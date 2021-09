Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 11 Eylül

ASLAN MUTLU, KOÇ AŞKA DÜŞÜYOR

17 Eylül günü Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Hayatı değiştirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Koç Burcu aşk ve ikili ilişkiler konusunda iletişim dilini daha yumuşak kullanacak ve sürpriz gelişmeler gündemine gelebilir. Aslan Burcu ise gönlünden geçenlerin gerçekleştiğine tanık olabilir.

14 Eylül günü Güneş ile Neptün arasında zorlayıcı etkileşim var. Yön belirlemek zor olabilir. Hedefleriniz konusunda daha gerçekçi olmalısınız. Kendinizi hayatın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Genel olarak unutkan, dalgın ve yorgun olabilirsiniz. Kandırılma konusunda temkinli olmalısınız. Gıda ya da ilaç gibi zehirlenmelere karşı dikkatli olun.

KARARSIZLIK OLABİLİR

15 Eylül günü Mars terazi burcuna geçecek. Bu burçta rahat yerleşimde olmadığı için bazı konularda önlem almak gerekiyor. Girişimlerinizde kararsızlık ve dengesizlik ortaya çıkabilir. Hedefleriniz konusunda daha kararlı ve azimli olmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun, stresi etkin yönetin. Rekabet içeren konularda dengeli olun. Öfkenizi de dengeli yönetmeye çalışın. İlişkilerinizde ben-biz dengesini kurun. İnsanların fikirlerini dinleyin, ama kendi isteklerinizi hiçe saymayın. 17 Eylül günü Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Hayatı değiştirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Sezgilerinizi dinleyin. Olayları derinlemesine araştırın. İlişkilerinizde paylaşımcı olun. Kendinizi daha güçlü ve yenilenmiş hissedebilirsiniz. Ancak aynı gün Venüs ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. İlişkilerde karşınıza çıkacak sınavlara hazırlıklı olun. Tamam mı, yoksa devam mı sorusu gündeme gelebilir. Yeterince olgunlaşmamış ilişkiler bitebilir. Kendinize karşı olan sevginizi sorgulayın. Kendinizi haksız yere eleştirmek yerine gerçekçi olun. Kendinizi hatalarınız ile beraber sevmeye çalışın.

SAKİN VE AKIŞTA OLUN

Dünyada liderlerin ve otorite figürlerinin bazı kararlarından vazgeçtiklerini veya fikir değiştirdiklerini görebiliriz. Yanıltıcı açıklamalar yapabilirler. Diplomatik ilişkiler önemli sınavlardan geçebilir.

12 Eylül civarında Merkür'ün gölgeli günleri başlıyor. Bundan dolayı bu hafta iletişim kurarken, karar alırken daha sakin ve akışta olmak gerekiyor.

KOÇ BURÇLARI

Uzun zamandır adım atmak istediğiniz konular hakkında karar zamanı. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Aktiviteler açısından kendinizi daha yoğun hissetmeye başlıyorsunuz. Yerinizde duramayacaksınız. Sürekli hareket halinde olabileceğiniz bir dönem. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan da bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. 11 Eylül tarihinde Venüs Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte ortaklı işlerde güzel zamanlar geliyor değerlendirin. Spritüal alanlara ilginiz artabilir ve kendinizi ortaya koyabilir, güzel birliktelikler yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI

Bu hafta disiplinli, iş bitirici, tazminat, nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Kadersel döngüler de yaşayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak, yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olanlar çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Bu aralar çok çalışıyor ve sağlığınızı ihmal ediyorsunuz. Biraz kendinize zaman ayırmalı ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Venüs Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte güzelliğinize biraz daha önem vereceğinizi ikili ilişkilerde harika birlikteliklerin olabileceği bir zaman diyor.

İKİZLER BURÇLARI

Olumlu güzel etkiler var. Çünkü gökyüzünde daha iyicil dengeler var. Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ve kardeşler ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnisiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte yanınıza çalışan kişiler ile güzel diyaloglar kurmak belki onlar için planlar yapmak eğiliminde olabilirsiniz

YENGEÇ BURÇLARI

Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın. İlişkiler konusunda duygusal olarak kendinizi yoğunluk içerisinde hissedebilirsiniz. İstediklerinize ulaşma arzunuz, birlikte olduğunuz kişiyle ufak tefek sürtüşmeler yaşanmasına neden olabilir. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Kariyer anlamında sizi memnun edebilecek gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmanızı sağlayacak adımlar atacaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreç. Maddi anlamda daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte parasal değerler, hobileriniz ve aşk zamanı diyebiliriz. Değerlendirin

ASLAN BURÇLARI

Günlük rutinlerinizi hızlıca halletmek isteyeceğiniz zamanlar. Enerjinizi doğru işlere sağlayabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Sizi memnun edecek ve huzurlu hissettirecek adımlar atıyorsunuz. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Etrafınızdaki insanlarla aranızda ne kadar sorun varsa onu çözümlemeye çalışacaksınız. İlişkiler konusunda daha planlı ve programlı hareket edeceksiniz. Olumlu sonuçlar almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. İletişim gücünüz, birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda Gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bırakın, mevcut şartlar devam etsin. İstediklerinize ulaşabileceğiniz zamanlar yakın. Parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte huzurlu ve dengeli bir aile ortamı ve onlar ile güzel zamanlar geçirme vakti.

BAŞAK BURÇLARI

Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. 11 Eylül tarihinde Venüs'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte yakın çevre ile güzel iletişiler belki bir eğitime başlangıç veya arabanız ile ilgili değişim zamanı olabilir.

TERAZİ BURÇLARI

Yaşamsal konularda kendinizi daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Yeni gelişmeler üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaksınız. Zaman zaman kafa karışıklığı yaşanacak olsa da kontrolün sizde olduğunu hissedeceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla uyumu yakalamaya çalışacaksınız. Bu dönem içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiye karşı daha iyimser yaklaşımlarda bulunmalısınız. Ufak tefek tersliklerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sizi zorlayan her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Keyif alabileceğiniz zamanlar. Kontrolü elinizde bulundurmaya devam etmelisiniz. Her şeyin çok daha iyiye gitme ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte karlı projelere imza atma ve elinizdekileri değerlendirme zamanı. Bu zamanlar keyif veren pahalı şeyler satın almak isteyebilirsiniz.

AKREP BURÇLARI

Yaşamsal konularda daha kararlı davranacaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz etkilerden en iyi şekilde yararlanma şansınız var. Başkalarını değil kendinizi düşünerek hareket edebildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Enerjiniz harika Süreç ne kadar karmaşık ve yoğun olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekineceksiniz. Kendinizi baskı altına alınmış hissetme ihtimaliniz var. Fırsatlar konusunda daha kontrollü ve tutarlı olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken dönemler. İş ve kariyer mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Fırsatları doğru anlamda değerlendirmenin yollarını aramalısınız. Doğru olana odaklanmanız gereken zamanlar. Maddi durumunuzu zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Kontrolü elden bırakmayın. 11 Eylül tarihinde Venüs Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte uyumlu kendiniz olduğunuz ve zevkli zamanlar içerisinde olacağınız zamanlar.

YAY BURÇLARI

Kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlara paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Sorunları tamamen geride bırakmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Her şey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer hayatınızda çabalamaktan kaçınmayacak ve sorumluluklarınız doğrultusunda hareket edebileceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Maddi anlamda Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmelisiniz yoksa sonuçlarına katlanan yine siz olacaksınız. Tabi bu durumda oluşabilecek olumsuzlukları gözünüzde büyütmekten de kaçınmalısınız. 11 Eylül tarihinde Venüs'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte bazı ilişkilerin gizli kalması gereken zamanlar olabilir. Sevgi ve anlayış zamanı olduğu gibi biraz anı yaşamak gerekli diyor gökyüzü.

OĞLAK BURÇLARI

Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Enerjinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yararlanmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmeyin her şey tıkır tıkır işliyor. Sakin kalın. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte sosyal çevre arkadaşlık ilişkileri konusunda iyi zamanlar geldi değerlendirin.

KOVA BURÇLARI

İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Mesleki çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sizin tercihleriniz belirleyici olacak. Maddiyata dayalı konularda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız Kazanan siz olacaksınız. 11 Eylül tarihinde Venüs 'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte kariyer toplum önü statü ve değişim zamanı diyor gökyüzü.

BALIK BURÇLARI

Gönlünüzün istediği gibi hareket etmek ve eğlenebileceğiniz adımlar atmak isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla son derece ahenk içerisinde olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Her şeyin daha hoş ve heyecan verici olmasını arzu edecek ve bunun için çaba sarf edeceksiniz. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengelerin karmaşıklık göstermemesi için elinizden geleni yapmaya çalışın. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelecek olsa da sizin istediğiniz gibi olacak. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmayın. Dengeli olmanız gereken bir hafta. Size verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmalısınız. Anlaşılabilir adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Sizi zorlayabilecek bazı etkiler alsanız da üstesinden gelebileceğiniz biliyorsunuz. 11 Eylül tarihinde Venüs'ün Akrep Burcuna geçiş yaptı bununla birlikte yurtdışı bağlantılı işler belki bir eğitim ve ticaret hayatında adım atma zamanı