Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 21 Ağustos

KOÇ BURCU...



Bugün haberci Merkür sisli Neptün'le karşı karşıya geliyor. Güne merhaba derken bilinç altı karışıklığına karşı dikkat edilmesi gereken enerjiler var. Dikkat dağınıklığı unutkanlık sorunları ortaya çıkabilir. Dalgınlık sonucu ufak aksilikler ve kazalara açık bir gün diyebilirim. Bugün çok riski işlere atılmayın ve gün genelinde daha dikkatli olmaya çalışın.

BOĞA BURCU...

Aşk ve ilişkilerde karmaşık ve hayal kırıklığına açık bir gün. Merkür Neptün karşılaşması bugün aşk konusunda sizleri gömülü duygulara itebilir. Partneriniz ve eşinizden daha fazla ilgi bekleyebilirsiniz. Anlamsız tipler ve alınganlıklar ortaya çıkabilir. Bugün duygusal karışıklık çocuklarımıza yada iş hayatımıza yansıma yapabilir.

İKİZLER BURCU...

Ev aile yuva yaşam alanı, anne baba ebeveynler konusunda karmaşık bir gün diyebilirim. Aynı çatı altında yaşadığınız sorunlarınız bugün iş hayatında enerjinizin düşmesine neden olabilir. Evdeki sorunları iş hayatına taşınmaması gereken bir gün diyebilirim. Ayrıca bugün alım satım gibi dünyevi konularda da dikkat edilmesi gereken bir gün sizleri bekliyor.

YENGEÇ BURCU...

Bugün iletişimsel kazalara karşı dikkat edilmesi gereken bir gün. Merkür Neptün karşıtlığı bugün cümlelerinizin yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Özellikle yakın çevre kardeşler kuzenler ve yakın akrabalar ile olan iletişimlere dikkat edelim. Sizlere ya da sizin söylediğiniz cümleler bugün yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ya da bir yakınınızın hakkınızda yapmış olduğu yorum karşınıza çıkarak canınızı sıkabilir.

ASLAN BURCU...

Finansal konularda dikkat edilmesi gereken bir gün sizleri bekliyor. Merkür Neptün karşıtlığı bugün maddi konularda imzalar atarken dikkat etmenizi söylüyor. Bugün etrafınızdaki yılan yağı satıcılarına karşı dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Maddi anlamda her konuda bugün daha dikkatli olalım. Dalgınlık sonucu kandırılmalara açık bir gün olduğundan lütfen daha dikkatli olalım.

BAŞAK BURCU...

Burcunuzdaki iletişimsel Merkür, balık burcundaki sisli neptünle karşı karşıya geliyor. Bugün hayatınızın genel alanında öncelikleriniz konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün. Kariyer ve aşk ilişkilerde yanlış adımlar atmaya açık bir gün. Söylenen sözler ve atılacak imzalar konusunda dikkat edelim. Bugün insanları anlamakta zorluk çekebilirsiniz.

TERAZİ BURCU...

Oldukça gergin ve karışık bir gün sizleri bekliyor. Merkür ve Neptün karşıtlığı bugün sizleri dolandırılma kandırılma olaylarına karşı uyarıyor. Bugün kimseye güvenerek geleceğe yönelik adımlar atmayın. Hisler rüyalar bugün aldatıcı durumda. Rüyalarınız ve bilinç altınız sizleri karışık noktalara itebilir. Bugün meditasyon, olumlama ve dua enerjisi sizlere iyi gelen her şeye odaklanın ve ruh bahçenizi beslemeye çalışın.

AKREP BURCU...

Toplumsal konularda dikkat edilmesi gereken bir gün sizleri bekliyor. Merkür ve Neptün karşıtlığı toplum önünde sizleri zor bir duruma sokabilir. Toplum önünde bir iş yapıyorsanız duyuru, seminer tarzı işleriniz varsa bugün dikkat edelim. Ayrıca çalışma arkadaşları ile aranızda ufak tatsızlıklar yaşanabilir. Bugün sosyal medya dolandırılma olaylarına karşı da dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim.

YAY BURCU...

Kariyer alanında dikkat edilmesi gereken bir gün. Merkür Neptün karşıtlığı iş alanında yanlış anlaşılmalar sonucu tatsız durumlara neden olabilir. Söylediğiniz bir söz yüzünden bir projeden alınma durumu gündeme gelebilir. Üstler, amirler ve çalıştığınız kişiler ile yanlış anlaşılan sözlere karşı tedbirli olmaya çalışalım. Gün genelinde iş konusunda sizleri yanlış yönlendiren kişilere karşı da dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim.

OĞLAK BURCU...

Çıkacağınız seyahatler konusunda, ticari anlaşmalar, yüksek eğitim öğretim konularında dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Merkür Neptün karşıtlığı bugün çıkılacak seyahatlerde aksiliklere karşı dikkat edin diyor. Önemli eşyalar cüzdan bavul ve değerli eşyaları kaybetme yada unutma tarzı durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca ticari anlaşmalarda yanlış atılan adımlar sizleri tatsız bir ruh haline sokabilir. Bugün bulmaca tarzı zihin çalıştıran konular ile egzersizler yapmaya çalışalım.

KOVA BURCU...

Ortak kazançlar konusunda maddi beklentiler konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün. Merkür Neptün karşıtlığı bugün özellikle beklenen finansal konularda bizleri uyarıyor. Miras nafaka mahkeme yollu paralar, ödemeler borçlar konusunda dikkat edelim. Bankalar krediler ile alakalı imzalar atmak için uygun bir gün değil. Beklenen maddi konularda sizlere verilen sözlerin tutulmadığını anladığımız bir gün olabilir.

BALIK BURCU...

Evlilik, aşk, ilişkiler, hukuksal konular ve ortaklaşa işler konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim. Eşinizin ailesi ile aranızda yanlış anlaşılmalar sonucu tatsız durumlar gündeme gelebilir. Bu durumda eşiniz partneriniz ile aranızda gergin durumlara neden olabilir. Ortaklaşa işlere imzalar atarken mutlaka alt yapısını iyice araştırın derim. Hukuksal konular avukatlar ve mahkeme salonları konusunda da dikkat edilmesi gereken bir sizleri bekliyor olacak.