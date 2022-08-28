Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 28 Ağustos

YAY: YENİ BİR İŞ BAĞLANTISI YA DA TERFİ SÖZ KONUSU OLABİLİR

İKİZLER: EMLAK ALIM SATIM, TAŞINMA GİBİ KONULAR GÜNDEMİNDE

BAŞAK: YAŞANTISINI İLGİLENDİREN HER KONUDA MUHASEBE ZAMANI

BALIK: AŞK HAYATINDAKİ DAĞINIKLIĞI TOPLAMAK İSTEYECEĞİ BİR GÜN

KOÇ BURCU...

Bugün çalışma hayatınız oldukça hareketli olacak. Hizmet ettiğiniz kişiler ve otorite figürleri ile aranızda güzel enerjiler sizler ile olacak. İş hayatınızdaki çabalarınız çalışma hayatında takdir toplayacak. Ayrıca sağlık rutinleri de ön planda tutuğunuz bir gün olacak. Belki mide bölgeniz bağırsaklar bugün daha hassas olabilir. Fakat bir detoks kararı ile bağırsak sağlığına özen gösterdiğiniz bir gün diyebilirim.

BOĞA BURCU...

Bugün aşk hayatınız oldukça hareketli olacak. Partneriniz varsa partnerinizden aradığınız o tutku ve romantik duygular ortaya çıkabilir. Ayrıca evli iseniz çocuklarınız ile eğlenceli enerjiler gündeme gelebilir. Yine iş hayatınızda yetenekleriniz sayesinde kendinizi gösterdiğiniz bir gün diyebilirim.

İKİZLER BURCU...

Bugün evlilik hayatı, yuva, ev yaşam alanı ile alakalı sorumluluklar ön planda olacak. Elinizde toz bezi hem bulunduğunuz alanı temizleyebilir, hem de iş hayatında projeleri düzene sokmak isteyebilirsiniz. Emlak alım satım, taşınma ve yerleşim yeri gibi değişimler ile alakalı da oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ BURCU...

Bugün beslenmemizi kucakladığımız bir gün diyebilirim. Sağlıklı yiyecekler yapmaya odaklanabilirsiniz. Sağlığınız konusunda sağlıklı kararlar aldığınız bir gün olacak. Ayrıca iletişim ön planda bugün iş hayatında iletişiminiz sayesinde bir çok işin üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Yakın çevre kardeşler ve akrabalardan destekler aldığınız bir gün sizleri bekliyor.

ASLAN BURCU...

Bugün gelirler ve giderler maddi sahip olduklarınız konusunda muhasebe yaptığınız bir gün olacak. Ne kazanıyorum ve ne gibi giderlerim var. Ayağımı yorganıma göre uzatıyor muyum hepsi bir bir analiz edilecek. Ayrıca yeni gelir kaynakları konusunda karşınıza fırsatlar çıktığı bir gün diyebilirim. Aşk ve çocuklarda bugün ön planda olacak.

BAŞAK BURCU...

Hayatınızın genelini ilgilendiren her konuda muhasebe yaptığınız bir gün olacak. Aşk ilişkiler kariyer ve sağlık konularında hayatınızın dağılmış noktalarını toparlamaya karar verebilirsiniz. İş hayatında yeni bir iş projesi ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda beklentilerin karşılandığı bir gün diyebilirim.

TERAZİ BURCU...

Bugün geri çekilme gözlemleme kendinizi iş ve çalışma hayatına adapte ettiğiniz bir gün olacak. Etrafınızda ya da toplumda neler oluyor sizleri ilgilendirmeyecek. Ben ne istiyorum beni ne mutlu ediyor diyerek iç sesiniz ile hareket edeceksiniz. Gün içerisinde çok çalışmak isteyebilir ve yarım kalan işlerinizi tamamlamak isteyeceksiniz.

AKREP BURCU...

Bugün toplum önünde ön plana çıkıyorsunuz. Yeni insanlar ve çevreler ile tanışmaya müsait bir gün olacak. Tanıştığınız her kişide vizyonunuzu açacak ve sizlere iş hayatında yol gösterecek diyebilirim. Aşk konusunda kafanızdaki karışıklıklara cevaplar bulduğunuzda bir gün sizleri bekliyor. gün geneli çok hareketli sizler sadece aceleci davranışlardan uzak durmaya çalışın.

YAY BURCU...

Bugün kariyer hayatında yeteneklerin ön plana çıktığı bir gün, yeni bir iş bağlantısı, terfi ya da işinizde yükselme gibi durumlar gündeme gelebilir. İş hayatında muhteşem adımlar atığınız bir gün olacak. Bugün maddi gelirlerinizde artışlar olabilir ve bereketinizin yüzünüzü güldürdüğü bir gün diyebilirim. Ev aile yuva konularda yaşam alanlarınız konusunda karmaşık olsa da, bu durum iş hayatına yansıma yapmayacak ve kendinizi kariyer konusunda canlı hissedeceksiniz.

OĞLAK BURCU...

Bugün vizyoner bakış acınızı geliştiği bir gün diyebilirim. Kendinizi geliştirmek ve zihinsel enerjilere odaklanmak isteyebilirsiniz. Yüksek eğitim öğretim akademik konular bugün gündemde olacak. İşinizi kariyerinizi geliştirmek adına internette sörf yapabilirsiniz. Başka ülkelerde sizlerin işi ile bağlantılı neler yapılıyor araştırmak isteyeceksiniz. Ayrıca bugün uzaktaki akrabalar ile iletişimin ortaya çıktığı bir gün olacak.

KOVA BURCU...

Bugün ödemeler konusunda kendinize yeni bir strateji bulduğunuz bir gün. Banka borç krediler faturalar ve ödemeleriniz konusunda neler yapabilirsiniz bunlara odaklanmak isteyeceksiniz. Pratik zekanız sayesinde de oldukça çabuk çözümler bulacaksınız. Bugün eşinizden ortaklaşa çalıştığınız kişilerden maddi anlamda destekler sizler ile olacak.

BALIK BURCU...

Bugün aşk hayatınızdaki dağınıklığı toparlamak istediğiniz bir gün olacak. Eşiniz ya da partneriniz ile aranızda belirsizliğe neden olan hangi konular var. Hangi sorunlar ilişkinize zarar veriyor hepsini tek tek bulacak ve çözüme ulaştırmak isteyeceksiniz. Bekar olanlar ise, bugün yakın çevreniz sayesinde yeni bir kişi ile tanışabilir ve bu ilişki bir anda ciddiyete dönüşebilir.