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20 Eylül 2020 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 18:13:00

Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı

Kaynak: DHA

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Uyuşturucu satmaktan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan çevresinde uyuşturucu baronu olarak tanınan 'Zeliş' takma adı ile bilinen 40 yaşındaki Z.Ç., Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Kendisini yakalayan jandarmalara "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" diye tepki gösteren Z.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen ve hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 'Zeliş lakaplı Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığını tespit eden JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı. Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.

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