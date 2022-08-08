Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 08 Ağustos

KOÇ BURCU...



Sevgili koç burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü aşk ilişkilerde ve finansal konularda sizleri destekliyor olacak. bugün aşk ilişkilerde oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor. tek sıkıntı öğlen sonrası ve akşam üzeri işlerimizde tıkanmalar sorunlar olabilir. işleri zorlamayın ve akışa bırakmaya çalışın.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü kardeşler kuzenler ve yakın akrabalar konusunda özellikle bayan figürlerinden güzel destekleri sizlere sunuyor. Bugün yakın çevrenizden finansal anlamda desteklerin sizlere aktığı bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün maddi anlamda ve dünyevi konularda şanslı bir gün olacak. venüs neptün üçlüsü bugün finansal anlamda yüzünüzü güldürebilir. Bir yerin satışı ya da alımı konusunda destekleyici enerjiler içerisinde olacaksınız.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Burcunuzdaki venüs bugün neptünle harika bir üçlü ortaya çıkarıyor. Duygusal anlamda oldukça güzel enerjiler sizler ile olacak. ayrıca öncelikleriniz konusunda şanslı bir gün sizleri bekliyor. finansa dönüşen bir proje kapınızı çalabilir.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Venüs neptün üçlüsü sizleri duygu bahcenizde destekleyecek. Beklemediğiniz yerlerden harika fırsatlar bulabilirsiniz. Ayrıca rüyalar hisler bugün sizleri destekliyor. Gelecege yönelik bir takım rüyalar görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Venüs neptün üçlüsü sizleri toplum önünde destekleyecek. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek ve cool duruşunuz ve masum bakışlarınız ile herkesi adeta büyüleyeceksiniz. Toplumda ön plana çıkmak ve sosyalleşme adına oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor olacak.

TERAZİ BURCU...

Secgili terazi burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü sizleri kariyer alanında destekleyecek. Partonlar müdürler çalışma ortamı. İş yapmış oldugunuz kişilerden harika destekler sizler ile olacak. ayrıca terfi zam ve yükselme gibi durumlarda bugün sizler ile olacak.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü sizleri vizyoner bakış açınız konusunda destekleyecek. Ticari girişimler, medya basın yayıncılık, yüksek egitim ögretim ve satış pazarlama konularında harika bir gün sizleri bekliyor.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü sizleri gelir giderler konusunda destekleyecek. Banka borç kredi sigorta prim miras nafaka gibi durumlarda şanslı enerjiler içerisinde olacaksınız. beklemediğiniz yerlerden maddi destekler gelebilir ve yüzünüzü güldürebilir.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Venüs neptün üçlüsü sizleri aşk ilişkiler hukuksal konular ve ortaklaşa iş alanlarında destekleyecek. Bugün eşiniz ya da partneriniz ile aranızda romantizm dolu enerjiler yaşanabilir. Eşiniz her zamankinden farklı sizlere yaklaşabilir. Ayrıca ortaklaşa bir iş projesi karşınıza çıkabilir.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları. Bugün venüs neptün üçlüsü sizleri sağlık konusunda güzelleştiriyor. Güzellik estetik sağlıklı beslenme adına güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ayrıca bugün kendinizi çok özel hissettiren kişiler ile karşılaşabilirsiniz. İş hayatında çalışma arkadaşlarınızın destegi bugün yüzünüzü güldürebilir.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Bugün venüs neptün üçlüsü gömülü duyguları ortaya çıkarıyor. Eğer ki bekarsanız muhteşem bir aşk kapınızı çalabilir. Evli ve ilişkiniz varsa partnerinizden bugün beklenmeyen sürprizler yüzünüzü güldürebilir. Ayrıca yeteneklerinizi kullanarak iş hayatında harika adımlar atabilirsiniz.