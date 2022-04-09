Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

Terazi hareketli, yengeç huzurlu bir süreçte

16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda dolunay yaşanacak. Bu dolunay ile birlikte Teraziler için sahneye çıkma ve hayatlarına dair önemli kararlar alma zamanı. Yengeç'te ise ailevi konular ön planda olurken huzurlu bir süreç başlayacak.

10 Nisan günü Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Fikirlerinizi ifade ederken kırıcı olmayın, manipülasyon yapmayın, güç savaşlarından uzak durun. Kin, intikam ve kıskançlık içeren düşüncelerden arının. 11 Nisan günü Merkür boğa burcuna geçecek, takip eden haftalarda sabit fikirli olmanız mümkün. Değişimden korkmayın, inat etmeyin.

SEZGİLER PİK YAPACAK

Dünyada tarım ve ekonomi ile ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Beklenmedik gelişmeler karşısında liderler mühim kararlar almak zorunda kalabilirler. 12 Nisan günü haftanın astrolojik açıdan en önemli günü. Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşacaklar. hayatınızda olumlu açıdan romantizm, idealizm ve yaratım rüzgarları esecek. Sezgileriniz pik noktasında olacak. olumsuz açıdan değerleriniz ile ilgili karmaşaya düşebilirsiniz. Kendinizi bir sis bulutunun içinde hissedebilirsiniz. olayları net bir şekilde değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Dünyada sular ve denizler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ekonomik göstergeler kaygan zeminde olabilir. 13 Nisan günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı yeniden yapılandıracak adımlar atabilirsiniz. Gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Gerekli sorumlulukları alarak yeni bir düzen kurmak isteyeceksiniz. 15 Nisan günü Mars balık burcunda geçecek.

GERÇEKLERİ GÖRÜN

Takip eden haftalar boyunca hayalleriniz için mücadele etmek isteyeceksiniz. Ancak girişimde bulunurken gerçekçi olun. Öfkenizi etkin yönetin, içinize atmayın. Hedefleriniz konusunda net olun. Bağışıklık sisteminizi destekleyin. Dünyada sular ve denizler ile ilgili konularda itilaflar gündeme gelebilir. Olayları net görmekte zorlanacağınız bu haftada gerçeklerle bağınızı koparmayın. Unutmayın gerçekler çıplak gezer, onları örtemezsiniz.

KOÇ BURÇLARI

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişikler yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte İkili ilişkiler konusunda karar aşaması olabilir. Kontratlı işleriniz var ise iyi değerlendirin.

BOĞA BURÇLARI

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alış verişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte çalışmak üretmek ve birlikte iş yaptığınız kişiler ile birlikte yeni projeler geliştirme zamanı olabilir.

İKİZLER BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte aşk hayatınıza canlılık geliyor. Sahne önünde olmak ve hobileriniz ile ilgilenmek konusunda ise güzel zamanlar.

YENGEÇ BURÇLARI

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte aile, yuva konuları, belki yer değişimi ya da evde tadilatlar söz konusu olabilir. Anne ve babanız ile iletişimde güzel vakitler olabilir değerlendirin.

ASLAN BURÇLARI

Bu hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Kendinize zaman ayırma ve birincil motivasyonlarınızın önemli olduğu bir hafta

16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte kardeşler yakın akraba kuzen konuları gündem olabilir. Kısa seyahatler planlayabilirsiniz. Arabanıza dair ve trafikte olan bir takım durumlar karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURÇLARI

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjinizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz. 16 Nisan Cumartesi günü dolunay ile birlikte maddi konularda hareket zamanı, kazanımlarınız ve finansal konularda düzenleme vakti. Elinize geçen paraları iyi değerlendirin ve yatırım yapın.

TERAZİ BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacaktır. Kariyer getirileri ve beklediğiniz bir terfi belki. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Sosyal çevre ilişkilerinde de hareketli dönemler olabilir. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte sahneye çıkma zamanı ve kendiniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni projeleriniz ve geleceğe dair bir takım adımlar atabilirsiniz.

AKREP BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gel gitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte bilinçaltı konuları gizli kapaklı birtakım durumlar ortaya çıkabileceği gibi sağlık konularında da kontrollerinizi yaptırmalısınız. Meditasyon dua ve size iyi gelen ne ise yapabilirsiniz.

YAY BURÇLARI

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız.

16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte sosyal çevreniz ve arkadaşlık dostluk adına gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çevrenizde değişmesi gereken ve yenilenmeniz gereken dostluklar da olabilir.

OĞLAK BURÇLARI

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak bir takım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. İkili ilişkiler aşk konularında ise daha dikkatli olmanız gerekebilir. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte toplum önü statü kariyeriniz ve kariyer getirileri ile birlikte yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz.

KOVA BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte Yurtdışı bağlantılı işler ticaret ve eğitim hayatınıza dair bir takım durumlar gelişmeler olabilir. Hukuksal konularınız var ise gelişmelere hazır olun.

BALIK BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. 16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte ortaklı işlerde finans konularında ve sağlık konuları ile ilgili süreçleriniz olabilir. Tamamlanma enerjileri taşıyan dolunay ile birlikte sağlık konularına da dikkat etmelisiniz.