Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Kasım

KOÇ: GÜZEL BİR GÜN, GİZLİ BİR ELİN YARDIMI SİZLERİ MUTLU EDEBİLİR



BALIK: BU ARALAR İŞ HAYATINDA GÜÇ SAVAŞINA GİRMEKTEN KAÇINMALI

YENGEÇ: AİLEVİ KONULARDA ATAK VE KARARLI DAVRANMASI SÖZ KONUSU

ASLAN: SEVDİKLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEK

KOÇ BURCU...

Koç burçları için bu dönem özellikle eş ya da ortağın parasal maddi anlamda hassasiyetleri devam etmektedir. Aynı zamanda bugün ay Mars kavuşumu duygusal patlamaları anlatabilir. Özellikle bu durum yakın çevre, kardeşler alanında aşırı bir biçimde hissedilebilir, gizli bir elin yardımı sizi çok mutlu edebilir.

BOĞA BURCU...

Boğa burçları için bu dönem özellikle eş ya da ortağın durumları zorlayıcı olabilir aynı zamanda bugün ay Mars kavuşumu parasal ya maddi alanda duygusal anlamda şiddetli bir patlama getirebilir. Arkadaşlık alanından gelen destekler sizi çok sevindirmeye devam edebilir.

İKİZLER BURCU...

İkizler burcu bu dönem özellikle çalışma hayatı sağlık alanına önem vermeye devam etmeliler. Aynı zamanda bugün Ay Mars kavuşumu ikizler burcunda olduğundan dolayı genel anlamda bir travma içinde olabilirler. Patron, üst ve amirlerden gelen destekler sizi çok sevindirmeye devam edebilir.

YENGEÇ BURCU...

Yengeç burçları için bu dönem özellikle aşk hayatı çocuklar hobi ve keyif evinde sorunlar devam etmektedir. Ay Mars kavuşumu içsel ruhsal alanda olduğundan dolayı ruhsal anlamda travma yaşayabilirler. Bu dönem uzaklara gitmek kaçmak isteyebilirler uzakta olan insanlardan gelen yardımlarla ayakta kalabilirler.

ASLAN BURCU...

Aslan burcu için bu dönem özellikle ev ve aile hayatı sorunlar devam edebilir, ay Mars kavuşumu onun olduğu bugün de sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal travmalar yaşanabilir. O nedenle bugün sosyal alanlardan uzak durmak iyi olacaktır. Özellikle eş ya da ortağın parasal ve maddi desteğinin devam etmesi moralinizi düzeltebilir.

BAŞAK BURCU...

Bugün özellikle Başak burçları için yakın çevreye kardeşler alanında hassasiyetler devam etmektedir Ay Mars kavuşumunun olduğu bugün de özellikle kariyer hayatında duygusal travmalar çok zorlayıcı olabilir, eş ya da ortağın manevi desteği bu dönem çok önemli olacaktır.

TERAZİ BURCU...

Bugün özellikle Terazi burçları için kendi parasal konularında hassasiyetler devam etmektedir. Ay Mars kavuşumu olduğu bugün de özellikle düşünce ve fikirleri duygusal anlamda aşırı şekilde savunmak travma getirebilir. Aynı zamanda uzak seyahatler alanında ciddi sorunlar yaşanabilir. Çalışma hayatından gelen manevi destekler bugün de önemli olacaktır.

AKREP BURCU...



Akrep burçları için bugün de genel anlamda sorunlar devam edebilir. Ay Mars kavuşumunun olduğu bugün de özellikle eş ya da ortak ile maddi konularda duygusal travma getirebilir. Bu alanda bolca konuşma ve iletişim yorucu olabilir. Bu zorlu günlerde özellikle kendinizi hobi ve keyiflere adayarak zorlukları aşabilirsiniz.

YAY BURCU...

Yay burçları için özellikle bu dönemde ruhsal ve manevi alanda zorluklar devam etmektedir. Ay Mars kavuşumu olduğu bugünde özellikle evlilik, ilişkiler, ortaklıklarda duygusal travmalar yaşanabilir. Ev ve aile hayatından gelen manevi destekler devam etmektedir.

OĞLAK BURCU...

Oğlak burcu için bugün özellikle sosyal alanlar arkadaş alanlarında sorunlar devam etmektedir. Ay Mars kavuşumu olduğu bugün de özellikle çalışma hayatında sağlık alanında travma yaşanabilir özellikle sinirsel hastalıklara dikkat edilmelidir. Yakın çevre, kardeşlerden gelen manevi destekler devam etmektedir.

KOVA BURCU...

Kova burcu için bugün özellikle kariyer hayatında olan sorunlar devam etmektedir. Ay Mars kavuşumu olduğu bugün de özellikle aşk hayatı, çocuklar ve spekülatif kazançlar açısından travmalar yaşanabilir. Aynı zamanda bugün kendi parasal ve maddi alanda olan kazanımlar sizi sevindirebilir.

BALIK BURCU...

Balık burçları için bugün özellikle uzak yerler uzak yerler, felsefi, fikir ve görüş alanında sorunlar devam edebilir. Ay Mars kavuşumu olduğu bugün de özellikle aile ve ev hayatında duygusal travmalar ortaya çıkabilir. Genel anlamda bir korunma durumu olduğundan dolayı da olaylardan daha az etkilenebilirler.