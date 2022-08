Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 09 Ağustos

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün ay oğlak burcunda, iş hayatı kariyer hayatında sorumlulukların ön plana çıktığı bir gün. Fakat venüs plüton arasındaki karşıtlık otorite figürleri ile aranızda tatsız durumları ortaya çıkarabilir. Özellikle kadın bir patron ve müdürle çalışıyorsanız bugün daha sakin kalmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün ay oğlak enerjisi sizleri politik ve siyasi düşüncelere itebilir. Özellikle plüton ve venüs karşıtlığı da sosyal medyada bu konuda çatışmalara neden olabilir. Bugün sosyal medya paylaşımlarınıza ve yorumlarınıza dikkat edin. Özelikle uzaktaki akrabalarınız ile aranızda sözlü tatsızlıklara neden olabilir.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Ay oğlak enerjisi devlet daireleri ile alakalı bir ödemeyi karşınıza çıkarabilir. Unutulmuş bir borç, kredi, vergi, sigorta gibi bir ödeme kapınızı çalabilir. Venüs ve plüton karşıtlığı bugün devlet dairelerinde tartışmalardan uzak durun diye sizleri uyarıyor. Sakin kalınması gereken bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Ay karşıt burcunuz oğlak burcunda. Aşk, ilişkiler, evlilik ve ortaklaşa işler konusunda sorumluluklar ön planda olacak. Fakat plüton burcundaki venüse karşıt yapıyor. Eşinizin ya da sizlerin ailevi sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle baba ve baba tarafından akrabalar ile bağlantılı tatsız haberlere açık bir gün.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Ay oğlak enerjisi sizleri sağlık konusunda sorumluluğa itiyor. Bugün her yerim ağrıyor enerjisi ile güne başlayabilirsiniz. Dişler kemikler oldukça hassas olacak. Sıcak su ya da yağ sıçraması gibi yaralanmalara karşı dikkat edelim. Venüs pluton karşıtlığı aile büyüklerinin sağlığı konusunda tatsız bir durumu gündeme getirebilir.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Ay oğlak enerjisi sizleri çocuklarınızın ve aşk hayatınızın sorumlulukları konusunda uyarıyor. Çocuklarınızın yapmış olduğu ufak tatsızlıklar karşınıza çıkabilir. Özellikle harcamaları konusunda durumlar. Ayrıca aşk hayatınızda bugün beklenmeyen aksilikler gündeme gelebilir. Partneriniz ile yapmış olduğunuz etkinlik son anda iptal olabilir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Ay oğlak ışıkları sizlerin yaşam ve yuva alanınızı aydınlatıyor. Ev, aile, yuva sorumlulukları bugün sizler ile olacak. Aynı çatı altında yaşadığınız kişilerin sorumlulukları sizleri bugün biraz zorlayabilir. Venüs pluton karşıtlığı da bugün sizleri biraz bu alanda isyan moduna sürükleyebilir. Hem çalış hem gel bulaşık yıka her şey benim üzerimde diyebilirsiniz.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün ay oğlak ışıkları sizlerin iletişim evinde olacak. Yakın çevrenizle yapmış olduğunuz sohbetler biraz tatsız geçebilir. Özellikle kız kardeş ya da kuzenler, teyzeler, halalar ile yapmış olduğunuz sohbetlerde fikirler ve görüşleriniz yanlış anlaşılabilir. Bence bugün fikirleri kendimize saklayalım.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Ay oğlak enerjisi sizleri finansal anlamda destekliyor. Maddi anlamda karşınıza çok güzel fırsatlar çıkabilir. Fakat göbek bağınız olan kişiler ile aranızda para konusunda tatsızlıklar çıkabilir. Venüs pluton karşıtlığı bir yerin satışı, miras ya da dünyevi anlamda bir konuda aile içinde gerginliklere sebep olabilir.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Ay bugün burcunuzda ve sizleri öncelikleriniz konusunda aydınlatıyor olacak. kişisel hedefler sorumluluklar ve iş hayatı konusunda destekleyici enerjiler içerisinde olacaksınız. Fakat burcundaki pluton venüs ile karşıt durumda. İş hayatı ve ev hayatı arasındaki sorumluluklar bugün biraz sizi gerginliğe sürükleyebilir. Stres sepetlerimize dikkat edersek aslında sizler için güzel bir gün.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Bugün ay oğlak burcunda ve güne biraz huzursuz gergin gözler ile başlayabilirsiniz. Her yerim ağrıyor ruh bahçemde sanki volkanlar patlıyor kimse bana dokunmasın her an küllerim her yere sıçrayabilir diyebilirsiniz. bugün öfkenizi içeri aktarmayın. Toprağa dokunun ve ağaçlara sarılın bugün doğa ile baş başa olmaya ve orman banyoları yapmaya çalışın.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Bugün ay oğlak enerjisi sizleri toplum önünde ön plana çıkarıyor. Toplum önünde sorumlulukları ön plana alacak ve çalışma hayatına ağırlık vereceksiniz. Sorumluluğunu almayan her kişide bugün gözünüze batacak diyebilirim. Pluton ve venüs arasındaki karşıtlık bugün sizleri çalışma arkadaşları konusunda gerginliğe itiyor. Çalıştığınız ortamda tartışmalardan uzak durulması gereken bir gün diyebilirim.