Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 10 Aralık

Güvenilmez olan ilişkiler bitebilir

Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerde güven ve sadakat önem kazanacak. Güvenilmez olan ilişkiler bitebilir. Sorumlulukları taşıyabilen kişilerin ilişkileri daha sağlam temellere oturacak.

10 Aralık günü Venüs Oğlak burcuna geçecek. Takip eden günlerde hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerinizde daha gerçekçi ve seçici olacaksınız. Sorunları çözmek için makul yöntemler uygulayacaksınız. İlişkilerde güven ve sadakat önem kazanacak. Güvenilmez olan ilişkiler bitebilir. Sorumlulukları taşımak konusunda başarılı olan kişilerin ilişkileri daha sağlam temellere oturacak.

İYİ ANALİZ EDİLECEK

Çevrenizde gelişen olayları daha iyi analiz etmeye başlayacaksınız. Duygularınızdan çok mantığınız ön plana çıkacak. İlişkilerinizi yeniden yapılandırabilir ve daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Maddi konularda da daha makul hareket etmeyi tercih edeceksiniz. 12 Aralık günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Mars gerilemesine rağmen hayatınızı yeniden yapılandırmak, yeni bir düzen inşa etmek için harekete geçebilirsiniz. Yeni sorumluluklar alarak daha iyi bir statü elde edebilirsiniz. Atacağınız adımlar sizi ileride başarıya ulaştırabilir. Hayatınızdaki otorite figürlerinden projeleriniz ile ilgili destek görebilirsiniz. Daha önceden atmış olduğunuz tohumların meyvelerini yemeye başlayabilirsiniz. 14 Aralık günü Güneş ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Haftanın en zorlayıcı gününde kafanız karışabilir. Kendinizi yön kaybetmiş ve tükenmiş hissedebilirsiniz. Gerçekçi ve net olmaya çalışın. Hedeflerinize odaklanın. Dalgınlık ve unutkanlık karşısında önlem alın. Hırsızlık ve dolandırıcılık bağlamında temkinli olun. Yapmak istediklerinizle ilgili makul olun. Gereksiz hayaller peşinde koşmayın. Enerjinizi korumak için kendinize vakit geçirin.

OLUMLU BİR DÖNEM

15 Aralık günü Merkür ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Aklınıza yeni fikirler gelebilir. Çevrenizdekilerden aldığınız fikirler de işinize yarayabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahat çıkmak için plan yapabilirsiniz. Sözleşme fırsatı kapınızı çalabilir. Ticaret ile uğraşanlar için de olumlu bir gün olacak. Fırsatların daha fazla olduğu bu haftayı iyi değerlendirmenizi diliyorum.

8-12 ARALIK HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar yeni haftanın başlamasıyla yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili durumlar, eğitim hayatınızın gidişatı, uzak akrabalarla bir araya gelme gibi konular gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde inançlarınızın sorgulanmasından dolayı ruhen rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ama sonrasında bu durumu görmezden gelmenin en iyi seçim olacağı kararına varabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; kariyer yaşamınızı olumlu anlamda etkileyecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik bir anda alacağınız bir teklif sayesinde kazanç seviyenizin çıtasını yukarılara taşıyabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar yeni haftanın başlamasıyla dış faktörlerin etkisiyle elde edebileceğiniz fırsatlar, ortaklaşa kaynaklardan elde ettiğiniz gelirin son durumu veya miras gibi hak sahibi olma gibi konular gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde maddi kaynaklarınızı nasıl yöneteceğiniz konusunda çevrenizdeki kişilerin farklı öneriler sunması kafanızın karışmasına yol açabilir. Kimsenin etkisinde kalmadan kendi istekleriniz doğrultusunda insiyatif kullanmalısınız. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; uzun zamandır kendi adınıza yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz konularda aniden gelebilecek sürpriz bir haberle adım atmanız hızlanabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler yeni haftanın başlamasıyla ilişkinizi veya evliliğinizi ilgilendiren durumlara konsantre olma, iş birliği içerisinde bulunma veya danışarak yapmanız gerekenler gibi ortaklaşa konular gündeminizde öne çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde mental anlamda yorgun hissedebileceğinizden dolayı işinizi ilgilendiren konularda dalgınlık yaşayabilirsiniz. Bu durum yöneticilerinizin dikkatini çekebilir. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; kendi gelirinizin dışında elde edebileceğiniz imkanlar sayesinde uğraşmanız gereken angarya işleri tahmininizden bile hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler yeni haftanın başlamasıyla içinde yer aldığınız ekip çalışmasının son durumu, detay gerektiren işlerle uğraşmak durumunda kalma, evcil hayvanınızın sağlığını ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde rutin yaşamınızın monoton ilerliyor olmasından dolayı bıkkınlık hissine kapılabilirsiniz. Buna bağlı kısa süreli bir motivasyon kaybı yaşayabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; eşinizin sizin için organize ettiği spontane bir sürprizin tam da ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Bu organizasyon mental anlamda yorgunluğunuzu atmaya yardımcı olabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar yeni haftanın başlamasıyla ekstra kazanç sağlayabilecek bir iş, keyifli aktiviteler içerisinde yer alma veya çocuğunuzu ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde uzun zamandır takipte olduğunuz bir alanda yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsata ortak olmak ister görünen işgüzarlara karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; çalışma arkadaşlarınızla birlikte üstlerinize karşı dayanışma içerisinde olmanız olumlu sonuçlar doğurabilir. Taleplerinizin kabul edilişi karşısında çalışma isteğiniz kamçılanabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar yeni haftanın başlamasıyla ailenizi, ev yaşantınızı ilgilendiren durumlar, gayrimenkul yatırımı yapmak için girişimde bulunmak gibi konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde aile bireyleriniz ve eşiniz arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Böyle bir durum karşısında arada köprü olmak isterken kendinizi gereksizce feda etmeye kalkışmamalısınız. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; sürpriz bir kararla yurtdışı bağlantılı, uzun sürecek bir eğitim programına katılmak için girişimde bulunabilirsiniz. Bu eğitim sonradan ek gelir sağlayacak bir işe dönüşebilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler yeni haftanın başlamasıyla kardeş veya yakınlarınızla birlikte harekete geçmenizi gerektiren mevzular, kısa seyahat planı oluşturma veya ticari işlerinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde çalışma arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşanabilir. Yanlış anlaşıldığınız hissine kapılmanız durumunda ne yapmanız gerektiği konusunda geçici bir akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; ailenizin beklemediğiniz bir şekilde size arka çıkışı, korkularınızın üzerine cesaretle gitmenize yol açabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler yeni haftanın başlamasıyla bireysel kazanımlarınızı, birikimlerinizi, harcamalarınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde sürekli eğlenceli organizasyonlara katılarak gereğinden fazla harcama içine girebilirsiniz. Bu savurgan tutumunuz yüzünden sevgilinizin eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; sürpriz bir iş birliği teklifi alabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmeniz durumunda yepyeni iş bağlantıları kurma şansı da yakalayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar yeni haftanın başlamasıyla yeni girişimlerde bulunma, sağlığınızın durumu veya kariyerinizin gidişatını ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde aile bireylerinin sizden beklentileri karşısında tereddüt içerisinde kalabilirsiniz. Kimsenin etkisi altında kalmadan düşüncelerinizi dile getirmelisiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; günlük monoton düzeninizi bozabilecek büyüklükte bir ekip çalışmasına dahil olabilirsiniz. Bu yoğun ama keyifli ekip çalışmasının sonucunda tahmininizden daha iyi bir gelir elde edebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar yeni haftanın başlamasıyla gizli yürütülmesi gereken işler, kontrol dışı gelişen durumlar veya psikolojik sürecinizi ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde yakın çevrenizle aranızda geçebilecek konuşmalar bilinçaltında rahatsız olmanıza yol açabilir. Böyle bir durumda gerçeklerden kaçmak yerine korkusuzca var olan durumla yüzleşmek sizi daha dayanıklı bir birey haline getirecektir. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; geleceğinize dair yeni planlar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu durumu hızlıca hayata geçirmeniz, sevgilinizin size tam destek vermesine neden olabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar yeni haftanın başlamasıyla sosyal projelerinizi, peşinden gitmek istediğiniz ideallerinizi veya arkadaşlarınızı ilgilendiren konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde çevrenizdeki bazı kişilerin yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış bir yatırım yapma riskiyle karşı karşıyasınız. Özellikle de sosyal medya dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalısınız. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; alternatif bir yaşam alanı keşfetmek veya hakkınız olan miras konularında ani gelişebilecek durumlarla karşılaşmak psikolojik açıdan kendinizi güvende hissetmenize neden olabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar yeni haftanın başlamasıyla üstlerle olan ilişkilerinizi geliştirme, çalışma temponuzla ilgili durumlar veya gelecek hedeflerinize yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Haftanın ilk günlerinde idarecilerinizin iş geliştirme konusunda sizden yüksek beklentiler içerisine girmeleri üzerinizde sinirsel bir gerilim yaratabilir. Bu durum karşısında çabuk çözülmeden hareket etmelisiniz. Haftanın sonuna yaklaşan günlerde ise; arkadaşlarınızdan sürpriz bir organizasyon teklifi alabilirsiniz. Bu organizasyona katılarak mental yorgunluğunuzdan tamamen uzaklaşabilirsiniz.