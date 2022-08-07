Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 07Ağustos

YAY: DUYGUSAL ANLAMDA GÖMÜLÜ DUYGULAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

AKREP: AŞK VE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDE SINANDIĞINI HİSSEDEBİLİR

ASLAN: İŞ HAYATINDA KENDİNİZİ GÖSTERECEĞİNİZ IŞILTILI BİR GÜN

BALIK: TÜM ENERJİSİNİ KENDİNİ GELİŞTİRMEK ADINA KULLANACAK

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün ay akrep enerjisi finansal konuları ön plana çıkarıyor. Fakat yöneticiniz mars ile zorlu bir karşıt ön planda olacak. Finansal anlamda zorluklar ve mücadele içerisinde olabilirsiniz. Fakat gün genelinde aşk ve ilişkiler venüs tarafından desteklecek. Evet finansal anlamda stres günü ama aşk ve eglence konusunda oldukça güzel bir gün diyebilirim.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün ay akrep enerjisi ve mars ile olan karşıtlıgı ilişkiler konusunda sizleri zorlayabilir. Bugün hayatınızdaki erkek figürleri. Eşiniz partneriniz yada ailesindeki erkekler ile olan ilişkilerde tatsız durumlar ortaya çıkabilir. fakat bugün güzelik saglık konularında oldukça destekleyici enerjiler sizler ile olacak. Güzelleşmek adına harika bir adım atmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Bugün ay akrep enerjisi ve mars ile olan karşıt durumu sizleri saglık konusunda uyarıyor olacak. bugün güzelik estetik konularından uzak duralım ve ufak tefek kaza yaralanma sakarlık durumlarına karşı tedbirli olalım. Bugün kesici delici aletler ile çok fazla bir arada olmamaya özen gösterelim. Fakat aşk ve ilişkiler açısından sizler için oldukça güzel bir gün diyebilirim.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Bugün ay akrep enerjisi ve mars ile olan karşıt durumu sizleri aşk ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konularda zorlanmalara doğru götürebilir. Bugün partneriniz konusunda ve onun sorumlukları ile alakalı tatsız durumlar sizlere yansıma yapabilir. Yapılan planlar son dakikada bozulmak zorunda kalabilir. Bugün çocuklarınız varsa çocukların sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken bir gün diyebilirim.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Bugün ay akrep enerjisi ev aile yuva ile baglantılı konuları ön plana çıkarıyor. Fakat mars ile olan karşıt enerjisi aile içerisinde ve yaşam alanınıza ait konularda tatsız durumlara karşı sizleri uyarıyor. Abi erkek kardeş ve baba tarafından akrabalar ile bağlantılı tatsız haberlere açık bir gün diyebilirim. Fakat iş hayatında kendinizi göstereceginiz ışıldayan bir gün sizleri bekliyor olacak.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Bugün ay akrep enerjisi sizlerin üçüncü iletişim evinizde olacak. kısa mesafaeli yolculuklarda dikkat edilmesi gereken bir gün. Araç arızalanması ve akü bitme sorunları ortaya çıkabilir. ayrıca bugün gergin işletişime karşı dikkat etmemiz lazım. Trafikte kendini bilmez insanlar ile tartışmamaya özen gösterin. Maddi anlamda yüzünüzün güldügü bir gün diyebilirim.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Bugün ay akrep enerjisi finansal ve maddi konularda sizleri destekliyor. Beklenen paralar gelebilir ve yüzünüzü güldürebilir. Fakat mars karşıtlıgı hayatınızdaki bir erkek figürü ile alakalı maddi zorlanma ve sorunları hayatınıza taşıyabilir. Bugün agresif duyguları kenara bırakın ve aceleci davranışlardan uzak durun.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Burcunudaki hassas ay bugün kişisel hedefleri ön plana çıkarıyor. Kendinizi duygusal anlamda oldukça güçlü hissedebilirsiniz. Fakat yöneticiniz mars ile karşıt durumu. Bugün aşk ve ilişkilerde sizleri teste tabi tutacak. Eşiniz partnerinizin gerginligi bugün sizlere yansıma yapabilir. Ufak şeyleri büyütebilirsiniz.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Ay akrep enerjisi sizlerin on ikinci evini aydınlatırken duygusal anlamda gömülü duygularınız ön planda olacak. Bir de Mars altıncı evden karşıt yaparken. Bugün hiç iyi değilim gücüm enerjim çekildi diyebilirsiniz. Bugün ruh bahçeniz ve bedeniniz arasında karmaşık duygular söz konusu. Duygusal düşüş yaşarsanız, bedeniniz bugün hasta olabilir bu yüzden sizlere iyi gelen her şeye odaklanmaya çalışın ve bol bol duş almaya, su içmeye özen gösterin.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Bugün ay akrep enerjisi ve mars ile karşıtlıgı sizleri toplum önünde biraz zorlayabilir. Özelikle sosyalleştiginiz alanlarda arkadaş ortamlarında ve ekip çalışmalarında ufak tefek aksilikler karşınıza çıkabilir. Teknolojik aletler bugün isyan moduna gecerek sizleri teste tabi tutabilir. Cep telefonu, bilgisayar, evde, ofisteki teknolojik aletlere dikkat edelim. Donma bozulma sorunları gündeme gelebilir.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Ay akrep enerjisi ve mars ile olan karşıt enerjisi sizleri ev ile yuva, kariyer ve iş yaşamında zorlanmalara dogru götürebilir. Bugün hafta sonu ama çalışmak zorunda kaldım diyebilirsiniz. iş mesaileri ev ortamına taşınmak zorunda kalabilir. Herkes geziyor ve ben çalışıyorum diyerek sitem edebilirsiniz. Evde çalışmak zorunda kalırken bir yandanda evdeki sorunlar sizleri strese sürükleyebilir. Bugün kendinize zaman ayırmayı unutmayın.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Ay akrep enerjisi siz balık burçlarının dokuzuncu evini aydınlatıyor olacak. Bir yandanda üçüncü evdeki mars enerjisi sizleri vizyoner bakış acınız konusunda zorlayacak. Bugün yakın çevre ve uzak çevrenizdeki akrabalar ile baglantılı tatsız durumlara açık bir gün. Kendi özgün düşüncelerinizi ortaya koyarken sizleri eleştirenler olabilir. Etrafınızdaki maskeli insanların sahte yüzleri ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bence bugün enerjinizi sadece kendinizi geliştirmek adına kulllanın.