Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 31 Ağustos

KOÇ BURCU...

Bugün mars ve Jüpiter esintisi sözlerinize muhteşem enerjiler yükleyecek. Bugün hayatınızın her alanında sözleriniz ile karşınızdaki kişileri etkileyerek her kapıyı rahatlıkla açabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki erkek figürleri ağabey kardeş ve erkek akrabalar ile onların hayatını ilgilendiren konularda yol gösterici olabilirsiniz.

BOĞA BURCU...

Bugün finansal konularda güçlü olduğunuz bir gün olacak. Özellikle girdiğiniz ortamlarda ve toplum önünde çalışma arkadaşları arasında finansal konularda destekler alabilir gelirlerinizde artışlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlarınız sayesinde gelen yeni işler ve ek gelirler bugün yüzünüzü güldürebilir.

İKİZLER BURCU...

Bugün burcunuzdaki mars ile Jüpiter arasındaki esintisi, sizleri kişisel öncelikleriniz konusunda güçlü kılacak. Kendinizi etrafınıza oldukça güzel ifade edecek ve etrafınızı kendinize hayran bırakacaksınız. Dönem dönem yargı dağıtmak isteseniz de bugün güzel enerjiler sizler ile olacak. Kariyer iş aşk hayatınızda oldukça güzel enerjiler sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ BURCU...

Bugün duygusal anlamda oldukça güçlü olduğunuz bir gün, belki kendinize bile dile getiremediğiniz alt yapınızda saklı gizli duyguları dile getirecek ve bunu yaparken de yakın çevrenizden birisinin desteği sizler ile olacak. Hayatınızda sizleri güçsüz kılan o duyguyu hayatınızdan çıkacak ve kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Manevi duygularda şifalar bulduğunuz bir gün ve kendinizi güçlü hissettiğiniz bir gün olacak.

ASLAN BURCU...

Bugün toplum önünde kendinizi oldukça rahat ifade ettiğiniz bir gün olacak. Seminer vermek, duyuru yapmak, toplum önünde işinizi tanıtmak, medya sosyal medya dijital dünyayı kullanarak hem kendinizi hem de kariyerinizi tanıtmak adına harika adımlar atabilirsiniz. Bugün çalışma arkadaşları iş arkadaşlarınızdan da güzel övgüler sizleri mutlu edebilir.

BAŞAK BURCU...

Bugün kariyer alanında harika bir gün sizleri bekliyor. Çalışma hayatında gücünüz kuvvetimiz ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Canlı ruh haliniz ile bugün üzerinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş kalmayacak. Ayrıca yeni işlere imzalar atmak, yeni anlaşmalar yapmak için oldukça güzel bir gün sizler ile olacak.

TERAZİ BURCU...

Bugün seyahatlere çıkmak uzak yerleri keşfetmek tatil yapmak, sosyal medyayı kullanarak yaşamınızın her anını gündeme getirmek için oldukça şanslı enerjiler sizler ile olacak. Çıkacağınız seyahatlerde şanslı tanışmalar ve iş bağlantıları sizleri bulabilir. Ayrıca yüksek eğitim öğretim akademik konularda şans bulduğunuz bir gün olacak.

AKREP BURCU...

Bugün gelirler giderler ödemeler beklenen paralar konusunda şans ve fırsatların sizler ile olduğu bir gün olacak. Beklenen miras, alım satım ve finansal konularda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. ayrıca spekülasyon kazançlarda şans oyunlarında mutlu olduğunuz bir gün diyebilirim. Ödemeler borçlar konusunda da şans yüzünüzü güldürebilir.

YAY BURCU...

Bugün evlilik, aşk, ilişkiler, hukuksal konular, danışmanlık hizmetleri konusunda şanslı etkilerin kapınızı çaldığı bir gün diyebilirim. Eşiniz, partneriniz ve yakınlarından gelecek güzel destekler yüzünüzü güldürebilir. Bugün avukatlar, hakim, savcılar mahkeme salonlarında hukuksal işlerinizden harika fırsatlar kapınızı çalabilir.

OĞLAK BURCU...

Bugün çalışma hayatınızda yarım kalan işleri tamamlamak adına şanslı fırsatlar yakalayacaksınız. Ayrıca sağlığınız özellikle solunum yollarınızı etkileyen konularda şansın sizler ile olduğu bir süreç, sigara alkol ya da sizlere soluğunuza zarar veren ne varsa hepsini tek tek bırakma kararı alabilirsiniz. Alerjik sorunlarınız egzama sedef gibi hastalıklarınız varsa, yine bu süreçlerde şanslı etkiler sizler ile olacak.

KOVA BURCU...

Bugün aşk ilişkiler ve çocuklarınız hayattan keyif aldığınız her türlü enerji konusunda muhteşem enerjilerin sizler olduğu bir gün olacak. Bugün partnerinizden beklemediğiniz harika yaklaşımlar gelebilir. Bekarsanız aşk her an kalbinizi çalabilir. Çocuklarınız varsa onların geleceğine dair harika bir fırsat karşınıza çıkabilir. Şanslı ve mutlu bir gün sizleri mutlu edebilir.

BALIK BURCU...

Bugün ev, aile, yuva, yaşam alanı ile alakalı konularda şans ve fırsatlar sizler ile olacak. Bugün sözleriniz sayesinde alım satım konularında harika enerjileri ortaya çıkarabilirsiniz. İstediğiniz ev, araba ya da evinizi yenileyecek bir eşya bugün bu alanlarda sözleriniz her kapıyı açacak ve muhteşem fırsatlar sizler ile olacak.