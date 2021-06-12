Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 12 Haziran

BAŞAK DİNGİN, İKİZLER İLGİ ODAĞI OLACAK

İkizler Burcu bu yılın başrol oyuncuları durumundalar. Burçlarında gerçekleşen Güneş Tutulması ile birlikte artık kendilerini çevrelerine daha güzel ifade edecekler. Başak Burcu ise bu hafta herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyebilir.

Bu hafta 13 Haziran günü Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde olumlu yönde değişim rüzgarları esecek. Yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Yeni bir sosyal çevreye girmeniz mümkün olabilir. Yaratıcılığınızı farklı şekilde ortaya koyabilirsiniz. Sürpriz maddi imkanlar gündeme gelebilir. 14 Haziran günü Güneş ve Neptün arasında dik açı var. Dalgınlık, unutkanlık, kandırılma ve yanlış yöne doğru harekete geçme riskleri söz konusu olabilir. Hayatınızla ilgili yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Gerçeklerden kaçmayın. Makul olmaya çalışın. Dünyada liderler hatalı kararlar alabilirler.

YAŞAMIN DÜELLOSU

15 Haziran günüyle birlikte senenin ikinci Uranüs-Satürn karesi devreye girecek. Adeta geçmiş ile geleceğin düellosu gündeme gelecek. Dünyada mevcut düzen ile ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Dünyadaki güç dengelerinin değişimi hızlanabilir. Bireysel açıdan eski düzeniniz ile oluşturmaya çalıştığınız yeni düzen arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu hafta bazı ilişkiler bir anda bitebilir. Bazı ilişkiler bir anda başlayabilir. Kendinizi istikrarsız ve dengesiz hissedebilirsiniz. Özellikle değişimden korkanlar için zorlu bir hafta olabilir. Yerinde, zamanında ve dozunda değişim yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde dengeniz iyice bozulabilir. Dünyada liderlerin beklenmedik kararları gündeme oturabilir. Devletler eski politikaları ile uyumlu görünmeyen kararlar alabilirler.

İYİ ETKİLER MEVCUT

18 Haziran günü Güneş ile Venüs paralel olacaklar. Böylece kaybolan dengeyi tekrar sağlamanız mümkün olmaya başlayacak. Sosyalleşmek ve ilişkileri yönetmek açısından iyicil etkiler devrede olacak. Senenin en önemli haftalarından birinde iken, kendinizi akışa bırakın. Akışın getirdiği sorumlulukları da yerine getirmekten kaçınmayın. Kendinizin yeni yönlerini keşfederek bu haftayı daha anlamlı kılmaya çalışın.

KOÇ

İkili ilişkiniz ile ilgili daha duygusal olabilirsiniz. Sevgilinizle çeşitli sosyal aktiviteler,sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Duygularınızı çevrenizden pek gizleyemeyecek ve daha yoğun yaşayacaksınız. Ayrıca bu hafta kadınlarla ve çocuklarla olan iletişiminiz sizi daha da besleyecektir.Bu nedenle duygularınızı fazla bastırmamalı ve akışında yaşamalısınız. Hatta bu hafta ev işleri ile uğraşmak,temizlik veya evin düzeninde değişiklik yapmak için çok uygun diyebilirim. Bu şekilde duygusal yoğunluğunuzu dengeler ve yanlış anlaşılmalardan uzak kalmış olursunuz.Çünkü bir güneş tutulması atlattık ve bu tutulma Retro Merkür ile birlikte gerçekleşti.Bu tutulmanın da sizin iletişim ile ilgili alanlarında olduğunu düşünürsek haziran sonuna kadar kendinizi rahat bırakmalı ve akışta kalmalısınız. Aynı zamanda eşinizin ya da partnerinizin duygu dünyasına daha yakın olmak isteyeceksiniz.Tepkilerinizde her zamankinden daha kibar ve nazik olabilirsiniz. İlişkinizde problemler söz konusu ise düzeltmek için şanslı bir haftadasınız.

BOĞA

Haftaya evde vakit geçirme isteğinizin oldukça fazla olacağı bir istekle başlayacaksınız. Ailenizle vakit geçirmek, evde dekorasyon ile ilgili düzenlemeler için uygun bir zaman. Sanatsal olarak yaratıcılığınızın fazla olacağı bu süreçte yeteneklerinize yön verebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgilenmek, boş zamanlarımızı hobilerle değerlendirmek için oldukça uygun bir süreçtir. Aynı zamanda bu düzen ve değişikleri çalışma alanınızda da yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla bu hafta daha yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz ama duygusal bağlamda kendinizi biraz geregin hissedebilirsiniz.Bu enerjinizi çalışma alanınızda veya evinizde yapabileceğiniz küçük düzenlemelerle dengeleyebilirsiniz. Ayrıca fazla titiz ve detaycı olabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz üzere 10 Haziran ile birlikte önemli bir gökyüzü olayı olan Güneş Tutulması'nı geride bıraktık. Haftaya bu tutulma etkisi ile başladığınızı da göz önünde bulundurursak önümüzdeki 4 yıllık süreçte maddi kaynaklarınız ile yeni gündemleriniz sözkonusu olacaktır. Şansınız açık olsun.

İKİZLER

Sizler bu yılın başrol oyuncularısınız. Burcunuzda gerçekleşen Güneş Tutulması ile birlikte artık kendinizi çevrenize daha farklı ifade edeceksiniz. Yaklaşık 18 ay öncesinden çözümlenmeyen ne kadar konu var ise artık bu tutulma ile birlikte rahatlamaya başlayacaksınız. Gelelim bu haftaya, haftaya yakın çevreniz ile yapacağınız planlarla başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler,eğitim konuları gündeminizde. Aileniz ve sevdiklerinizle duygusal yoğunluk içinde olacaksınız ve bu sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Gel git yaşadığınız duygu durumlarınızı dengelemek için kendiniz ile ilgili size iyi gelecek sizi eğlendirecek planlar yapacak ve sizi yoran enerjileri üzerinizden atacaksınız. Sosyal çevreniz ile birlikte çeşitli aktiviteler yapmak gündeminizde olacak. Bunun yanı sıra partnetinizle uyumlu daha romantik zamanlar geçireceğiniz bu haftada yenilenecek ve bunun tadını çıkaracaksınız.Unutmayın hayatınız sizin elinizde ve gökyüzü sizi destekliyor.

YENGEÇ

Haftaya maddi konularınızın gündemde olması ile başlayacaksınız. Alışveriş yapmak isteğiniz artabilir. Lükse daha meraklı olabilirsiniz. Dikkatli olmalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ve yakın akrabalarınız ile olduğundan daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Daha fazla duygusal diyalog söz konusu olacaktır. Mantığınızın değilde duygularınızın ön planda olacağını söyleyebilirim.Kısa seyahat planlarınız tekrar gündeme gelecektir. Eğitim almayı düşünüyorsanız bu hafta başlangıçlar ve araştırmalar için uygun. Evinizde ve ailenizle bu hafta daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönerek ilişkilerinizi ve dış dünya ile bağlantılarınızı değerlendirebilir ve bazı kararlar alabilirsiniz. Bazı farkındalıklar yaşayabilir ve bu farkındalıklarınıza hayatınızda yer vermeye başlayacaksınız. Bu kararlar ve değişim size iyi gelecek. Sizin de bildiğiniz gibi gökyüzünde hepimizin hayatında önemli etkiler yaratacak bir Güneş Tutulması gerçekleşti. Bu tutulma ile birlikte özellikle ruh ve fizik sağlığınız ile ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Bu zorlu süreçte hepimiz öğrendik ki en kıymetli şey sağlığımız. O nedenle herşey daha da iyiye gidecek. Kendinize inanın ve güvenin. Değişime direnmeyin. Güzellikler size geliyor.

ASLAN

Bazen duygularınızda iniş çıkışlar olabileceğinden kendinizi yanlış ifade edebilir, egosal tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu nedenle iletişiminize dikkat etmenizi düşünmeden konuşmamanızı size önerebilirim. Aynı zamanda alışveriş konusunda da istekli olabilirsiniz.Gereksiz harcamalara dikkat edin. Sonrasında pişman olabilirsiniz.Bu hafta daha detaycı ve daha titiz bir çalışma sergieyebilirsiniz. Yakın çevrenize karşı olan iletişim şekliniz daha çok sezgisel olacaktır. Bu nedenle yakın çevrenizle olan iletişiminize, söylediklerinize, duyduklarınıza fazla anlam yüklememelisiniz. Mantığınızın geri planda kalacağı bu süreçte önemli kararlar almamalısınız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 haziranda bir Güneş Tutulması atlattık bu tutulma ile birlikte sosyal çevreniz, grup çalışmaları ve isteklerinizle alakalı yenilikler söz konusu olacak. Yenilikleri karşılamaya hazır olun, yüklerinizden kurtulacaksınız.

BAŞAK

Biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. İç dünyanıza çekilmek ve yalnız kalmak ve sosyalleşmek istemeyebilirsiniz. Bu dönem mistik ve spritüel konular ile ilgili verimli olacağından ilgileniyorsanız bu tarz yönelimler yapabilirsiniz. Hatta rüyalarınız haberci olabilir. Bu içsel sürecinizden sonra kendinizi çevrenizdekilere ifade ederken güçlük yaşayabilir fazla eleştici tavrınızla onları kırabilirsiniz. Çünkü kontrol edemediğiniz duygu durumunuzun yansıması sizi biraz zorlayabilir. Siz empati yapmayı elden bırakmadan fazla detaylara takılmadan akışta kalın derim. Aynı zamanda kazançlarınız ile ilgili, değer yargılarınız ile ilgili de kafanız karışabilir. Sahip olduklarınızdan ödün vermez ve daha sahiplenici olabilirsiniz. Sizi harcamalarınız ile ilgili de uyarmalıyım. Gereksiz harcamalar yapıp sonrasında pişman olabilirsiniz. 10 Haziran Güneş tutulmasına gelecek olursak, bu tutulma ile birlikte kariyeriniz, insanlar önündeki statünüz ile ilgili önemli gelişmeler sözkonusu olacaktır. Artık beklediğiniz yükselmeler yakında diyebilirim. Şans sizden yana.

TERAZİ

Arkadaşlarınızla daha fazla sosyalleşmek ve duygusal paylaşımlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaş çevrenizle her zamankinden daha derin bağ kurabilir ve özellikle kadın arkadaşlarınız ile verimli sohbetler edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı daha korumacı ve destekleyici olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla ilişkileriniz duygusal bağlamda kuvvetlenirken kendi iç dünyanızda da daha derin hissedebilirsiniz. İç dünyanızı keşfetmek için meditasyon, dua, yoga vb. çalışmalar yapabilirsiniz. Bu içsel çalışmaların sizi beslemesi dış dünyaya kendinizi ifade etme biçiminizde size fayda sağlayacak. Zaten naif ve anlayışlı tavrınız insanlar tarafından bu hafta daha da göz önünde olacak. Bunu fark edeceklerdir. Evet tutulma haftasındayız. Bu tutulmadan sonra yurtdışı ile ilgili, eğitimlerle ilgili ve varsa hukuksal konularınız ile ilgili olumlu gelişmelere açık olun.

AKREP

Haftaya kariyerinizde daha fazla göz önünde olarak başlayacaksınız. Çalışma arakadaşlarınız ile daha fazla empati kurma beceriniz artacaktır. Çalışma arkadaşlarınıza her zamankinden daha fazla yardımcı olabilir ve hatta iş hayatınız dışında da bir arkadaşlık kurabilirsiniz. Grup çalışmaları bu dönemde size fayda sağlayacaktır. Sosyal çevrenizdekilerle de planlar yaparak hareketli bir hafta geçirmeniz olası. Arkadaşlarınızla görüşmek ve onlarla vakit geçirmek duygusal bağlamda size iyi gelecektir. Aynı zamanda kendinizle kalmak ve ruhunuzu beslemek isteyebilirsiniz. Dış dünyadan uzaklaşıp kendinizi inzivaya çekerek bazı ruhsal çalışmalarla manevi yönünüzü besleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu süreçte hislerinizinde kuvvetlenmesi söz konusu. 10 Haziran'da önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçle birlikte maddi kazançlarınız, başkasından gelen kaynaklar, bankalar, miraslar, ödemeler gündeminizde olacaktır.

YAY

Yurtdışı seyahatleri planlayarak haftaya başlayabilirsiniz. Zihniniz sizi yolculuklar ve eğitim konuları ile tetikleyecektir. Yeni bir şeyler öğrenmek için çok uygun bir haftadasınız. Rutininizin dışına çıkmak ve olanağınız varsa seyahat etmek size çok iyi gelecektir. Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili de göz önünde olacağınız, sizden üs pozisyonda olan otorite figürleri ile daha uyumlu olacağınız bir haftadasınız. Çalışma arkadaşlarınıza destek olacaksınız. Sadece çalışma arkadaşlarınız ile değil sosyal çevreniz ile de planlar yapacak ve hoş sohbetler edeceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek duygusal paylaşımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Bildiğiniz üzere 10 Haziran'da önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçle birlikte evliliğiniz, partneriniz ve ortaklı bir iş yapıyorsanız ortağınız ile ilgili yeni olumlu süreçlere hazır olun. Düzelmeler söz konusu olacaktır.

OĞLAK

Duygusal açıdan bazı tedirginlikler yaşabilirsiniz, gizli kalmış ya da geçmişte kalmış konuları gündeminize alabilirsiniz. Kıskançlığınızın artması iletişiminizi olumsuz etkileyeceğinden olabildiğince akışta kalmalı ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Akışta kalmanız sizi duygusal olarak rahatlatacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kendinize söylerseniz daha rahat bir hafta geçireceksiniz. Eğitim almayı düşündüğünüz konuları gündeminize alabilir ve uzun yolculuk planları yapabilirsiniz. Zaten kariyeriniz ile ilgili bu hafta da daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. Hedeflerinize daha fazla kanalize olmak ve bir şeyler başarmak sizi duygusal bağlamda güçlendirecektir. 10 Haziran Güneş Tutulması ile birlikte günlük rutinleriniz, çalışma arkadaşlarınız ve sağlığınız ile ilgili olumlu gelişmeler sözkonus olacak. Bu nedenle akışta kalmalı ve olan herşeyin sizin için en iyisi olduğunu unutmamalısınız.

KOVA

İlişkilerinizde her zamankinden daha duygusal tavırlar sergileyeceksiniz. Eşiniz veya partnerinize duygusal yoğunluğunuz fazlaca hissettirecek ve onunla iyi vakitler geçirmek isteyeksiniz. Fazla sahiplenici davranabilir ve kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Aynı zamanda sezgilerinizinde kuvvetli olacağı bu süreçte iç dünyanızda biraz gel git ler yaşayabilirsiniz. Bunu dengelemek için en iyisi meditasyon, dua gibi çalışmalar yapmak olacaktır. Ayrıca planlarınızda yurtdışına seyahat etmek olabilir. Yüksek öğrenim ile ilgili bir gündeminiz varsa başlangıç için uygun bir haftadasınız. Aynı zamanda hukusal süreçte olan konularınız varsa bu hafta bu konulara düşüncenizde daha fazla yer verebilirsiniz.10 Haziran Güneş Tutulması ile birlikte aşk hayatınız, varsa çocuklarınız ile ilgili şanslı bir sürece giriyorsunuz. Yenilenmeye hazır olun.

BALIK

Her zamankinden daha detaycı ve titiz davranabilirsiniz, bu tutumunuz çalışma arkadaşlarınız ile iletişiminizde küçük sorunlar çıkarabilir. Bunun yerine detaylarda boğulmamalı ve olduğu gibi devam etmelisiniz. Aynı zamanda eşinizin ya da partnerimizin duygu dünyasına daha yakın olamak isteyeceksiniz. Ancak onun iniş, çıkışlarından etkilenip, tepkisel davranmasına anlam veremeyebilirsiniz. Sakin kalmayı elden bırakmamalısınız. Çünkü duygusal olarakta tedirginlikler yaşabilirsiniz. Geçmişi çok düşünebilir ve kendinizi biraz geri plana atabilirsiniz.Sezgilerinizi kuvvetleneceği bu dönemde meditasyon, dua gibi yöntemler ile kendi iç dünyanızı rahatlatabilirsiniz. Güneş tutulmasını atlattık ve hepimiz yeni bir sürece girdik. Sizde bu dönemde yenileneceksiniz. Bu tutulma ile birlikte eviniz ile kökleriniz ile ilgili olumlu süreçler söz konusu olacaktır.