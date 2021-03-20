Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları

İkizler fevri Oğlak bencil davranabilir

Oldukça dinamik bir hafta bizleri bekliyor. 20 Mart günü Güneş'in Koç Burcu'na geçmesinin ardından 21 Mart günü Venüs de Koç Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ikili ve sosyal ilişkilerde tansiyon artıyor. İnsanlar daha fevri ve bencil bir tutum içine girebilirler. Bundan dolayı ilişkiler zarar görebilir. Öfke patlamaları, tartışmalar ve şiddet gündeme gelebilir. Hızla başlayan ilişkiler hızla bitebilir. Karşı tarafın haklarına daha duyarlı olmanız ve makul kararlar almanız gerekiyor. Olumlu açıdan bakıldığında ise, ilişkiyi başlatmak konusunda daha cesur hareket edebilirsiniz. İlişkide daha sıcakkanlı ve dürüst bir tutum içinde olabilirsiniz.



SERT RÜZGARLAR ESECEK

Dünyada ise; kadınların önderlik ettiği protestolar ve isyanlar gündeme gelebilir. Diplomatik ilişkilerde sert rüzgarlar esebilir. Sanatçılar haklarını savunmak için harekete geçebilirler. 22 Mart günü Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim. Aklınıza dahiyane fikirler gelebilir. Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Olaylara geniş perspektiften bakabilir, sağduyulu hareket edebilirsiniz. Aynı gün Mars ile Satürn arasında da olumlu etkileşim olduğu için, yepyeni projelere imza atabilir, hedeflerinize yönelik harekete geçebilirsiniz. Attığınız adımlar istikrarlı bir şekilde sizi hedefe ulaştırabilir. Rakiplerinizi soğukkanlılıkla hareket ederek geçebilirsiniz. Dünyada bilim ve teknoloji ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Yeni projelerin temelleri atılabilir.

ŞİFA ÇALIŞMALARI YAPIN

24 Mart günü Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim olduğu için, ani kararlardan kaçınmanız gerekiyor. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Fevri ve saldırgan bir tutum içinde olmamalısınız. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duymalı. Dünyada ise; olumsuz hava koşulları ve kazalar gündeme gelebilir. 25 Mart günü Merkür ay düğümleri ile olumsuz etkileşimde olduğu için, kadersel iletişim krizleri gündeme gelebilir. Liderler talihsiz açıklamalar yapabilir. 26 Mart günü Güneş ile Venüs kavuşacak. Bu özel günde sevgi, aşk, doğa, sanat temaları ön plana çıkacak. Bunlara yönelik şifa çalışmalar yapabilirsiniz.

KOÇ

Güneş ve Venüs sizin burcunuza yerleşim yapıyor. Ne istiyorsanız kararlarınıza kanalize olun. Harekete geçme enerjisi içerisinde olacağınız bir zaman başlıyor. Bu hafta kardeşler yakın akrabalar eğitim hayatınız ile birlikte aşk, çalışma hayatınız günlük rutinleriniz daha ön planda olmaya başlayacak. Çalışma hayatı ve aşkınız arasında kalmış ve kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

28 Mart'ta karşıt burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte eski sayfaları kapatıp yeni sayfaları açma zamanı diyebiliriz. Yeni ilişki yeni aşk yada ortaklı işlerde dikkatli adımlar ve kararlar zamanı diyebiliriz. Sert bir dolunay değil ama dikkatli olmanızda fayda var. Krizler yaşamamak adına sakin kalın ve kararlarınıza dikkat edin.

BOĞA

Bu haftaya rahat bir enerji ile başlıyorsunuz. Kuzenler yakın arkadaşlardan destek alacağınız bir zaman dilimi finansal konularda temkinli hareket etmekte fayda var.Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. İlişkiler beklentiniz ve belki de arkanızdan çevrilen işleri fark etme zamanı diyebiliriz. Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile birlikte sizin de 12. evinizde olacak ve ruhsal olarak içe çekilme belki meditasyon yapma ve kendi kendinize şifalandırma zamanı. Terazi Burcunda olacak dolunay ile birlikte çalışma arkadaşlarınız. Arkanızdan çevrilen işlerin ortaya çıkması gibi durumların ortaya çıkması mümkün. Kararlarınızı iyi alacağınız ve yeniden harekete geçip başarılar elde edeceğiniz bir zaman . Sağlık ile ilgili dikkat edin. Kendizi çok yormayın. Günlük rutinler de değişim olabilir.

İKİZLER

Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile birlikte Bu hafta kariyer gelecek hedefleriniz konusunda kendinizi sıkışmış hissetmeniz mümkün. Başlatma enerjileri içerisinde olup bir taraftan da ne istediğinize karar vermelisiniz. Finansal durumunuz kendi kazanımlarınız da ön planda. Yakın akraba kuzenler belki kısa bir yolculuk. Yolculuk öncesi arabanızın kontrollerini ihmal etmeyin. Aile ile birlikte ev emlak konularında destek alabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz. Terazi Burcu'nda olacak Dolunay ile birlikte aşk, sevgi, cinsellik sanatsal alanlarınız gibi konular hakkında bir tamamlanma bitirme ve bakış açınızı değiştirme ihtimali olabilecek. Kendi isteklerinize odaklanın ve ikili ilişkilerde dikkatli olun ve ne istediğinize karar verin.

YENGEÇ

Duygular, aile konuları ve yapmaktan keyif aldığınız ne var ise bu hafta ilgilenme zamanı. Güneş'in koç burcuna geçişi ile birlikte toplumsal statü kazanımlarınız ön planda olmak istediğiniz gibi konularda başlatma enerjiniz olabilir. Gökyüzü sizi destekliyor. İş başvurusu veya başvuru sonucu için Cuma gününü değerlendirin. Finansal konularda temkin geleceği görmek ve adımlarınızı bu doğrultuda atmak sizin faydanıza olacaktır. Duygusal anlamda ise bir boşlukta olma içe çekilme ve dengeli olma zamanı. Terazi Burcu'nda olacak dolunay ile birlikte ev aile hayatında denge diyor size. Evinizde bir değişim, taşınmak veya kısa seyahat yapabilirsiniz. Keyifli bir hafta değerlendirin.

ASLAN

Sakin, içe dönük ve kendiniz ile kalmayı isteyeceğiniz bir zaman dilimi. Finansal konular gelecek hedefler aile konuları gündem Bu hafta harcamalara dikkat edin. Güneş'in koç burcuna geçişi ile birlikte yurtdışı bağlantılı işler, akademik kariyer yeni eğitimlere başlamak uzak akraba konularınızda gündemler olabilir. Yer değişimi uzaklara taşınma gibi durumlar yaşanabilir. Terazi burcunda olacak dolunay ile birlikte yakın cevre akraba ,hayallerimiz ve yakın vadeli planlar konusunda harekete geçme zamanı olabilir.Hayatın sizi bir yöne doğru çektiğini göreceksiniz.

BAŞAK

Sosyal çevre, arkadaşlar ile haftaya başlayabilir sonrasında ikili ilişkiler, kariyer, rekabet alanlarınız alanında durumların önünüze gelme zamanı. Hafta içi içsel olarak kendinizi biraz yalnız hissetmek, meditasyon yapmak ve ruhunuza iyi gelecek işler ile ilgilenebilirsiniz. Güneş'in Koç burcuna geçişi ile birlikte ortaklı işler, belki sağlık hakkında beklediğiniz durumlar, alacak verecek dengesi ve nafaka konuları gündem olabilir.28 Mart'ta terzi burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizin kendi kazanımlar alanınızda. Dolunay ile birlikte para akışı para dengesi ve finasal durumlarda sonlanma enerjileri içerebilir. Bu dönemi sakin atlatmaya bakın lütfen ani kararlar vermeyin. Gelecek sizin için güzel görünümde

TERAZİ

Güneş'in Koç Burcu'na geçmesi ile birlikte ikili ilişkiler başlaması gereken ortaklı işler karar alma ve başlatma enerjiniz olacak. İlişkinizde iyi gitmeyen veya pürüzlü olan durumlar var ise net olma zamanı olabilir. Kariyer hayatınız önemli olacak bu hafta. Fazla işler ile meşgul olabilirsiniz. Sağlık konusuna dikkat edin.Bu hafta arkadaşlarınızdan destek alabilir hoş vakit geçirebilir veya birlikte seyahat planı yapabilirsiniz. Bu hafta aşk başlaması veya mevcut bir ilişkiniz var ise karar aşaması olabilir. Burcunuzda oacak dounay ile birlikte kendiniz daha iyi hissedeceğiniz bir şeylere başlamak yada başlatmak enerjilerinizin yoğun olacağı zamanlar diyebiliriz.Bu hafta ilişkilerde denge zamanı.

AKREP

Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile birlikte çalışma hayatınız günlük rutinleriniz ve sağlığınız ile ilgili konularda hareket zamanı. Ortaklı işleriniz alacak verecek dengesi ve hukuksal işlemleriniz olabilir. Bu hafta sıkıntı yaşadığınız konularda arkadaşlarınızdan destek almanız mümkün ve kariyer hayatınızda beklentiniz var ise güzel haberler duyabilirsiniz. Bu dönem sağlığınıza dikkat lütfen

Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte tetiklenecek olan 12. eviniz ile birlikte dengeli uyumlu olma zamanları arkanızdan çevrilen işler var ise önünüze çıkabilir. Aile bireylerinden birilerinin sağlığı ile alakalı ihmal edilen bir durum önünüze gelebilir. Bu dönemi biraz sakin ve anda kalarak değerlendirin lütfen.

YAY

Güneş'in Koç Burcu'nda olması ile birlikte aşk sevgi cinsellik hobileriniz kendinize ayıracağınız güzel zamanların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Partneriniz ile biraz sıkıntılar yaşanabilir. Akışta kalın ve zamana bırakın. Bu hafta sağlam ve kalıcı planlar yapma ve onları hayata geçirme durumları karşınıza gelebilir. Ev yuva konuları bir yerlere gitme ve uzaklaşma enerjileri barındırıyor. Ortaklı işlerde biraz temkin. Eğitim konularında kararlar çıkabilir. Terazi'de gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte sosyal statünüz arkadaşlık ilişkileriniz ve karar vermekte zorluk yaşadığınız durumlar önünüze gelebilir. Bu dönem destek alın lütfen. Değerlendirilecek zamanlar geliyor top sizde sevgili yaylar.

OĞLAK

Güneş'in Koç Burcu'na geçişi ile birlikte aile konularınız evde yapılacak olan değişimler belki kısa bir gezi veya evde tadilat için kendinizde harika bir enerji bulabilirsiniz. Bu haftanın diğer önemli konuları sağlık günlük rutinler ve çalışma hayatınız ile ilgili kararlar aşamasında olacak. Aileden bir kişinin ihmal edilen sağlık durumu var ise kontrol zamanı. İkili ilişkilerde gergin olmayın ve karşınızdaki insanı dinleyin. Birbirinizi yanlış anlama olabilir. Geçmişte yaşanan bazı durumlar oldu ise önünüze gelebilir ve bu durumu nokta koymak durumunda kalabilirsiniz. Terazi dolunayı ile birlikte Kariyer toplum önü statü beklediğiniz bir terfi veya maaş zammı ile ilgili gündemler olabilir ve sizi mutlu eden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mesleki değişim yapmak isteyebilir aile arasında kalabilirsiniz.

KOVA

Güneş'in Koç Burcu'na geçişi ile birlikte kardeşler kuzenler yakın akraba ve eğitim konuları gündem olabilir. Ortaklı işlerde finansal konularda ve sağlık alanında birtakım durumlar söz konusu. Odağınızı borçlarınıza yöneltin. Alacak verecek ne var ise dengeleyin ve parasal konular ile ilgili işlemleriniz bitirin. Eskiden gelen ve halen devam eden maddi sorunlardan kurtulmanın tam zamanı. Size tavsiyemiz almak istediklerinizi bu maddi rahatlık gelse de almayın biraz Ailenizde size çok yakın birinden bu dönemde uzak kalma ihtimaliniz var. Hayat bazen ayrılıklar getirebilir. Her şey güzel olacak çok fazla üzülmemeye gayret edin. Ailenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Spor yapın ve kendinize zaman ayırın. Terazi burcunda yaşanacak dolunay ile birlikte ortaklı işler alacak verecek ve banka işlemleri ile alakalı sonlanma enerjileri aktif olacak. Bu hayatın gereğidir. Kendinizi üzmeyin ve akışta kalın. Unutmayın Kötü gibi görünen bazı durumlar hayatınızın yönünü değiştirebilir ve size üzüntü yerine mutluluk getirir.

BALIK

Güneş'in Balık Burcu'na geçişi ile birlikte finans kendi maddi kazanımlarınız ve yeni projeleriniz konusunda hareket ve başlatma enerjileri içerisinde olacaksınız. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Terazi Burcu'nda yaşanacak Dolunay ile birlikte ikili ilişkiler konusunda kafanızda olan ve bitmesi yada kararsız kaldığınız ne var ise tamamlanma sürecinde olacaksınız.