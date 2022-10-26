Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 26 Ekim

Koç burcu



Finansal anlamda ödemelerin ön plana çıktığı bir gün bizleri bekliyor olacak. Gün genelinde hiç beklemediğiniz yerlerden Belki de unutulmuş bir ödeme karşınıza çıkabilir. Devlet dairesi vergi sigorta prim ya da benzeri ödemeler ile alakalı koşuşturmalı bir gün bizleri bekliyor olacak.

Boğa burcu

Gün genelinde eşinizin ailesi ya da partnerinizin ailesi ile alakalı sorunlar sizlere yansıma yapabilir. Ayrıca ciddi bir ilişki içerisindeyseniz geleceğe yönelik planlar yaparken bir takım aksiliklere açık bir gün diyebilirim. Hukuksal konular ve devlet daireleri ile ilgili de karmaşık enerjiler karşımıza çıkabilir.

İkizler burcu

Bugün sağlık ile alakalı konularda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Gün genelinde kendinizi biraz halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz bu durum işlerinizin yarım kalmasına neden olabilir. Hem Çalışma hayatı hem de genel yaşamınızda birtakım aksiliklerle karşılaşmayı açık bir gün diyebilirim.

Yengeç burcu

İkili ilişkiler Aşk ilişkileri ve çocuklar ile alakalı zor bir gün bizleri bekliyor olabilir. Çocuklarınız varsa bugün çocuklarınızın sorunları sizlere yansıma yapabilir. Ayrıca Aşk hayatınızda ufak tefek tartışmalar yüzünden tatsız durumlar gündeme gelebilir. Bugün iş hayatında da toplum önünde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

Aslan burcu

Ev aile yuva yerleşim yeri ile alakalı konular bugün ön planda olacak. Özellikle anne ve anne tarafından akrabalarla gerginlikleri açık bir gün diyebilirim. Yine bir alım satım olayı ya da gayrimenkul ile alakalı konularda miras nafaka gibi durumlarda bir takım gerginlikler de karşınıza çıkabilir.

Başak burcu

İletişim kazaları açık bir gün bizleri bekliyor olacak. Gün genelinde yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerimizde iletişimsel sorunlara karşı dikkat edelim. Bugün kendimizi ifade etmekte biraz zorlanabiliriz. Ayrıca kısa mesafeli yolculuklarınızda hem kendi aracımıza hem de bindiğimiz taşıtlar konusunda ufak kazaları açık bir gün olduğundan daha dikkatli olmaya Özen gösterelim.

Terazi burcu

Dünyevi konular ve finansal konularda gerginliklere açık bir gün bizleri bekliyor olacak. Maddi konularda ödemeler, borçlar ile alakalı gecikmeler ve son dakika golleri karşımıza çıkabilir. Yine alım satım ve gayrimenkul konularında da ve ayrıca bankalarla olan ilişkilerimizde gerginlikleri açık bir gün diyebilirim.

Akrep burcu

Bugün hayatımızın her alanında kendinizi ortaya koymak isterken bir takım aksiliklerle karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Bugün insanları biraz anlamakta zorluk çekebilirsiniz egosu yüksek kendini beğenmiş kibirli insanlarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bu durum biraz canınızı sıkabilir. Ayrıca gün genelinde geleceğe yönelik hayalleriniz konusunda umutsuzluğa düşmemeye özen gösterin.

Yay burcu

İçsel anlamda karmaşık enerjileri kucakladığımız bir gün olabilir. Sürekli bir sorgulama hissi enerji bozukluğu ortaya çıkabilir. Bugün kendinizi eve kapatmamaya özen gösterin. Deniz kenarında kısa yürüyüşler yapmaya önem verin. Gün genelinde kimin ne söylediğini çok önemsemeyin. Bugün stres sepetlerini kapıda bırakın ve kendinizi sevdiğimiz şeylerle şımartmaya çalışın.

Oğlak burcu

Gün genelinde otorite figürlerle alakalı görüşmelerimizde zorlukların ön plana çıktığını söyleyebilirim. Bugün toplum önünde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden önemli görüşmeleriniz toplantılarınız varsa bugün şartları çok fazla zorlamamaya özen gösterelim. Dostluklar arkadaşlıklar konusunda da yanılgıları açık bir gün olduğundan bugün arkadaş ortamlarında Stresli durumlar ortaya çıkabilir.

Kova burcu

Kariyeriniz konusunda yoğun bir gün ve sorumlulukların aşırı derecede sizi yorduğu bir gün diyebilirim. Bugün belki fazla mesai yapmak zorunda kalabilirsiniz. Patronlar, müdürler ve çalıştığınız kişiler ile ufak zorlanmalar ön plana çıksa da iş hayatında kendinizi gösterdiğiniz bir gün olacak. Fakat belki gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Balık burcu

Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi gündeme getirirken herkesin sizin gibi özgün olmasını beklemeyin. Özellikle görüşlerinizi başkaları ile paylaşırken daha dikkatli olmaya çalışın. Ticari alanlarda medya ve sosyal medya alanlarında zorlandığımız bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün hiç beklemediğiniz uzun zamandır görmediğiniz bir dostunuzla karşılaşma ihtimali de gündeme gelebilir.