Uzay kahramanı Berra

OKULDA BAYRAM SEVİNCİ YAŞANDI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın, 4 ila 6 yaşındaki çocuklara yönelik 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması'nın "Uzayda Yaşam ve Çalışma" kategorisinin birincisi bir Türk oldu. "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle yarışmaya katılan Karin Berra Karagöz, birinciliği elde etti. Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde eğitim gördüğü Organize Sanayi İlkokulu'nda bayram sevinci yaşandı.

Resim yapmaya 3 yaşında başladığını anlatan Karin Berra, "Büyüyünce belki ünlü bir kişi olup resimlerimin sergilenebileceğini düşünüyorum" dedi.

DÜNYA DIŞINDA BİR DÜNYA HAYAL ETTİ

İkinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Karin Berra, NASA'nın beğenisini kazan resmini şu sözlerle anlattı: "Dünyaya bağlı bir tane daha dünya çizmiştim. Fanusa benziyordu, etrafını arka fonunu da uzay şeklinde çizmiştim. Fanusun içinde hayat, doğa, binalar, deniz... Bütün dünyadaki her şey... Dünya dışında bir dünya oluşturmuştum. Borularla bağlıydı dünyaya, altındaki füzelerle de gidiyordu."