Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 22 Ağustos

KOÇ BURCU...



Bugün ay yengeç burcunda ve Venüs Plüton üçlüsü bizlere eşlik ediyor. Ev, aile, yuva, yerleşim yeri ile alakalı konularda oldukça güzel enerjiler içerisinde olacağız. Bulunduğumuz alanı, evimizi ofisimizi güzelleştirme düşünceleri içerisinde olabiliriz. Alım satım konularında ve iş hayatında oldukça şanslı bir gün diyebilirim.

BOĞA BURCU...

İletişimsel konularda kendinizi muhteşem şekilde ifade ettiğiniz bir gün sizleri bekliyor. Aile içi konuşmalar, yakın çevre kardeşler kuzenler ile yapacağınız söz transferleri hoş sohbetler bugün sizleri çok mutlu edecektir. Belki bir araç alım satım olayı gündeme gelebilir. Sizlerin ya da yakınlarınızın araçları ile alakalı konular bugün sizlere yansıma yapacak.

İKİZLER BURCU...

Finansal konular dünyevi sahip olduklarınız konusunda harika enerjiler sizleri bekliyor. Toprak alım satım. Baba tarafından ve eş tarafından beklenen miras, nafaka tarzı durumlarda şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Genel olarak paramı nasıl dönüştürürüm neye yatırım yaparım düşünceler içerisinde olacaksınız. Finansal anlamda şanslı bir gün sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ BURCU...

Bugün güne harika enerjiler ile başlayacaksınız. Duygusal anlamda güçlü ve öncelikleriniz konusunda hırslı olacaksınız. Aşk, ilişkiler konusunda çözümlenmesi gereken her türlü konuyu çözüme ulaştıracaksınız. Eşinizin den partnerinizden muhteşem destekler alacaksınız. Gün içerisinde iş hayatında kendinizi harika şekilde ifade edecek ve bir çok işin üzerinden rahatlıkla geleceksiniz.

ASLAN BURCU...

Güne biraz duygusal enerjiler ile başlayabilirsiniz. Özellikle vefat etmiş sevdikleriniz ya da ev yaşam alanı ile alakalı rüyalar görmüş olabilirsiniz. Gün içerisinde manevi kulağınız hep açık olacak ve etrafınızdaki kişilerin sorunları ilginizi çekecek. Ayrıca ilahi enerjiler bulduğunuz bir gün sizler ile olacak. Bugün içsel huzur günü ruh bahçenizi güzelleştireceksiniz.

BAŞAK BURCU...

Toplumsal konularda kendinizi gösterdiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Kariyerinizi yükseltmek duyurular yapmak seminerler düzenlemek ve toplum önünde konuşmalar yapmak için oldukça güzel enerjiler sizler ile olacak. Belki sosyal medya ya da medya önünde bir teklif kapınızı çalabilir. Çalışma arkadaşları ve ekibinizden de harika destekler alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU...

Bugün kariyer hayatınızda muhteşem enerjiler sizleri bekliyor olacak. patronlardan ve üstlerinizden harika destekler alacak ve iş alanındaki motivasyon yükselecek. Bugün bir terfi olayı ve iş alanında yükselme tarzı durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca bugün sözleriniz iş alanında sihirler yaratacak. İş alanında sözleriniz ile adeta karşı tarafı büyüleyebilirsiniz.

AKREP BURCU...

Medya basın yayıncılık yüksek eğitim öğretim konuları, satış pazarlama ve seyahatler ticari anlaşmalar, uluslararası işler konusunda başarı sizleri bulacak. Bugün kabuğunuzu kıracak ve bulunduğunuz alanın dışına çıkacaksınız. Uzaklarda bir yerlerde evrenin en güzel mucizeleri kapınızı çalacak. Sizler güzelliklere niyet edin. O güzellikler sizleri bulacaktır.

YAY BURCU...

Gelir ve giderlerinizi gözden geçirerek finansal anlamda stratejik davranışlar içerisinde olacaksınız. Eşinizden, partnerinizden, ortaklaşa çalıştığınız kişilerden maddi destekler yüzünüzü güldürebilir. Borçlar, krediler, ödemelerinizi bugün dönüştürerek ilerleyen bir zamana doğru atabilirsiniz. Ayrıca hiç beklenmeyen yerlerden finansal destekler yüzünüzü güldürebilir.

OĞLAK BURCU...

Bugün aşk ilişkiler ve ortaklaşa işler hukuksal konularda harika bir gün. Ay karşıt burcunuz yengeçte aile bağlarını ön plana çıkarıyor. İletişimsel Merkür burcunuzdaki Plüton ile muhteşem bir üçlüyü gündeme taşıyor. Bugün ilişkiler konusunda eşinizden partnerinizden harika destekler alacak ve mutlu olacaksınız. Eğer ki geçmişte aşk konusunda canınızı yakan biri vardıysa, bugün onunla alakalı ilahi tazminat bulduğunuz bir gün olacak. Gün içerisinde takip edelim bakalım neler oluyor.

KOVA BURCU...

Sağlık alanlarında şifa bulunan bir gün. Anne baba ve anne tarafından aile büyükleri ne gibi sağlık sorunları varsa bugün sağlık konusunda evren etrafınıza şifalar dağıtıyor olacak. Ayrıca iş alanında kariyer konusunda yarım kalan işleri tamamlama ve çalıştığınız kişilerden harika destekler bulduğunuz bir gün olacak.

BALIK BURCU...

Aşk, ilişkiler, çocuklar ile alakalı konular, yetenekler ve hayattan keyif aldığınız her konuda muhteşem enerjiler sizler ile olacak. Lay lay lom bakılan bir ilişkide ciddi adımlar ortaya çıkabilir. Eğer ki bekarsanız aşk bir anda karşınıza çıkabilir. Evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarınız ve eşinizle eğlenceli enerjiler içerisinde olacaksınız. Bir tatil planı ya da eğlenceli bir etkinlik bugün sizleri mutlu edebilir.