde eviniz ile ilgili gelmesi muhtemel iyi haber bu konudaki endişelerinizi sonlandıracaktır.

İKİZLER

Maddi konular gündeminizde olacaktır. İçinde bulunduğunuz iletişim kanalları sayesinde kazancınızda olumlu gelişmeler oluşabilir. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde kariyer hayatında beklediğiniz terfiyi almanızla kazancınızda artış elde edebilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi yeteneğinizi kullanmanız durumunda ekstra bir gelir elde etmenize imkan sağlayabilir. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede hobi amaçlı bir eğitim arayışına girebilirsiniz. Ticari alanda sizi tanınır hale getirecek bir anlaşma yapabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı, korkularınız nedeniyle ikileme düşüp para kazandıracak bir fırsatı kaçırmanıza neden olabilir. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız alım satım konuları üzerinde olabilir. Yakınlarınızı ikna çabanız başarıyla sonuçlanabilir. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde arkadaşlarınızla birlikte kültür turu içerikli tatil planları yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinize yönelip; dış görüntünüzle,sağlığınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hayatınızın her alanında gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde yurtdışı bağlantılı bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bu fırsat işle ilgili, eğitimle ilgili,tatille ilgili olabilir. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi etrafınıza her zamankinden daha güzel bir enerji yaymanıza sebep olabilir. Son zamanlara kıyasla kendinizi çok daha keyifli hissedebilirsiniz. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede kazanç getirecek bir yeni anlaşmaya imza atabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak iş çevrenizi etki altında bırakabilirsiniz Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı, şahsi beklentilerinizle partnerinizin veya ortağınızın beklentileri arasında denge kuramadığınız taktirde kendinizi gereksiz bir ego savaşının içerisinde bulabileceğinize işaret etmektedir. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız kazancınızda istikrar yaratmak üzerine olacaktır. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde kariyer hayatınızda alacağınız doğru kararlarla tanınırlık getirecek bir proje içerisinde yer alabilirsiniz.

ASLAN

Kontroldışınızda gelişecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir süre sadece kendi ihtiyaçlarınıza yönelebilirsiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde dış kaynaklardan elde edeceğiniz gelirler içsel kaygılarınızı sonlandırabilir. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi sevdiklerinizden ilgi beklentisi içerisine girmenize sebep olabilir. Ruhunuzu besleyecek çalışmalar iyi hissetmenizi sağlayabilir. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede hayatınıza dair yeni kararlar almaya meyilli olabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı, rutin yaşamın getirileri yüzünden psikolojik olarak kendinizi kaos içerisinde hissedebileceğinizi gösteriyor. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız yeni girişimlerde bulunma üzerinde olabilir. Risk almaktan korkmayacaksınız. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde yurtdışı eğitim, iş konularında fırsat yakalayabilirsiniz. Hukuksal meselesi olanlar müjdeli haberler alabilirler.

BAŞAK

Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili oluşacak durumlarla ilgilenebilirsiniz. İş birliği yapmaya açık bir süreçtesiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde tanıdıklarınız aracılığıyla ortak çalışmalar içerisine girebilirsiniz.Hedeflerinize yön belirlemek adına danışmanlık alabilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi arkadaşlarınızla birlikte keyifli organizasyonlar yapabileceğinizi gösteriyor. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede bir süre kendinize saklayacağınız planlar oluşturabilirsiniz.

Başkalarının sözlerini kişisel algılamamaya dikkat etmelisiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı;aşk hayatınızla sosyal hayatınız arasında dengede olmanız gerektiğini gösteriyor. Aksi durumda ilişkinizde krizle karşılaşabilirsiniz. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız kendinizle ilgili endişeleriniz üzerinde olabilir. Tansiyon sorunu yaşayanlar sıcak havalara dikkat etmeliler. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde alacak,nafaka,miras hakkı gibi dış gelir elde etme durumunda endişeleriniz azalacağından herşeye ve herkese karşı toleransınız artacaktır.

TERAZİ

İş yaşamınızdaki gelişmeler ön planda olacaktır. Yeni bir eğitim veya tatil planı içerisine girebilirsiniz.

18 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde iş alanında yakalayacağınız fırsatlar rutin yaşantınızı kolaylaştırabilir. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi uzlaşmacı tavrınızla üstlerinizin dikkatini çekebileceğinizi gösteriyor.

19 Temmuz Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede sosyal medya paylaşımlarınız göz önüne çıkabilir. 20 Temmuz Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı;aile ve işiniz arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. 22 Temmuz Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız sosyal çevrenize dönüyor. Bu aralar organizasyonların aranan kişisi siz olabilirsiniz. 23 Temmuz Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde sosyal çevreniz aracılığı ile iş birliği yapacak imkanı yakalayabilirsiniz.

AKREP

Yurtdışı bağlantılı iş konuları,eğitim ve hukuksal konular gündeminizde olabilir. 18 Temmuz Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde yabancı kaynaklı yatırım fırsatları elde edebilirsiniz. Hobiniz ile ilgili kısa bir eğitim programına katılabilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi değişik kültürlerden insanlar tanımanıza,çeşitli aktivitelere katılmanıza neden olabilir. 19 Temmuz Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak.

Bu sayede kariyer hayatınızda yeni teknikler geliştirmeye yönelebilirsiniz. 20 Temmuz Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı;düşünceleriniz yüzünden akrabalarla ters düşebileceğinizi gösteriyor. Bu aralar politik davranmakta fayda var. 22 Temmuz Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız üstlerle olan iş ilişkiniz üzerinde olacaktır. Yöneticilik vasfınız taktir toplayabilir. 23 Temmuz Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde iş yaşamınıza yeni bir düzen getirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY

Maddi konular gündeminizi kaplayabilir. Alacak, nafaka, kredi tarzı dış kaynaklar konusunda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde elde edeceğiniz kazanımla gayrimenkul alma fırsatı elde edebilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi partnerinize karşı daha yoğun duygular içerisine girmenize sebep verebilir. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede uluslararası iletişim, ticaret, ulaşım, taşımacılık gibi alanlarla ilgili projelerde yer alabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı; kaybetme korkusuyla çekingen davranırsanız kendi kazancınız üzerinde de güç kaybedebilirsiniz. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız hukuksal meseleleri çözme üzerine yoğunlaşabilir. 23 Temmuz Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde partnerinizle birlikte bir anda yurtdışı tatil veya eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK

Evlilik, ortaklık veya iş birliği yaptığınız konularla ilgili gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza daha özen göstermelisiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde uzun zamandır hayalinizi kurduğumuz bir alanda kardeş veya yakın akrabanızla birlikte çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi evliliğiniz veya ortaklığınızda anlaşmaya varamadığınız konularda çözüm üretebileceğinizi gösteriyor. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede miras,nafaka,kredi konularında beklediğiniz haber gelebilir. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı; partnerinizle aranızda ego çatışması yaşamanıza sebep olabilir. Baskı kurmaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz.

Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız ortaklaşa kaynaklar, harcamalar üzerinde olabilir. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde ailenizden alacağınız destekle korkularınızdan uzaklaşıp daha iyimser bir havaya bürünebilirsiniz.

KOVA

Yeteneklerinizi kullanarak tam da idealinizdeki gibi iş imkanları yakalayabilirsiniz. Özel hayatınızdaki gelişmeler uzun zamandan sonra yüzünüzü güldürebilir. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde çalıştığınız alanda yaratıcılığınızı öne çıkararak dikkat çekebilirsiniz. Bu durum kazancınızda artışa sebep olabilir. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi aşırı yeme isteği duymanızı sağlayabilir. Özelliklede şekerli gıdalara karşı. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede uzun zamandır istediğiniz bir alanda danışmanlık alabilirsiniz. Hatta bu danışmanlığa partnerinizde eşlik edebilir. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı; psikolojik açıdan çaresiz hissetmeniz nedeniyle günlük işlerinizi aksatmanıza yol açabilir. Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla eşiniz veya sevgilinizle keyifli vakit geçireceğiniz organizasyonlar içerisinde olabilirsiniz. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde ticari yaşamınızı olumlu etkileyecek bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.

BALIK

Hayalinizdekini gerçeğe döndürmek adına insiyatif kullanabilirsiniz. Eğlenip, keyifli vakit geçireceğiniz bir hafta içerisindesiniz. Pazartesi günü Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek olumlu açı sayesinde ileriye dönük kazanç sağlayacak bir yatırım fırsatı elde edebilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün Yengeç burcuna geçmesi hayatınıza romantik bir ilişki başlangıcı getirebilir. Salı günü Merkür de Aslan burcunda hareket etmeye başlayacak. Bu sayede zihinsel becerilerinizi kullanarak çalışma ortamınızda ön plana çıkabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş ile Plüton arasındaki zorlu açı;özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalmaktan ötürü geçici süreli kaos yaşayabileceğinizi gösteriyor.

Cuma günü Güneş'in Aslan burcuna geçiş yapmasıyla odağınız uzun vadeli hedefleriniz üzerine yoğunlaşabilir. Cumartesi günü Merkür ve Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı sayesinde iş açısından standartlarınız yükselişe geçebilir.