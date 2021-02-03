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03 Şubat 2021 Çarşamba 00:16:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 12:09:00

Uygun ilik bulunamadı... Selen için Alanya da seferber oldu

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Bursa'da yaşayan, bir çocuk annesi 39 yaşındaki diş hekimi Selen Utlu Akalın'a, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaklaşık 2 ay önce akut lösemi teşhisi konuldu.

Selen Utlu Akalın için ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Alanya'da da başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Alanya Hükümet Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırına gelen çok sayıda vatandaş hem kan hem de kök hücre bağışında bulundu. Akalın'ın teyzesi Meryem Utlu, "Küçük yaşta babasını kaybetti, babasız büyüdü. 5 yaşında oğlu var. Evladının annesiz büyümesini istemiyor, en büyük korkusu o” dedi.

Etiketler : Selen Utlu Akalın ilik Kızılay
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