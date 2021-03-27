Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

YAY'da hareket KOÇ'ta değişim zamanı başladı

Olayların hızlı akmaya başlayacağı bir hafta bizleri bekliyor. Hayatınızda önemli başlangıçlar ve girişimler söz konusu olabilir. Özellikle Yay ve Koç Burçları kadersel bir değişimin eşiğinde diyebiliriz.

28 Mart günü terazi burcundaki dolunaya Mars Kuzey Düğüm Kavuşumu eşlik edecek. Hayatınızda önemli başlangıçlar ve girişimler söz konusu olabilir. Tanışacağınız kişiler yeni hedefler belirmenize aracı olabilirler. Kendinizi daha cesur ve girişken hissedebilirsiniz. İlişkilerle ilgili ani başlangıçlar ani bitişler gündeme gelebilir. Daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekler su yüzüne çıkabilir. Dünyada kadınların ve sanatçıların liderlik ettiği protestolar yine yaşanabilir. Vaka sayısındaki artış devam edebilir. Para piyasalarında çalkantılar olabilir.

DİLEKLER TUTULMALI

30 Mart günü Merkür ile Neptün kavuşacak. Olumlu açıdan hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sayesinde müthiş fikirler üretebilirsiniz. Dilek tutmak, dua etmek için ideal bir günde olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçek kılacak gelişmeler yaşanabilir. Olumsuz açıdan gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Daha sonradan pişman olacağınız kararlar alabilirsiniz. Dünyada ticaret, ulaşım, eğitim ve sosyal medya ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Denizlerde kazalar yaşanabilir. Liderler daha sonradan pişman olacakları kararlar alabilirler. 30 Mart günü aynı zamanda Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde makul hareket etmeniz mümkün olacak. Seçici, gerçekçi ve kararlı tutumlarınız size avantaj getirebilir. Kalıcı ilişkilerin içine girebilirsiniz.

YAPILANMA SÜRECİ

1 Nisan Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda bir yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Seçimleriniz size daha fazla istikrar ve statü getirebilir. Düzeninizi kurarak başarıya giden bir yola girebilirsiniz. 2 Nisan günü Venüs ile Ay Düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Aynı gün Merkür ile Plüton arasında da olumlu etkileşim gündeme gelecek. İlişkilerinizde kadersel gelişmeler ön planda olacak. Karşılaşacağınız kişiler yepyeni bir yön çizmenize aracı olabilirler. Kendinizi şanslı ve mutlu hissedebilirsiniz. Karar alırken derinlemesine araştırma yapabilirsiniz. Böylece hayatınızda arzu ettiğiniz değişim ortaya çıkabilir. Bu çok sayıda seçeneği içinde barındıran haftada doğru olanı seçmenizi diliyorum.

KOÇ

Olumlu ve güzel etkiler var. İkili ilişkilerinizden sınanma ve gözden geçirme zamanları devam ediyor. Güneş Venüs sizin burcunuzda ve güzel etkiler devam ediyor. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler, kısa seyahatler gündeme gelebilir ve kardeşler ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Dış görünüşü değiştirmek ve kendinize zaman ayırmak için güzel etkiler var. Alınan bazı kararlar, atılan adımlar ve konuşmalarınıza dikkat edin. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. Kadersel döngüleri yaşama zamanı. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz.

BOĞA

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız. Güneş in Boğa burcuna geçiş zamanına kadar gözlemde kalın. Enerjinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yararlanmalısınız.

İKİZLER;

İkili ilişkiler, keyif, mutluluk, huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kadersel ve olumlu döngüler yaşamaya başladınız. Kendin karalarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz.

YENGEÇ

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan yengeç burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Her şey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen bir takım olaylar var ise gözlemde kalın. Bir takım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişimler var değerlendirin.

ASLAN

Yakınlarınız kuzenleriniz arkadaşlarınız gibi konular gündemde. Birlikte hareket etmek ve onlara yardımcı olmak adına bazı işlemler yapmış olabilirsiniz. Kısa seyahatler yolculuk arabanız ile ilgili gelişimler de gündeminiz olabilir. Finansal kaynaklar ve ödeme konusunda atladığınız durumlar var ise dikkatli olun atlamayın. Aşk hobiler cinsellik alanında da güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlara paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. Geleceğe dair planlar yapmanız gereken işlemler ve ötelediğiniz bazı durumlar var ise bu konularda harekete geçme zamanı. Network ağınızı genişleterek iş yapma durumlarınız söz konusu. Bu zamanları iyi değerlendirin.

BAŞAK

Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları, kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aşk, cinsellik, çocuklar yani üretme alanında dair her noktada sizin gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir.

TERAZİ

Gönlünüzün istediği gibi hareket etmek ve eğlenebileceğiniz adımlar atmak isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla son derece ahenk içerisinde olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Her şeyin daha hoş ve heyecan verici olmasını arzu edecek ve bunun için çaba sarf edeceksiniz. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengelerin karmaşıklık göstermemesi için elinizden geleni yapmaya çalışın. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelecek olsa da sizin istediğiniz gibi olacak. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İlişkiler konusunda denge zamanı. Parasal konularda bazı durumlar aktive olabilir ve harcamalarınızı gözden geçirin gözden geçirebilirsiniz.

AKREP

Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın. Maddi anlamda sabırlı olmanız gereken zamanlardan geçtiniz önünüze bazı fırsatlar geldi ve değerlendiremediğinizi düşünüyor iseniz biraz daha bekleyin ve sabırlı olun. Arkanızdan çevrilen bazı işler olduğunu bazı gerçeklerin sizden gizlendiğini ve önünüze gelen durumlar konusunda da farkındalıklarınızın artacağı bir dönem. Kendinize dönüp farkında olma ve enerjinizi yükseltme zamanı.

YAY

Bu hafta sizin için içsel alemlere dönüş ve ruhsal olarak kendinizi biraz dinleme zamanı. Sosyal statünüz, arkadaşlarınız ve buna bağlı olarak ruh halinizde bazı değişimler olabilir. Olumlu sonuçlar almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. İletişim gücünüz, birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir haftadasınız. İş ve kariyer hayatınızda gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bırakın, mevcut şartlar devam etsin. İstediklerinize ulaşabileceğiniz zamanlar yakın. Parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız.

OĞLAK

Aile, kariyer, toplumsal statü, arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu. Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekineceksiniz. Kendinizi baskı altına alınmış hissetme ihtimaliniz var. Fırsatlar konusunda daha kontrollü ve tutarlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken dönemler. İş ve kariyer mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Fırsatları doğru anlamda değerlendirmenin yollarını aramalısınız. Doğru olana odaklanmanız gereken zamanlar.

KOVA

Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim hayatınız ve ticaret bağlantılı konular gündeminiz. Güzel zamanlardan geçiyorsunuz, fırsatları kaçırmayın. Toplumsal statünüzde değişim olabilir, yeni kararlar alabilir ve kariyer adına yeni adımlar atabilirsiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK

Ortaklı işler, banka kredi alacak verecek dengesi ve yatırımlarınız ön planda. Bu dönemler güzel ve kalıcı projeler başlatma zamanları diyebiliriz. Değerlendirin. Akademik bir çalışma veya başlatılacak olan bir eğitim var ise fırsatları kaçırmayın bunlar sizin kariyeriniz ve toplum önündeki statünüzü etkileyecek durumlar. Spritüel bazı konular belki astrolojiye ilgi duymak ve bu konuda kendiniz için yeni adımlar dahi atabilirsiniz.