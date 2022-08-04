Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 04Ağustos

KOÇ: MADDİ KAYNAKLARLA İLGİLİ GELİRLERDE ARTIŞ SÖZ KONUSU

YENGEÇ: EĞER Kİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORSAN ŞİMDİ TAM ZAMANI

BAŞAK: HAK EDENE HAKKINI VERECEĞİNİZ BİR SÜRECE GİRİŞ YAPTINIZ

TERAZİ: ARKADAN İŞ ÇEVİRİP KONUŞANLAR ÖNÜNÜZE DÜŞECEK

KOÇ BURCU.

Sevgili koç burçları bugün haberci merkür altıncı saglık evinize geçiş yapıyor. 26 Ağustos'a kadar sağlık konusunda organize olma vakti. Hayatınızın dağılmış alanlarını toparlama ve düzene sokma zamanı. Ayrıca akşam saatleri Ay akrep burcuna geçiş yaparak, önümüzdeki iki buçuk gün sekizinci evinizde olacak. Maddi kaynaklarda gelirlerde artışlar sizler ile olacak.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün haberci Merkür sizlerin beşinci evine geçiş yapıyor. 26 Ağustos'a kadar aşk, eğlence, yetenekler konusunda sizleri destekleyecek. Bu süreçlerde flörtleşme duygusu ön plana çıkıyor. Evli ve ilişkiniz varsa bir tatil düşüncesi ortaya çıkar. Akşam saatleri Ay Akrep enerjisi özellikle aşk hayatınızda muhteşem bir çekim yasasını ortaya çıkarıyor olacak.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları.. Dünyayı kim yönetiyor? Bugün haberci Merkür dördüncü evinize geçiş yaparak 26 Agustos'a kadar kadınsı ruhunuzu ön plana çıkarıyor. Ev, aile, yuva, beslenme gibi konularda her türlü enerji içerisinde olacaksınız. Aileyi koruma, evde tadilatlar yapma. Muhteşem yemekler yapma düşünceleri ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Eğer ki bir şey söylemek istiyorsan şimdi söyleme zamanı. İletişimsel Merkür 26 Agustos'a kadar sizlerin üçüncü iletişim evinde olacak. Yakın çevre, kardeşler, kuzenler, akrabalar ile bir araya gelerek. Hayat değerlendirme partileri verebilir ve kendinizi muhteşem şekilde ifade edebilirsiniz. Sorunları çözüme ulaştırma ve yapacaklarınız hakkında konuşmalara açık bir gün sizleri bekliyor.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Finansal QI zamanı sizleri bekliyor. Bugün pratik zekalı Merkür sizlerin ikinci finans evine geçiş yapıyor. 26 Ağustos'a kadar. Finansal konularda nasıl ilerler ve gelirlerimi nasıl yükseltirim düşüncelerinde olacaksınız. Pratik zekanız sayesinde çok hızlı çözümler yaratacak ve finansal konularda ciddi çıkışlar yakalayacaksınız.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Gökteki en konuşkan gezegen yöneticiniz Merkür 26 Ağustos'a kadar burcunuzda olacak. Sessiz kalmayın ve dilinizi ortaya çıkarın. Bugün itibari ile her konuda bir fikriniz olacak. Ayrıca etrafınızdaki yılan yağı satıcıları bu süreçlerde sizlerden korksun. Hak edene hakkını verdiginiz bir süreç olacak.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Çöp çekmecelerini boşaltma zamanı. Bugün haberci Merkür Başak burcuna geçiş yaparak siz Terazi burçlarının on ikinci iç görü evine yerleşiyor. 26 Ağustos'a kadar hayatınızdaki gaz kaçıran o enerji vampirleri ile yüzleşme vakti. Kim arkadan iş çeviriyorsa, kim konuşuyorsa hepsi bir bir önünüze düşecek. Sizler bu süreçte sakin kalın ve gözlemleyin. Kimseye cevap vermek zorunda değilsiniz.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Bugün popüler merkür sizlerin on birinci toplum evine geçiş yapıyor. 26 Ağustos'a kadar toplum önünde adımlar atmak adına harika enerjiler sizleri destekliyor. Bir sosyal medya hesabı açmak, işinizi toplumda ön plana çıkarmak. Semirler yapmak ve duyuruları ortaya çıkarmak adına harika enerjiler sizler ile olacak.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Yüksek parıltının gücünü arttırma zamanı. Bugün haberci Merkür başak burcuna geçiş yaparak sizlerin kariyer evine yerleşiyor. 26 Ağustos'a kadar aklınız, zekanız ve sözleriniz, işiniz, kariyeriniz ile bağlantılı olacak. En güzel iş projeleri, en güzel iş bağlantılarına muhteşem imzalar atacak ve iş hayatında zekanız sayesinde göz dolduracaksınız.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Özgün olma günleri başlıyor. Bugün vizyonu geniş Merkür Başak burcuna geçiş yaparak sizlerin dokuzuncu evine yerleşiyor. 26 Ağustos'a kadar hayata bakış acınız konusunda oldukça açık ve dürüst olacaksınız. Ayrıca yüksek egitim konuları ve ticari anlaşmalar konusunda harika enerjiler sizler ile olacak. Kendinizi geliştirmek için en güzel enerjiler bu süreçlerde sizler ile olacak.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Tılsımları secici bir şekilde ışınlama zamanları. Bugün haberci Merkür Başak burcuna geçiş yaparak sizlerin sekizinci evine yerleşiyor. 26 Ağustos'a kadar ne dilediğine dikkat et. Bu süreçlerde finansal konularda ödemelere pratik çözümler bulacaksınız. Ayrıca eşiniz partnerniz ve ortaklaşa çalıştıgınız kişilerden finansal anlamda maddi destekler sizleri mutlu edecek.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Aşk ve ilişkilerde parlama zamanı. Bugün çöpçatan Merkür Başak burcuna geçiş yaparak sizlerin yedinci evinde olacak. 26 Ağustos'a kadar ilişkileri resmiyete dökme zamanı. hayatınızda birisi varsa, evlilik teklifleri, aileler arası tanışma durumları gündeme gelebilir. Ayrıca bekarsanız bu süreçlerde yakın çevreniz sayesinde yeni birileri ile tanışabilirsiniz. Yine ortaklaşa bir iş projesinde yeni bir şeylere imzalar atabilirsiniz.