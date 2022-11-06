Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 06 Kasım

TERAZİ: KENDİNİ İYİ İFADE EDİP, ÇEVRESİNDE HAYRANLIK UYANDIRACAK



YENGEÇ: SÖZLERİNİZ HER KAPIYI AÇACAK, FIRSATLAR SİZLERLE OLACAK

KOÇ: EVLİLİK VE İLİŞKİLERDE ŞANSLI ETKİLERİN KAPINIZI ÇALDIĞI BİR GÜN

KOVA: BUGÜN KARİYER ALANINDA HARİKA BİR GÜN SİZLERİ BEKLİYOR

KOÇ BURCU...

Oldukça güzel enerjiler sizler ile olacak. Bugün ay burcunuzda ve harika açıları var. Gökyüzü sarayı dile benden ne dilersen diye sizlere sesleniyor. Bugün öncelikleriniz ve aşk hayatınız konusunda harika enerjiler sizleri bekliyor olacak. Venüs, Uranüs karşıtlığı bugün gökyüzü sizlere şans dağıtacak. Evrenin her yerine taşa, toprağa, gökyüzüne her yere güzel enerjiler dileyin ve gönderin.

BOĞA BURCU...

Güne güçlü duygular iler başlayacaksınız. Ruhsal anlamda sizleri güçlü kılan enerjiler devrede olacak. Fakat bu enerji daha çok maneviyatı ön plana çıkaracak. Meditasyon, olumlama ve dua enerjileri sizlere bugün güç katacaktır. Ayrıca ilginç rüyalar görmüş olabilir ve bu rüyalar ile yön bulmak isteyebilirsiniz. Evren bugün sizleri dinliyor, söylediğiniz dilediğiniz her şey çok çabuk şekilde kabul olabilir.

İKİZLER BURCU...

Oldukça hareketli ve aktif bir gün sizleri bekliyor. Bir anda bir çok yerde olmak isteyebilirsiniz. Bugün ekip ruhunuz evrendeki bütün işleri tamamlamanızı sağlayacak. Çalışma arkadaşları iş arkadaşları ve sosyal ortamlardan destekler alacaksınız. Duyuru yapmak kendinizi ifade etmek ve teknoloji konusunda hayatınıza bir şeyler katmak için oldukça güzel bir gün sizleri bekliyor.

YENGEÇ BURCU...

İş ve kariyer hayatında oldukça hırslı bir gün olacak. Kapalı bir ortamda masa başı işinde çalışıyorsanız aktif ruhunuz bugün biraz sıkılabilir. Fakat sahada bir iş yapıyorsanız bugün elinizden hiçbir iş kaçamaz günlü ruhunuz sayesinde birçok işin üzerinden rahatlıkla gelecek ve patronlar müdürler amirlerden muhteşem övgüler toplayacaksınız. İş hayatında harika fırsatlar sizinle olacak.

ASLAN BURCU...

Kendinizi geliştirmek adına can attığınız bir gün olacak. Kendinizi geliştirmek eğitimler almak ve başkaları neler yapıyor merak edeceksiniz. Bugün maceracı olacak ve kabuğunuzun dışına çıkacaksınız. Ticari girişimler seyahatler konusunda harika bir gün olacak. Ayrıca uzaktaki sevdiklerinizle telefon mesajlaşma trafiğinin ortaya çıktığı bir gün diyebilirim.

BAŞAK BURCU...

Sizler için finansal konularda oldukça yoğun bir gün olacak. Beklenen miras nafaka alım satım gibi durumlar varsa sürpriz gelişmeler olabilir. Yine banka borç kredi ödemeler konusunda harika fırsatların karşınıza çıktığı bir gün sizleri bekliyor diyebilirim. Eşinizden ya da ortaklaşa çalıştığınız kişilerden gelecek olan destekler bugün sizleri mutlu edebilir. Bence bugün finansal anlamda güzel bir gün sizleri bekliyor diyebilirim.

TERAZİ BURCU...

Aşk, ilişkiler ortaklaşa işler ve hukuksal konular konusunda destekler aldığınız bir gün sizleri bekliyor olacak. Evli iseniz eşiniz, ilişkiniz varsa partnerinizden harika destekler alacaksınız. Ayrıca bugün ortaklaşa iş alanlarında kendinizi gösterecek ve muhteşem fırsatlar yakalayacaksınız. Hukuksal konularınız varsa, avukatlar ve mahkeme salonlarında destekleyici enerjiler sizler ile olacak.

AKREP BURCU...

İş alanında oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor. Kariyer konusunda tamamlanması gereken projeleri tamamlamak adına oldukça güçlü hissettiğiniz bir gün sizleri bekliyor olacak. Belki uykusuz ama kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Spor yürüyüşler gibi aktivitelere daha çok zaman ayırmak isteğiniz ve kendinizi yormak istediğiniz bir gün olacak. Hayvanlarınız varsa onlarla ya da sokak hayvanlarına önem vermek istediğiniz bir günde sizler ile olacak.

YAY BURCU...

Aşk, ilişkiler ve çocuklar ile alakalı konular gündeminizde olacak. Çocuklarınızın sorumlulukları ve onların isteklerine kulak vermek isteyeceksiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda şanslı bir gün diyebilirim. Partneriniz bugün size sürprizler yapmak isteyebilir. Bekarsanız eğlenceli bir ortamda güçlü duruşu olan bir kişi ilginizi çekebilir. Bugün iş hayatında yetenekleriniz sayesinde etrafınızın da ilgisini çekeceksiniz.

OĞLAK BURCU...

Ev aile yuva yaşam alanı ve konforunuz ön planda olacak. Evde ofiste yapılması gereken işleri düzene sokmak için harika bir gün diyebilirim. Ayrıca alım satım emlak konularında da oldukça başarılı bir gün sizleri bekliyor. Bir taşınma durumu ya da evi düzene sokma tarzı durumlar içerisinde olabilirsiniz. Yine iş hayatında ve projeler üzerinde oldukça yoğun bir gün olacak. Sabah iş yoğunluğu, akşam misafir ya da ev tadilat yaşadığınız kişiler ile alakalı sorumlulukların yoğun olduğu bir gün olabilir.

KOVA BURCU...

Yakın çevrenizle iletişim trafiğinin yoğun olduğu bir gün olacak. Kendinizi yakın çevrenize ifade etmek onların sorunlarına çözümler bulmak için mücadele vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca bugün komşularınız ile fikir alış verişleri yapmak sohbet muhabbet etmek istediğiniz bir gün olacak. Bugün sözleriniz oldukça sihirli ve etrafınızdaki kişileri kendinize hayran bırakacaksınız.

BALIK BURCU...

Finansal konularda oldukça şanslı bir gün olabilir. İşinizin dışında farklı bir gelir kaynağı kapınızı çalarak çok çabuk maddiyata dönüşebilir. Ayrıca bugün beklenmeyen yerlerden karşınıza finansal bir destek sizlere gelebilir. Bugün para sizin en yakın dostunuz olacak ve finansal anlamda güçlü hissedeceksiniz. Bugün şans oyunu spekulasyon kazançlar alım satım işlerinden şanslı fırsatlar içerisinde olacaksınız.