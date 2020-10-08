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Uygulamaya takılan koronavirüs hastasına önce ceza kesildi sonra yurda yerleştirildi
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08 Ekim 2020 Perşembe 10:49:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:49:00

Uygulamaya takılan koronavirüs hastasına önce ceza kesildi sonra yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

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Emniyet müdürlüğü tarafından İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araç sürücüsünün koronavirüs hastası olduğu tespit edilince hem para cezası kesildi hem de yurda yerleştirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de uygulama yapan polis ekipleri aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca korona hastası olduğunu tespit etti. 3 bin 180 TL ceza kesilen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basın ekspress yolu Merkez Mahallesi üzerinde dün trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında 34 BZM 051 plakalı Çetin Bodır’a ait aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kare kodu sorgulaması yaptı. İşlemler sonucunda Bodır’ın ailesiyle birlikte karantinada olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine adam Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, uygulama alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Arabada tek olan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

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