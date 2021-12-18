Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

İlişkilerde sınav zamanı

Venüs gerilemesi 19 Aralık günü başlıyor. 29 Ocak gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde çeşitli sınavlardan geçeceğiz. Hem aşk hayatında, hem de sosyal ilişkilerde dengeli olmamız gerekiyor.

Beklenen Venüs gerilemesi 19 Aralık günü başlıyor. Oğlak burcunda geri gidecek olan Venüs 29 Ocak gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde bizleri çeşitli sınavlardan geçirecek. Hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerinizde dengeli olmanız gerekiyor. Her şeyden önce kendinizi sevin, kendinizle olan ilişkinize yatırım yapın. Kusurlarınızı kabul edin. Gereksiz estetik müdahalelerde bulunmayın.

GERÇEKÇİ OLUNMALI

İlişkilerinizde gerçekçi olun. Olmayacak duaya âmin demeyin. Bitmesi gereken ilişkiler bırakın bitsin. İlişkilerinizin sorumluluğunu alın. Hayat bir tatil köyü değil. Dengeli ve kalıcı ilişkiler kurmak için elinizi taşın altına koyun. Karşı taraf bunu yapmıyorsa, bırakın gitsin. Kalan sağlar sizindir. Geriye kalanlar "Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz." 20 Aralık günü Güneş ile Jüpiter ve Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Haftanın en şanslı gününde hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Olaylara geniş perspektiften bakabilir, farkındalığınızı güçlendirebilirsiniz. Gerçekleri idrak etmeniz mümkün olacak. Umutla ve hevesle kendinizi gerçekleştirebilirsiniz. 23 Aralık günü ortalama Ay düğümleri burç değiştirecekler. Gerçek Ay düğümleri ise Ocak ayında burç değiştirecek. Kuzey düğüm boğa, güney düğüm akrep burcundaki yolculuğuna yaklaşık bir buçuk yıl devam edecek. Haritanızda akrep burcunun bulunduğu evin konularında karmaşa, kayıp ve sizi geçmişte vuku bulmuş olaylarla ilgili olarak yeniden test eden durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Boğa burcunun bulunduğu evle ilgili olarak da kadere ilişkin olumlu durumlar, fırsatlar ile karşı karşıya geleceksiniz.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİN

24 Aralık günü Satürn ile Uranüs arasındaki kare açı 2021 yılında üçüncü kez olmak üzere gerçekleşecek. Dünyada isyanlar, protestolar ve şiddet olayları gündeme gelebilir. Eski sisteme inananlar ile yeni sistemin taraftarları arasında gerilim yükselebilir. Dünyanın düzenini ve mevcut yapısını sarsacak olaylar gündeme gelebilir. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmayı bilenler bu krizi fırsata çevirebilirler. Dünyada ve özel hayatımızda enerjinin yoğun ve hızlı akacağı bu haftada dengenizi koruyun.

KOÇ BURÇLARI



Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Aile, yuva konuları ile ilgili gündemleriniz de bu hafta sizi meşgul edebilir.

BOĞA BURÇLARI

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacak. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alışverişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın, hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda eşiniz ya da sevgilinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman.

İKİZLER BURÇLARI

Farklı şeyler öğrenmek, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamdaki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli, gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacak. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi, ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzdan daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz kendinizi. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURÇLARI

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.

ASLAN BURÇLARI

Sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon, dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Kendinize zaman ayırma ve birincil motivasyonlarınızın önemli olduğu bir haftadasınız.

BAŞAK BURÇLARI

Kariyerinizle ilgili çalışmalar yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjinizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz.

TERAZİ BURÇLARI

Parasal konular ön planda olacak. Kariyer getirileri ve beklediğiniz bir terfi belki. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız.

AKREP BURÇLARI

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir.

YAY BURÇLARI

Eşiniz ya da sevgilinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacak. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşabilir. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacak. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız.

OĞLAK BURÇLARI

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak bir takım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. İkili ilişkiler aşk konularında ise daha dikkatli olmanız gerekebilir.

KOVA BURÇLARI

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya sevgilinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

BALIK BURÇLARI

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.