Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 26 Ağustos

TERAZİ: EVİNDE DAVETSİZ MİSAFİR AĞIRLAMAK ZORUNDA KALABİLİR



ASLAN: ÇALIŞTIĞI ORTAMDA HİZMET ETTİĞİ KİŞİLERLE TARTIŞMAKTAN KAÇINMALI

KOÇ: GÜZELLİK, ESTETİK KONULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR GÜN

YENGEÇ: HUKUKSAL KONULARDA VE AİLE İLİŞKİLERİNDE SORUNLAR OLABİLİR

KOÇ BURCU...

Bugün çalışma, iş hayatında gergin durumlara karşı dikkat edelim. Özelikle otorite figürleri patronlar müdürler ve proje üzerinde çalıştığınız kişiler ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir. Venüs Uranüs karesi de devrede, bugün aşk ilişkilerde sanatsal konularda ve güzellik estetik konularında dikkat edelim.

BOĞA BURCU...

Çıkacağınız seyahatler konusunda tatsız durumlar ortaya çıkabilir. Önemli eşyalarımıza dikkat edelim ve trafikteki kişilere karşı tedbirli olalım. Ticari anlaşmalar ve otorite figürleri ile aranızda tatsızlıklar ortaya çıkabilir. Gün içerisinde sağlık konularında şok edici haberler almaya müsait bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Bugün finansal konularda dikkat edilmesi gereken bir gün. Güneş ve mars arasındaki zorlu kare, devlet büyükleri ve devlet daireleri konusunda tatsız durumlara neden olabilir. Beklenmeyen bir ödeme, beklenen finansal bir durumun gecikmesi ertelenmesi canınızı sıkabilir. Ayrıca aşk ve ilişkilerde de şok edici durumlar ile karşılaşmaya müsait bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Ortaklaşa işler alanında, hukuksal konularda ve evlilik ile bağlantılı durumlarda dikkat edilmesi gereken bir gün. Eşinizin ailesi ve aile büyükleri ile tatsız durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca ortaklaşa işler konusunda tartışmaya açık bir gün. Gün içerisinde mahkemeler avukat ve adaleti sağlayan her kişi ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir.

ASLAN BURCU...

Aile büyüklerinizin sağlığı konusunda zorlandığınız bir gün olabilir. Anne baba, ebeveynler aynı şekilde eşinizin de ailesi ile alakalı sağlık sorunları bugün sizlere yansıma yapabilir. Bu durum iş hayatınıza yansıma yapabilir ve işler yarım kalabilir. Çalıştığınız ortamda hizmet ettiğiniz kişiler ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir.

BAŞAK BURCU...

Aşk, ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konular yetenekleriniz konusunda tatsız bir gün diyebilirim. Gün içerisinde aşk hayatınızda karmaşık durumlar canınızı sıkabilir. Çocuklarınız varsa çocukların yapmış olduğu davranışlar bugün canınızı sıkabilir. İş ve çalışma hayatında iş arkadaşlarınız ile aranızda gergin durumlar yaşanabilir. Bugün şartları zorlamayın hayatı akışta yaşamaya çalışın.

TERAZİ BURCU...

Ev, aile, yuva, yaşam alanı ve aynı çatı altında yaşadığınız kişilerin sorumlulukları konusunda gergin durumlar yaşanabilir. Özellikle anne ve anne tarafından akrabalar ile aranızda çatışmalara açık bir gün. İstemediğiniz birisi misafir olarak gelebilir ve gün içerisinde yapmış olduğu davranışlar ile canınızı sıkabilir. Yine yuvadaki sorumluluklar yüzünden kedinizi biraz gergin hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU...

İletişimsel konularda gergin bir gün, yakın çevreniz kardeşler kuzenler ve akrabalar ile yapmış olduğunuz söz transferleri canınızı sıkabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Gün içerisinde aceleci davranışlardan kaçınmanız gerekiyor. Özelikle araçla bir yerden bir yere giderken araç arızası tarzı durumlar gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etmek duyuru yapmak için pek uygun bir gün değil.

YAY BURCU...

Finansal konularda gergin durumlara açık bir gün olabilir. Beklenen paralarda gecikmeler ve terslikler gündeme gelebilir. Emlak alım satım konuları ya da yapmış olduğunuz bir işin karşılığını almakta zorluk çekebilir ve bu durum sizleri gergin bir hale getirebilir. Gün içinde sakin kalmaya özen gösterelim.

OĞLAK BURCU...

Bugün kişisel projeler ve iş hayatındaki sorumluluklar sizlere biraz ağır gelebilir. Sabrın sınandığı bir gün diyebilirsiniz. Çalışma hayatında çalıştığınız kişiler ile aranızdaki mesafeye daha dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Stres sepetlerini bugün kapının önüne bırakın ve biraz kafa dağıtmak adına yürüyüşler yapmaya özen gösterin. Bugün insanları anlamakta güçlük çekeceğinizden daha çok doğa ile baş başa vakit geçirmeye özen gösterin.

KOVA BURCU...

Ruhsal anlamda biraz huzursuz bir gün, belki de gece uyumakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Gün içerisinde biraz yalnızlığa odaklanmak ve telefonları bile açmak isteyemeyebilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek ve iç dünyanızdaki toksinlerden arınmak isteyeceksiniz. Meditasyon olumlama bugün sizlere çok iyi gelebilir. Ortak kazançlar ve finansal konularda gerginliklerden uzak duralım.

BALIK BURCU...

Teknolojik detoks yapmak isteyebilirsiniz. Telefon PC hiç bir şey ilginizi çekmeyebilir. Müzik sanat ile ruhunuzu aydınlatmak isteyecek ve biraz ruh bahçenizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Fakat bir yandan da arkadaşlarınız sizleri bir yerlere davet etmek isteyebilir. Topluluğa çıkmak ve etkinliklere katılmak için uygun bir gün diyemem. Katıldığınız ortamlarda gergin durumlar yaşanabilir.