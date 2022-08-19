Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 19 Ağustos

KOÇ BURCU...



Bugün öğlen saatlerine kadar işlerimize odaklanmakta zorluk çekebiliriz. Biraz sıkılgan, biraz tembellik ortaya çıkabilir. Fakat öğleden sonra oldukça akıcı bir gün bizleri bekliyor. İletişim oldukça yoğun olacak ve güne öğleden sonra adapte olacaksınız. Akşam saatleri yakın çevrenizden birileri ile bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU...

Öğlen saatlerine kadar beklediğiniz dünyevi konularda ilerlemekte zorluk çekebilirsiniz. Fakat öğleden sonra maddi konularda iletişim ön planda olacak ve beklenen paralar ve dünyevi konularda oldukça hareketli etkiler içerisinde olacaksınız. Gün genelinde öğlen ve akşam saatleri finansal anlamda şanslı bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Önceliklerinizin ön plana çıktığı bir gün, öğlen saatlerine kadar güne adapte olmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Fakat öğleden sonra tüm kapılar sizler için açılıyor. İş kariyer ve öncelikleriniz konusunda adeta ay gibi parladığınız bir gün olacak. Akşam saatleri iletişim trafiğinin ön plana çıktığı ve yakın çevrenizden destekler aldığınız bir gün olacak.

YENGEÇ BURCU...

Bugün içsel konuşmalara açık bir gün, biraz yalnız kalmak ve kendinizi sorgulamak isteyebilirsiniz. Neden neden cümleleri ile kendinizi gömülü duygulara hapis etmeyin. İçinize atıp dert edeceğine, dışınıza atın ve birileri ile paylaşmayı deneyin. Bugün yakın çevrenizden destekler bekleyeceksiniz.

ASLAN BURCU..

Yapılacak bir sürü iş var fakat ilerlemekte zorluk çekiyorum diyebilirsiniz. Fakat öğleden sonra o destekler özellikle çalışma arkadaşlarından sizlere gelecek. Bir çok işin üzerinden rahatlıkla geleceksiniz. Önemli işlerinizi duyuru ve etkinliklerinizi öğleden sonraya yapmaya çalışın. Akşam saatleri işinizi teknoloji ile birleştirme ve ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU...

Kariyer konusunda oldukça yoğun bir gün, öğlen saatlerine kadar işlere adapte olmakta zorluk çekebilir ve ufak aksilikler ile karşılaşabilirsiniz. Fakat öğleden hareketlenmeye başlayacaksınız. Yapılacak işler ve atılacak imzalar için oldukça güzel etkiler içerisinde olacaksınız. Akşam ve gece saatlerinde bile iş konuşmaları ve sohbetleri sizleri takip edebilir.

TERAZİ BURCU...

İş seyahatleri ve yapacağınız seyahatler konusunda son dakika gollerine açık bir gün. Bir yerden bir yere giderken ufak aksilikler ortaya çıkabilir. Fakat öğleden sonra her şey toparlanıyor ve aksilikler düzeliyor. Yüksek eğitim ya da eğitimle bağlantılı durumlarda konular ön planda olabilir. Ayrıca satış pazarlama konularında hızlılıklar sizler ile olacak.

AKREP BURCU...

Bugün ortaklaşa işler alanında ufak aksiliklere açık bir gün, çok konuşulan konu var ama ilerleme yok diyebilirsiniz. Öğlene kadar kendinizi sohbet muhabbete kaptırmamaya özen gösterin. Öğleden sonra finansal kaynaklarda iletişim ortaya çıkıyor. Maddi beklentileriniz öğleden sonra ve akşam üzeri sizleri mutlu edebilir.

YAY BURCU...

Aşk ilişkileri ve evlilik ile bağlantılı konular gündemde olacak. Fakat öğlene kadar eşinizin ailesi ya da partnerinizin ailesi ile bağlantılı konuşmalar yüzünden belki işlere adapte olmakta zorluk çekebilirsiniz. Öğlenden sonra ortaklaşa işlerde oldukça güzel enerjiler sizler ile olacak. Akşam saatleri eşinizin ya da partnerinizin yakınları ile bir etkinlik yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU...

Bugün öğlen saatlerine kadar derdi olan işi ile boş insan kişi ile uğraşır havasında, boş insanların saçma davranışları ile karşılaşabilirsiniz. Öğleden sonra yarım kalan işlere adapte olma ve tamamlama enerjisi ortaya çıkarak sizleri harekete geçiriyor. Akşam saatleri kimseyi çekemem bir kırgınlık var diyebilirsiniz. Bugün solunum yollarına biraz dikkat edelim.

KOVA BURCU...

Aşk, ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konular yetenekleriniz ile bağlantılı durumlar ön plana çıkıyor. Öğlene kadar canım sıkılıyor bu hayatın heyecanı yok düşünceleri içerisinde olabilirsiniz. Öğleden sonra hareketleniyorsunuz girdiğiniz her ortamda iletişim halinde oluyorsunuz. Bugün çocuklar ile sohbet etmek etkinlikler düzenlemek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU...

Bugün ev, aile, yuva, yaşam alanı konusunda sorumluluklar ön plana çıksa da, öğlene kadar evdeki işleri tamamlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bırak dağınık kalsın düşünceleri içerisinde olabilirsiniz. Öğleden sonra evdeki sorumluluklar ve anne babanın ailenin sorunları hakkında konuşmalar gündeme gelebilir.