Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 25 Ağustos

Gün genelinde eğlenmek gezmek ortaya çıkmak ve girdiğiniz her alanda gözleri üzerinize çekmek isteyeceksiniz. Fakat bugün yine bu alanlarda kadersel zorlanmalara açık bir gün. Aşk ve ilişkiler konusunda ufak tatsızlıklara açık bir gün diyebilirim. Çocuklarınız varsa yine çocuklarınız konusunda sizlerin geçmişte sağlık konusunda yaşadığı benzer bir olay çocuklarınızda da ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU... Gün geneli aile yuva enerjileri ön planda olacak. Aynı çatı altında yaşadığınız kişiler ile keyif verici enerjiler içerisinde olacaksınız. Ayrıca alım satım gayrimenkul konuları gün içerisinde merkezinizde olabilir. Fakat bugün tapu daireleri ve devlet dairelerinde daha dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Alacağınız bir ev araç ya da aynı şekilde satacağınız bir mülk bu konularda son dakika gollerine açık bir gün diyebilirim. İKİZLER BURCU... Söz transferlerinizin oldukça aktif olduğu bir gün sizleri bekliyor. Bugün yakın çevrenizdeki kişiler ile bir araya gelebilir ve çay çekirdek eşliğinde gıybet yapmak isteyebilirsiniz. Aynı şekilde iş hayatında da iş ve projeleri unutabilir ve karşınızdaki kişinin sorunları ile ilgilenmek en büyük zevkiniz olabilir. Fakat bugün iş seyahatlerinde ve yüksek eğitim konularında kadersel olaylara açık enerjiler içerisinde olacağız. YENGEÇ BURCU... Maddi konularda cesur adımlar atmaya açık bir gün sizleri bekliyor. Kariyer ve iş hayatında beklemediğiniz bir proje bir anda okeyleyebilir ve beklemediğiniz bir para cebinize girebilir. Ayrıca bir alım satım gayrimenkul işinden muhteşem bir fırsat sizleri mutlu edebilir. Oldukça kazançlı bir gün diyebilirim ama Venüs ün ay düğümleri ile zorlu karesi beklemediğiniz bir para enerjisini de cebinizden çıkarabilir. ASLAN BURCU... Bugün hayatınızın her alanında parladığınız bir gün olacak. Girdiğiniz her ortamda çekim yasanız ve muhteşem enerjiniz sayesinde üzerinden gelemeyeceğiniz hiç bir durum kalmayacak. İş ve kariyer alanında harika adımlar atacaksınız. Bugün benim günüm dediğiniz bir enerji sizleri bekliyor olacak. Fakat burcunuzdaki Venüs ay düğümleri ile zorlu bir karede olacak. Aşk ve ilişkiler konusunda kadersel olaylara açık etkiler sizleri takip edecek. BAŞAK BURCU... Duygusal anlamda parladığınız bir gün. Bugün içsel anlamda aydınlıklara yaşayacak ve içinizdeki siz neler istiyorsunuz ona kulak vereceksiniz. Seni ne mutu ediyor, seni ne sevindiriyor. Kimler seninle, kimler değil hepsini sorgulayacaksınız ve sonucunda kendinize güzel paylar çıkaracaksınız. Bugün hayatın gidişatını zorlamayacak ve olayları akışa bırakacaksınız. Teslimiyet ve tevekkülün en tatlı huzuru bugün sizler ile olacak. TERAZİ BURCU... Sosyal ortamlarda göz doldurduğunuz bir gün sizleri bekliyor. Bugün her yerde olmak isteyecek ve her türlü davet etkinlik içerisinde olacaksınız. Arkadaşlarınız dostlarınız sende bir şeyler var çok hoş görünüyorsun gibi övgüler ile sizleri mutlu edebilir. Aşk ve ilişkilerde biraz ufak sorunlara açık bir gün olsa da aslında oldukça güzel enerjiler bugün sizleri bekliyor. AKREP BURCU... Kariyer alanında başarı sizlerin ismini fısıldayacak. Bugün işinizde cesaret gerektiren her türlü enerji içerisinde olacak ve etrafınızdaki kişileri tecrübeniz ile kendinize hayran bırakacaksınız. Gün genelinde yeni anlaşmalar ve yeni projelere imzalar atabilir ve işinizi kariyerinizi toplumda ön plana çıkarabilirsiniz. Sadece evdeki sorumluluklar biraz canınızı sıkabilir ama bununda üzerinden bence rahatlıkla gelebilirsiniz. YAY BURCU... Nerede macera orada sen olacaksın. Bugün gezmek, dolaşmak, keşifler yapmak ve kendinizi geliştirmek adına harika adımlar atacaksınız. Yüksek eğitim öğretim alanları, seyahatler, ticari anlaşmalar konusunda cesur adımlar atacak ve isteğinizi alacaksınız. Gün geneli en az 20 bin adım atmaya müsait. Ayaklarınız adeta bir otomobil lastiği gibi her yere gidecek ve keşfetmek isteyecek. Gün sonunda en yorgun ama en mutlu sen olacaksın. OĞLAK BURCU... Gün geneli cesur harcamalara açık bir gün olsa da sizler ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya çalışın. Tamam evren bugün sizlere hiç beklemediğiniz yerlerden finansal destekler getirebilir. Aile ve eşinizden finansal destekler alabilirsiniz. Miras ya da alım satım konularından güzel enerjiler gelebilir. Fakat banka borç kredi olaylarından uzak durulması gereken bir gün olacak. KOVA BURCU... Bugün aşk ilişkiler ve evlilik alanlarında cesur bir gün. Partneriniz varsa, geleceğe doğru adımlar atmak için güzel başlangıçlar olabilir. Evlilik teklifi, söz nişan ya da aileler arası tanışmalar için oldukça güzel enerjiler içerisinde olacaksınız. Evli iseniz eşiniz tarafından sürpriz enerjilere açık bir gün diyebilirim. Ayrıca ortaklaşa bir iş teklifi kapınızı çalabilir. BALIK BURCU... Kariyer ve iş hayatında yeniliklere yer açılacak bir gün. Bugün üzerinde çalıştığınız işleri tamamlamak ve yenilerine yer açmak isteyeceksiniz. Bu alanda etrafınızda destekler alacak ve işlerinizi çok hızlı şekilde tamamlayacaksınız. Gün genelinde spor yapmak ve kısa yürüyüş etkinlikleri ile enerjinizi yükseltmek isteyeceksiniz. Sağlıklı beslenme spor diyet düşünceleri ortaya çıkabilir.