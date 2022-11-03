Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 03 Kasım

AKREP: SEVDİKLERİNE DAHA DÜŞKÜN OLACAĞI, HASSAS BİR SÜREÇ

KOÇ: MANEVİYATA ÖNEM VERECEĞİ, ROMANTİK HİSSETTİĞİ BİR GÜN

KOVA: SÜRPRİZ BİR YERDEN MADDİ KAZANÇ GETİRECEK KAPI AÇILABİLİR

İKİZLER: HİSLERİ KARİYER ANLAMINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIRACAK

KOÇ BURCU...

Ay hassas balık burcunda enerjisi ile güne biraz duygusal başlıyorsunuz. Gün içinde maneviyat ve hisler rüyalar arasında kaybolmuş gibi hissetsiniz de aslında gün genelinde güzel enerjiler sizler ile olacak. Bugün evrene bir bir bakacak ve maneviyata daha çok önem vereceksiniz. Etrafınızdan yardımlar destekler alacak ve güzellikleri kucaklayacaksınız. Sadece aşırı duygusal ve hassas hissetmiş olacaksınız.

BOĞA BURCU...

Toplumsal konularda oldukça hassas bir gün geçirebilirsiniz. Gün içerisinde toplumun yararına adımlar atmak isteyeceksiniz. Kim nerede zorda sıkıntıda ise, ona yardımcı olmak adına güzel adımlar atacaksınız. Gün genelinde çalışma arkadaşlarınızın sorunları konusunda birbirinize destek verdiğiniz bir gün olacak.

İKİZLER BURCU...

Kariyer açısından hassas bir gün diyebilirim. İş hayatında hisleriniz ile yol alacaksınız ve sezgileriniz sizlere kariyer konusunda güzel adımlar attıracaktır. Patronlar müdürlerden yardımlar destekler görecek ve kariyerinizde daha bir manevi duygular ile ilerleyeceksiniz.

YENGEÇ BURCU...

Ay balık enerjisi kaçmak gitmek tatil yapmak duygusunu ortaya çıkaracak. Bugün kendinizi doğaya adamak isteyebilirsiniz. Her yere gitmek dolaşmak keşifler yapmak isteyeceksiniz. Evrene pembe gözlükler ile bakacak. Evrenin her yerine güzel dilekler bırakacaksınız. Bu dilekler sizlere mucizeler getireceğinden hiç şüpheniz olmasın.

ASLAN BURCU...

Eşiniz ve parterinizin enerjisine çok ihtiyacınız olan bir gün. Sevilmiyorum diyen gömülü duygular ortaya çıkabilir. Alınganlık trip ön planda olacak. Bugün her zamankinden daha fazla ilgi alakaya ihtiyacınız olacak. Fakat aradığınız o enerjicide eşinizden partnerinizden bulmuş olacaksınız.

BAŞAK BURCU...

Hassas ay karşıt burcunuz balık burcunda olacak. Aşk ilişkiler ve ortaklaşa iş alanlarında maneviyatın yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Gün içerisinde eşinizden partnerinizden güzel destekler var. Aslında duygusal doyuma ulaşmak ve romantizm duygusunu yaşamak için oldukça güzel bir gün sizler ile olacak. Ayrıca ortaklaşa çalıştığınız kişilerden harika destekler bugün sizler ile olacak.

TERAZİ BURCU...

Duygusal ve hassas bir güne uyanabilirsiniz. Özelikle sağlık konusunda biraz dikkat edilmesi gereken bir gün. Gözler el ve ayak bilekleri biraz hassas olacak. o küçük serçe parmaklara bugün biraz dikkat edelim. Fakat genel olarak hayatınızda temizlik günü, hayatınızın dağınık olan bölümlerinin tozunu aldığınız bir gün sizleri bekliyor.

AKREP BURCU...

Eğlenceli enerjiler sizleri bekliyor. Fakat manevi eğlence bugün en büyük hobiniz olacak. Fal baktırmak, melek kartlarına danışmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bugün çocuklarınız ile aranızda manevi bir duygusallık ön plana çıkıyor. "İyi ki benim çocuğumsun" diyerek severken çocuğu bunaltmayın.

YAY BURCU...

Ev, aile, yuva konularında hassas bir gün. Anne enerjisine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacınız olabilir. Gün içinde evden çıkmak isteyemeyebilir ve evde ne var ne yok düzene sokmak temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Bugün anne yemekleri yapmak, misafir ağırlamak en güzel hobiniz olacaktır.

OĞLAK BURCU...

Yakın çevre kardeşler kuzenler yakın akrabalar ile iç içe olabilir ve manevi konuşmalar yaparak geçmişin zaman tünelinde dolaşmak isteyebilirsiniz. bugün konuştuklarınız sizleri biraz duygusallaştırabilir. Özelikle kaybettiğiniz sevdikleriniz ile alakalı sohbetler içerisinde olmak ve onları anmak onlar için manevi şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU...

Finansal anlamda şaşırtıcı bir gün diyebilirim. Beklemediğiniz bir yerden şaşırtıcı şekilde maddi bir imkan kapınızı çalabilir. Ayrıca bugün birisi sizlerden maddi bir yardım talebinde bulunabilir. Bu talebi geri çevirmeyin ve bugün aşk sadakası. Bereket sadakası. Sağlık sadakası mutlaka vermeye çalışın. Emin olun farklı bir şekilde sizlere geri dönecektir.

BALIK BURCU...

Ay gibi parladığınız bir gün olacak. Etrafınızdaki insanlar sizlere yardım etmek için can atacaklar. Bugün manevi yüreğiniz gökyüzü kadar büyük olacak. Sizler de başkalarına yardımcı olmak için manevi adımlar atacaksınız. Bugün belki manevi yerleri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Cami, türbe, mezarlık gibi ibadethaneleri ziyaret etmek ve ruh bahçenizi beslemek isteyeceksiniz.