Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 11 Haziran

İLİŞKİLER BİTİP YENİ AŞKLAR ÇIKABİLİR

12 Haziran günü Venüs ile Uranüs kavuşuyor. Hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Mevcut ilişki biterken yeni bir ilişki gündeme gelebilir.



Astrolojik açıdan önemli bir haftaya giriyoruz. 11 Haziran günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Olayları derinlemesine analiz edebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda değişim yaratma arzunuz yüksek olacak. 12 Haziran günü Venüs ile Uranüs kavuşuyor. Hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Mevcut ilişki biterken yeni bir ilişki gündeme gelebilir. İlişkilerinizde gerçekleri farkına varabilirsiniz.

ŞAŞIRTICI GELİŞMELER

Özgürleşme ve bireyselleşme ihtiyacınız güçlü olabilir. Konfor alanınızdan çıkıp yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Dünyada diplomatik ilişkilerle ilgili skandallar gündeme gelebilir. Para piyasalarında beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeler olabilir. 13 Haziran günü Merkür İkizler burcuna geçecek. 5 Temmuz gününe kadar iletişim süreçlerinde avantajlı olacaksınız. Kararlarınızı uygulamaya geçebilirsiniz, yeni bir eğitime başlamanız veya yeni bir sözleşmeye imza atmanız mümkün olabilir. Hayatınızdaki sorunları pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Seyahatlere çıkabilirsiniz. 14 Haziran günü Yay burcunda Süper Dolunay gerçekleşecek. Ay dünyaya en yakın pozisyonunda olacak. Gökyüzünde t-kare açı kalıbının odak noktasında Neptün yerleşecek. Bu dolunayın etkileri çok güçlü olacak. Dünyada inançlar, dini yerler, hak, adalet, hukuk konularında radikal gelişmeler olabilir. Kimyasallar, gazlar, denizler ve sular ile ilgili kazalar gündeme gelebilir.

GERÇEKÇİ OLUNMALI

Bireysel açıdan kibirden uzak durun. Fevri olmayın. Aşırı risk almayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Dediğim dedik olmayın. 16 Haziran günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim, Güneş ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Gerçeklerle bağınızı koparmayın. Sorumlulukları etkin bir şekilde taşıyın. Sınırlarınızı ve hedeflerinizi doğru belirleyin. Alma verme dengesini koruyun. Aksi halde karmaşaya düşebilirsiniz. Bu zorlayıcı haftada iyi şans sizden yana olsun.

KOÇ;

İçinizden bir ses sizi yolculuklara çekebilir. Günlük rutinlerinizin dışına çıkmak ve olduğunuz yerden uzaklaşmak isteğiniz olacaktır. Bunun için farklı fikirler sizi heyecanlandıracak. Bunun dışında kariyerinizle ilgili daha fazla göz önünde olacaksınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde empati özelliğinizin fazla olacağını gözlemleyebilirsiniz. Daha uyumlu bir işleyiş söz konusu. Grup çalışmaları gerektiren oluşumlarınız mevcut ise bu çalışmalar içinde kendinizi çok verimli hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde daha canlı ve enerjik görüneceksiniz. İsteklerinizi ve duygularınızı daha kolay ve doğrudan ifade edeceksiniz. Yenilik yapmak istediğiniz konularda daha hazır hissedecek ve harekete geçme isteğiniz olacaktır. Bu enerjiye uyumlanmak adına bu süreçte hareketli olmak birtakım başlangıçlar yapmak kişisel bazda fayda sağlayabilir. 14 Haziran Salı günü yay burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte ticaret ve yurtdışı bağlantılı ilerinizde gelişmeler olabilir.Hukuksal işlemleri olan Koç burçları için bir tamamlanma zamanı diyebiliriz.

BOĞA

Eşiniz ya da partnerinizle birlikte farklı fikirlerin bol olduğu sohbetler edebilirsiniz. Birlikte farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. İlişkinize yeni heyecanlar katmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduklarınıza karşı daha sahiplenici bir tavır içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bulacaksınız. Her işin bir sırrı olduğuna inanarak, daha pozitif yönde düşüneceksiniz. Dini duygularımız, adalet, hak anlayışınız artacaktır. Gündeminizde hukuksal konular var ise bu konulara daha yoğunluk verebilirsiniz. Zihninizde yolculuklar ile ilgili istekler oluşacaktır. Seyahat edemeseniz bile düşüncesi bile sizi mental olarak rahatlatacaktır. Kariyeriniz ile ilgili daha özgürlükçü bir yapıda değişik fikirlerle göz önünde olacaksınız. İşinize dört elle sarılacak ve daha verimli bir çalışma potansiyeli sağlayacaksınız. 14 Haziran Salı günü yay burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte banka kredi alacak verecek nafaka ve miras konularında gündeminiz olabilir. Oklut konular hakkında da gelişmeler veya yeni bir eğitim başlangıcı olabilir.

İKİZLER

Günlük rutinleriniz ile ilgili değişimler söz konusu olabilir. Olağan dışı bir düzen isteğiniz olacaktır. Evinizde değişiklik yapmak, farklı dekor objeleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eşiniz ya da partneriniz ile duygusal açıdan yoğun bir dönemdesiniz. Duygusal bağlamda birbirinize karşı çok verimli olacaksınız. Duygularınızda ani iniş çıkışlar olmasına karşın sözlerinize dikkat etmelisiniz. Fazla eleştirisel davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Aklınızda kalmış emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren konuları var ise bu konuları tekrar gündeme getirebilir ve emin olma arzusunda olabilirsiniz. Bu durum sizi ruhsal açıdan negatif etkileyecektir. Bu nedenle akışta ve sakin kalmalısınız. Düşündüğünüz bir seyahat planınız var ise bu konuya daha eğilim gösterebilir ve bir ana önce planınızı gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. 14 Haziran Salı günü yay burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte ikili ilişkiler konusunda karar zamanı. Size iyi gelmeyen durumlar var ise çok iyi düşünmenizi tavsiye ederim.

YENGEÇ;

İçselleşmek ve dışa dönmek ile ilgili gel gitler yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi şüpheye düşürecek farklı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bu süreçte zihninizi geçmişten arındırmalı ve an da kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir eğitim ile ilgili gündeminiz var ise bu alanlara yönelmek size duygusal olarak daha iyi hissettirecektir. Kariyeriniz ile ilgili her zamankinden farklı daha yoğun bir gündeminiz olabilir. Farklı fikirler ortaya koyarak çalışma arkadaşlarınızı ve üstlerinizi şaşırtabilirsiniz. Duygusal bağlamda bu kişiler ile kendinizi daha yakın hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinizle daha duygusal ve verimli sohbetler edeceksinizdir. Dolunay ile birlikte çalışma hayatınıza dair sonlanma veya yeni başlangıç zamanı olabileceği gibi sağlık konularına da dikkat etmelisiniz.

ASLAN

Duygusal olarak coşkulu bir haftadasınız. Bulunduğunuz her ortamı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklarla ilgilenmek, onlarla farklı aktiviteler yapmak duygusal bağlamda size iyi gelecek. İlgilendiğiniz hobileriniz veya el becerileriniz var ise bu dönemde farklı marjinal fikirlerle yaratıcılığınız ön planda. Bu aktiviteleriniz ile ilgili başlatmak istediğiniz bir girişim düşünceniz var ise uygun zamandasınız. Aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çalışma koşullarınızda da yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla duygusal anlamda biraz gel git söz konusu olabilir. Huzursuz olabilirsiniz. Fazla detaycı olmak yerine var olan düzende devam etmenizi öneririm. Ayrıca daha titiz ve hijyen takıntınız olabilir. Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde aşırı sahiplenici ve kıskanç tavırlar sergilemeniz olası. Düşünmeden tepki vermemeniz sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra bu dönemde sağlığınız ile ilgili daha dikkatli davranmalısınız. Var olan sağlık kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Dolunay ile birlikte aşk hobiler ve hayata bakış açınızın değişeceği bir döngü olabilir. Çocuklarınızın hayatına dair gelişmelerinde yaşanacağı bu süreç size iyi gelecektir.

BAŞAK

Sahip olduklarınıza ve ailenize karşı daha özgürlükçü bir şekilde yaklaşacaksınız. Aile bağlarınızı duygusal anlamda daha da güçlendirecek onlarla birlikte vakit geçirmek adına farklı planlar yapacaksınız. Evinizde kalmak ve ev içinde farklı değişikler yapma fikriniz olabilir. Aşk hayatınızda partnerinizle değişik fikirleri paylaşabilir ve duygusal açıdan daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu hafta olduğunuzdan daha detaycı davranabilir ve alınganlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle sabırsız ve aceleci davranarak çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Bunun olmaması için olabildiğince sakin kalmalı fevri olmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız ile duygusal anlamda huzursuz hissedebilirsiniz. Bu sizi duygusal açıdan negatif etkileyebilir. Bu süreci kitap okuyarak ya da var olan hobilerinizle daha rahat geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Dolunay ile birlikte Aile yuva konuları gündem olurken evinizde değişim ve yenilik yapabilirsiniz.Taşınma veya bir gayrimenkul var ise gündeme gelebilir.

TERAZİ

Yakın akrabalarınız, komşularınız ve kardeşleriniz ile duygusal yakınlığınız artacaktır. Onlarla bir araya gelerek verimli bilgi alış verişinin çok olduğu sohbetler yapabilirsiniz. Hem mantığınızın hem de duygusallığınızın dengede olduğu bir süreçtesiniz. Yakınlarınızla kısa seyahat planları yapabilirsiniz. Aile olarak bağlarınızın kuvvetlendiği bu süreçte farklı gelecek planları yapabilir ve bunlarla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni fikirler sizi heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda partnerinizle romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Uzun zamandır aranızda soğukluk söz konusu ise daha sıcak zamanlar yaşayacaksınız. İlişkinize bir şans daha verebilirsiniz. Hobileriniz ile ilgili verimli bir hafta. El becerilerinizi hayata geçirmek ve bunlardan bir gelir sağlamak için de uygun bir zaman. Çünkü harekete geçme enerjiniz yüksek olacak. Dolunay ile birlikte yakın akraba kuzen ve kardeş ilişkilerine dikkat çeken bir zaman dilimi. Trafikte dikkat olmalı ve aracınıza ait kontrolleri ihmal etmemelisiniz.

AKREP

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Dolunay ile birlikte finans kazanımlarınız ve geleceğe dair planlarınız gündemde. Harcamalarınıza dikkat edin ihtiyacınız olmayan şeyelere harcama yapmayın.

YAY

Farklı şeyler öğrenme, farklı konularda bilgi edinmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinizde gelişime açık bir haftadasınız. Duygusal bağlamda ki hassasiyetinizi mantığınızla dengeleyebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeli gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Yakın çevreniz ile iletişiminiz hızlanacaktır. Sık sık bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çevrenizdekilere daha net ifade edebileceğiniz gibi ani çıkışlarınıza da dikkat etmelisiniz. Çünkü olduğunuzda daha hareketli ve sabırsız hissedeceksiniz. Kısa seyahat planları yapabilir ve aniden yolculuklara çıkabilirsiniz. Eğitim ile ilgili gündemleriniz var ise bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. Dolunay ile birlikte kişisel olarak değişim zamanı diyecek. Kendinizin farkına varmanız gereken bir zaman dilimi olacağını iletmekte fayda var. Harekete geçin

OĞLAK

Kendinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Hayatın olağan akışının dışında kalarak dinlenmeyi, inzivaya çekilmeyi tercih edebilirsiniz. Bu süreçte kişisel gelişiminiz ile ilgili kitaplar okuyabilir, bilgi dağarcığınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan yoğun hissedeceğiniz bu süreçte rüyalarınız da haberci rüyalar niteliğinde olabilir. Rüyalarınızı not edin. Meditasyon, dua, yoga gibi aktivitelerle kendinize ödül verin ruhunuzun buna ihtiyacı var. Çevrenizdeki insanlara duygusal tarafınızdan çok mantıklı yanınızı gösterebilir, farklı sohbet konuları ile onları şaşırtabilirsiniz. Kazançlarınız ile ilgili yeni girişimler, yeni yatırımlar söz konusu olabilir. Aceleci davranmadan detaylı düşünerek hamlelerinizi yapmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Dolunay ile birlikte meditasyon ve içsel yolculuk olarak iyi bir süreç olabilir. Kendinize zaman ayırın ve içinize dönün.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR;

Hafta sosyal çevrenizde beklenmedik sohbetler ve tanışmalar söz konusu olabilir. Grup çalışmalarına katılabilir, farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta ben bilirim diyerek etrafınızdakileri kırmamanız yönünde. Aynı zamanda arkadaşlarınızı her zamankinden daha fazla sahiplenici bir tavırda olabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız ile daha fazla bir arada olmak isteyebilir, uzun zamandır görüşmediklerinizi görmek isteyebilir, hatta küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu yoğunlukta kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi ihmal etmeyin, ruhunuzu besleyin. Meditasyon dua, yoga gibi çalışmalar size iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra su kenarlarına gitmek, içsel dengenizi sağlamak için yapabileceğiniz en güzel aktivite. Kendinize ve çevrenize karşı duygu durumlarınızı dengelemeli ani parlamalardan uzak durmalısınız. Dolunay ile birlikte sosyal çevrede hareket zamanı. Değişim olabilir ve bu değişim size iyi gelecektir.

BALIK

Kariyerinizle alakalı grup çalışmaları yapabilir, yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu hafta kendinizi daha yoğun bir çalışma içinde hissedebilirsiniz. Kariyeriniz de yaptığınız iş ile ilgili daha fazla bilgi edinme arzunuz olacaktır. Radikal çıkışlar ile insanları şaşırtabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz ile daha yakın ilişkiler içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelip daha çok fikir alışverişi yapacak ve duygusal bağlamda arkadaşlıklarınızı güçlendireceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ve sizi daha rahat daha güvende hissettirecek aktiviteler yapmak isteyeceksiniz. Duygusal olarak rahatlamış, huzurlu ve keyifli hissedebiliriz. Farklı lezzetler denemek isteyebilirsiniz, iştahınıza dikkat etmelisiniz. Alışveriş yapmak ya da doğada zaman geçirmek geçirilen zamanın kalitesini artıracaktır. Enerjiizi düşüren her şeyden uzak kalmak isteyeceksiniz. Dolunay ile birlikte Kariyer hayatınızda beklediğiniz bir değişim ve sonlanması gereken durumlar var ise hazır olun. Hayat size güzellikler sunacak.