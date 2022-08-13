Uzman astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 13 Ağustos

YILIN EN ŞANSLI GÜNLERİNDEN BİRİ KAPIDA

18 Ağustos günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim. Yılın en şanslı günlerinden biri olabilir. Yeni bir aşk ilişkisine yelken açmanız veya mevcut ilişkiyi taçlandırmanız mümkün. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

14 Ağustos günü Güneş ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Kendinizi baskı altında ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Önünüzdeki engelleri aşmak için korkularınızla yüzleşmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki kişiler tarafından yalnız bırakılmış ve haksız eleştiriye uğramış hissetmeniz de mümkün. Kendinize güvenin, yetersizlik hissini aşın. Her kişinin eşsiz yetenekler ile donatıldığını unutmayın. Kendinizi özgürce ifade etmekten çekinmeyin. Ego problemlerinize yenik düşmeyin.

GÜÇLENME ZAMANI

15 Ağustos günü Mars ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Aynı zamanda Merkür ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim de mevcut. Harekete geçmek ve girişimde bulunmak için ideal bir gün. Rakiplerinizi egale edebilir, istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Güçlü bir pozisyon elde edebilir, daha iyi kazanımlar elde edebilirsiniz. Ayrıca kendi içinizdeki öfkeyi yaratıcılığa dönüştürebilirsiniz. Derinlere bakıp gölgenizle yüzleşmek için ideal bir gün. Aldığınız kararlar hayatınızı değiştirebilir. Hayatınıza giren kişiler bu kararları almanızda size destek olabilirler. 16 Ağustos günü Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Yepyeni fikirler zihninize düşebilir. Eğitim hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Yenilikçi kararlar alarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. Sürpriz bir sözleşme kapınızı çalabilir. Seyahate çıkmak için de uygun bir gün olacak. Ayrıca düşünce kalıplarınızı kırmak ve yeni bir yön çizmek için de ideal bir gün.

DİLEK DİLENMELİ

18 Ağustos günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim. Yılın en şanslı günlerinden biri olabilir. Yeni bir aşk ilişkisine yelken açmanız veya mevcut ilişkiyi taçlandırmanız mümkün. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Meditasyon yapabilir, dilek dileyebilirsiniz. Maddi konularda da fırsatlarınız olabilir. Sosyalleşmek ve eğlenmek de gayet mümkün. Bu güzel haftada gönlünüzü ferah tutun. Yeni olasılıklara açık olun, iyi niyetle bunları değerlendirin.

KOÇ

Sevgili Koçlar hafta genelinde çalışma koşullarınızı etkileyebilecek sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde iş yaşamınızdaki güçlü kişilerin desteği sayesinde kazancınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sonraki günlerde özel hayatınızdaki olumlu gelişmeler kendinizi şanslı hissetmenize yol açabilir. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle uzun bir süre mücadeleniz yakın akrabalarla olan ilişkileriniz veya ticari yaşamınız ile ilgili olacaktır.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde aşk hayatınızı renklendirebilecek sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde kendinizi yeniden yapılandıracak gücü bularak birçok konuda cesur adımlar atabilirsiniz. Sonraki günlerde ev, aile yaşantınızda daha huzurlu hissetmeniz psikolojik açıdan sizi rahatlatabilir. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle uzun bir süre mücadeleniz kazancınızı sabitleme veya arttırma ile ilgili olacaktır.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde ailevi veya eviniz ile ilgili konularda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde dış kaynaklardan edineceğiniz maddi olanaklar sayesinde ruhsal olarak kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Sonraki günlerde yeni bir eğitim veya iş aracılığıyla yurtdışı bağlantılı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre bireysel amaçlarınızı gerçekleştirmek ile ilgili olacaktır.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde eğitim, alım satım, ticari faaliyetler konularında sürpriz haberlerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde keyif alacağınız sosyal aktiviteler içerisinde bulunmak ilişkinizin dinamiğine de iyi gelebilir. Sonraki günlerde yeteneklerinizi ön plana çıkarabilmeniz durumunda kariyer yaşamınızda terfi gibi bir fırsat yakalayabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre iç dünyanızı yeniden yapılandırmak ile ilgili olacaktır.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde parasal konularda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde üstlerinizle kuracağınız güçlü bağlantılar sayesinde çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz. İlerleyen günlerde hayatınızı renklendirmek adına öngörüsel danışmanlıklar almak isteyebilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre arkadaşlarınızla aranızdaki konular veya dış faktörler ile ilgili olacaktır.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde yeni başlangıçlar adına sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde partnerinizden alacağınız destek sayesinde hayalleriniz için adım atacak cesareti bulabilirsiniz. Sonraki günlerde gizli gibi görünen olayların ortaya çıkmasıyla gereksiz korkularınızdan kurtulma fırsatı elde edebilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre kariyer yaşamınız ve ileriye yönelik hedefleriniz ile ilgili olacaktır.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde talihsizlik olarak gördüğünüz konularla ilgili sürpriz olumlu haberler alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ailenizden alacağınız güçlü destek sayesinde korkularınızla savaşacak gücü elde edebilirsiniz. Sonraki günlerde arkadaş çevreniz aracılığıyla yeni biri ile tanışıp, kendinizi bir anda güzel bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre yabancılarla bağlantılı konular, mahkemelik durumlar veya dış ticaret ile ilgili olacaktır.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde umudunuzu yeşertecek sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde güçlü fikirler ortaya koyarak yeni iş birliklerine adım atabilirsiniz. Sonraki günlerde hayatınızdaki güçlü konumdaki kadınlardan gelebilecek destekle angarya gibi görünen işlerden kurtulabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre paylaşılan kaynaklar, harcamalar, başkaları sayesinde elde edilen imkanlar ile ilgili olacaktır.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde gelecek hedeflerinizi ilgilendiren sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde maddi durumunuzu güçlendirecek fırsatlar yakalayarak rutin düzeni kıracak adımlar atabilirsiniz. Sonraki günlerde yurtdışı bağlantılı durumlar sayesinde iyi kazanç sağlayabilecek bir yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklık kurduğunuz kişiler ile ilgili olacaktır.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde yurtdışı bağlantılı, eğitim ile ilgili veya mahkemelik durumlarla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde kendinizi her zamankinden güçlü görmeniz sayesinde partnerinizle olan ilişkinizi bir adım öteye götürecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Sonraki günlerde yaşamınızı tamamen değiştirebilecek bir fırsat yakalamanız sayesinde zamanla daha konforlu bir ev yaşantısı kurabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre yoğun çalışmalarla, sorumluluklarınızla veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili olacaktır.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde dış kaynaklardan elde ettiğiniz imkanlarla, miras veya benzeri konularla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde psikolojik olarak dayanıklı ve güçlü hissedebilir, bu hisle aileniz veya yuvanız için çaba sarf edebilirsiniz. Sonraki günlerde ilişkiniz veya evliliğinizdeki durumların yumuşamasından faydalanarak konuşarak ikna etmek istediğiniz konularda başarılı olabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre aşk hayatınız veya çocuğunuz ile ilgili konularda olacaktır.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde ortaklı konularla, evlilik veya ilişkiniz ile ilgili durumlarla ilgili sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde çevrenizden alacağınız destek aracılığıyla düşüncelerinizi gerçeğe döndürmek adına harekete geçebilirsiniz. Sonraki günlerde birden fazla işle uğraşmak tahmininizden kolay sonuçlanabilir ve bu sayede ekstra para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle mücadeleniz uzun bir süre ev hayatınız, mülkler veya yaşlı akrabalarınızla ile ilgili konularda olabilir.